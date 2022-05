Eikeri og Vliegen til sensasjonell semifinale i Roland-Garros: – Stort

Ulrikke Eikeri og belgiske Joran Vliegen slo den fjerdeseedede duoen Neal Skupski/Desirae Krawczyk og er klar for semifinale i Roland-Garros-turneringen.

Det norskbelgiske paret vant med sifrene 2-6, 6-6 (7-4), 10-8 i avgjørende tiebreak. Skupski (Storbritannia) og Krawczyk (USA) var ansett som en av de største seierskandidatene i Paris og er seedet som nummer fire.

– Dette er stort. Det er så gøy. Det er sinnssykt gøy med Casper også. Jeg har vært kjempeheldig med mixed-partneren min. Jeg hadde aldri spilt mixed foruten NM da jeg var liten. Vi har bare spilt fritt her nede og prøvd så godt vi kan, sier 29-åringen til TV 2.

Eikeri og Vliegen tok seg videre fra første runde etter å ha slått den kasakhstanske duoen Anna Danilina og Andrej Golubev. De var sjetteseedede i turneringen.

- Utrolig jevnt

Etter 2-6-tap i det første settet i mandagens kvartfinale ble det andre settet mye jevnere. Til slutt sto det 6-6, og det måtte avgjøres i tiebreak som den norskbelgiske duoen vant 7-4.

Ettersom at begge lag vant hvert sitt sett, måtte også selve kampen avgjøres i tiebreak. I double spilles det kun to sett, og om det da er likt, skal det avgjøres i et eget tiebreak.

Der var Eikeri og Vliegen best og avgjorde en spennende kamp med 10-8-seier.

– Det var utrolig jevnt. Vi er nære ved å tape, så det er ekstra gøy å dra det i land da. Partneren min spilte bra da det gjaldt og jeg steppet opp i returene mine i tiebreaket, sier hun.

Splitter ny partner

Dette er første gang Eikeri og Vliegen har konkurrert sammen.

– Vi har ikke spilt sammen før. Han har spilt mixed tidligere så jeg prøver å lære av han. Men det funker kjempebra, så jeg klager ikke, sier hun.

I semifinalen venter amerikanske Nicole Melichar-Martinez og tyske Kevin Krawietz.

Eikeri har også deltatt i double for kvinner i turneringen. Der røk den norske jenta og hennes amerikanske partner Catherine Harrison ut i 2. runde lørdag.

– Jeg var veldig skuffet etter double-tapet. Der hadde vi en utrolig dårlig dag på banen. Jeg var veldig nervøs og fikk nesten ikke til noe.

Nå er hun motivert for å spille videre med Vliegen.

– Tanken var å prøve å vinne. Det er mye prestisje i Grand Slam, så jeg ønsker jo å konkurrere her, sier Eikeri.