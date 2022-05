Bryne: Mann pågrepet og siktet for grovt ran

Mannen som var etterlyst etter et ran mot bensinstasjonen i Bryne natt til mandag, er nå pågrepet og siktet.

Natt til mandag fikk politiet meldinger om en bensinstasjon på Bryne hadde blitt utsatt for et væpnet ran.



Gjerningsmannen truet til seg tobakk og et mindre pengebeløp, for så å forsvinne.

Det var først etter å ha gjennomgått videoovervåkningsmateriale at politiet kunne pågripe og sikte en 18 år gammel mann for den alvorlige hendelsen.

– Vedkommende er kjent for politiet fra andre forhold. Han ble pågrepet på bopel. Politiet har gjennomført ransaking og gjort beslag hjemme hos mannen, men vi ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å si noe mer om hva som er beslaglagt. Siktede er foreløpig ikke avhørt, sier seksjonsleder for etterretning og etterforskning ved Jæren politistasjon, Per Gunnar Kvame.

