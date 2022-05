Liv Ullmann avlyser forestillinger

Liv Ullmann (83) skulle egentlig besøkt Trøndelag Teater 9 til 18. juni, men har avlyst på grunn av helsemessige årsaker kommer det frem i en pressemelding.

– Vi må dessverre informere om at Liv Ullmann ikke kan besøke Trøndelag Teater 9.-18. juni av helsemessige årsaker. Liv Ullmann har sett frem til å møte publikum på Gamle Scene og er lei seg for at hun ikke kan gjennomføre, skriver teatersjef Elisabeth Egseth Hansen.

Det er forestillingene «LIV» det er snakk om, og i pressemeldingen skriver Ullmann at hun håper de kan komme tilbake ved en senere anledning.

– Denne forestillingen har sin rot i Trøndelag og jeg håper vi får komme tilbake ved en annen anledning, skriver Ullmann.

Videre opplyser teatersjefen om at alle som har billetter kommer til å bli kontaktet av Trøndelag Teater.

Forestillingen «Liv» er basert på Ullmanns eget liv.

Saken oppdateres.