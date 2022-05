Døgnet fra helvete

– Kan du dra til Schiphol og dekke flykaos? spurte vaktsjefen.

– Ja, svarte jeg.

Det angrer jeg veldig på akkurat nå.

I skrivende stund sitter jeg på 10.40 SAS-flyet fra Schiphol til Oslo. Klokken er 11.40, og vi står fortsatt på bakken med døren til flyet åpen. Stemningen om bord er ikke helt tipp topp, for å si det sånn.

Joda, et forsinket fly tåler jeg veldig greit. Men dette er på et annet nivå. Dette er absurd. Det har vært et døgn fra helvete.

Lørdag formiddag ble jeg spurt om jeg kunne dra til Amsterdam for å dekke flykaoset. Det kunne jeg.

Flyet mitt gikk klokken 10.10 fra Oslo søndag formiddag. Av frykt for at det skulle være kaos på Gardermoen var jeg på plass to timer før. Det er lenge for å være meg, og ting gikk helt fint. Null problem.

Det vil si, passasjeren ved siden av meg ble dårlig i løpet av turen og kastet opp. På meg. Ille nok det, men det er ikke det verste som har skjedd det siste døgnet.

Sinnssyke køer

Da jeg landet på Schiphol rundt klokken 12, hastet jeg gjennom flyplassen. Stanken av spy satt i klærne mine, men de desperate blikkene hos horder av mennesker som løp som besatt gjorde mer inntrykk. De skulle rekke neste fly. Flere gråt fordi de skjønte at det aldri kom til å gå. Det lå en desperasjon i luften.

Da jeg fikk overblikk over avgangshallen skjønte jeg alvoret. Det var kø. Sinnssyke køer. Inne og ute. Overalt.

ANGRER: TV 2s reporter Finn Erik Robstad angrer på at han sa ja til å dekke kaoset på flyplassen Schiphol utenfor Amsterdam. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

Det som skjer ute i Europa nå er vanskelig å sette ord på. Jeg prøvde å følge med på kroppsspråket og ansiktsuttrykkene til folk idet de oppdaget de sinnssyke køene de måtte stille seg i. Noen lo tragikomisk. Andre bare måpte. Men de fleste ristet på hodet og stålsatte seg.

Schiphol er en av de største flyplassene i Europa. Fire timer er det de beregner nå – fra du kommer til flyplassen til du er gjennom sikkerhetskontrollen. Det er mye.

For når du ber folk komme fire timer før en flyvning har ikke innsjekkingen startet. Den starter tre timer før. Og da er vi i gang med følgefeilene.

Kø før innsjekkingen starter er det første du møter. Her står det selvsagt helt stille til innsjekkingen faktisk starter.

Den neste køen du møter, sikkerhetskøen, er så lang at du nesten ikke tror helt at det stemmer. Jeg er snart 39 år, og det er den lengste køen jeg har opplevd til nå i livet.

Kø – igjen

Akkurat nå er det rett og slett ikke verdt å reise i Europa. For den uendelige lange køen til sikkerhetskontrollen er heller ikke det største problemet.

Når du endelig har karret deg gjennom sikkerhetskontrollen er det følgefeil på følgefeil.

Flyavganger blir forsinket fordi transittpassasjerer sitter fast lengre bak i køen, og i mange tilfeller blir fly så forsinket at avgangen blir kansellert. Slot-tiden for avgang eller landing er borte. Og hva skjer da? Køene vokser enda mer fordi de ikke klarer å ta unna etterslepet på forsinkelsene.

Da jeg var ferdig med å gå direkte i TV 2 Nyhetenes 21-sendingen søndag, ble jeg møtt med kø igjen. Men denne gang på hotellet. Det var kø for å få overnattinger på grunn av kansellerte fly.

Dette er rett og slett å kødde med folks tid og grunnleggende tro på at systemet fungerer.

ADVARER: TV 2 sin reporter advarer mot at den etterlengtede flyreisen kan bli et mareritt. Foto: Hilde Gran / TV 2

Tenk så mange feriedager, forretningsmøter, bursdager, bryllup eller begravelser som går tapt.

Det er ikke rart folk gråter.

Og enda verre kan det bli. Bemanningskrisen i sikkerhetsbransjen på flyplasser er så ekstrem at de få som er på jobb truer med streik fra 1. juni. Fordi de er for få. Det er rett og slett for mye for de få som er igjen etter nedbemanningen etter pandemien. Og det ser ikke ut til at det løser seg med det første.

Pandemien begrenser ikke flyreiser lenger. Da vil folk ut og fly. Etter to år med ferie i hjemlandet. Kom det virkelig som julekvelden på kjerringa for flyplassjefene? Mangelen på planlegging er ganske utrolig.

Så mitt råd er: Tenk deg om før du reiser i Europa nå. Er det virkelig verdt det?