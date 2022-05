Minnet Støre på hans første nederlag

Det er kanskje derfor utspillet fikk en nokså kjølig og avdempet mottakelse hos Støre selv. For drømmen om en flertallsregjering er ikke noe nærmere etter dette. Kort oppsummert ble den drømmen knust av at Senterpartiet klarte å utmanøvrere både Støre og deretter SV i forkant av og under sonderingene på Hurdalsjøen hotell.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Espen Solli

SV forlot forhandlingene om en flertallsregjering fordi Senterpartiet og Ap stilte ultimative krav på forhånd, blant annet om oljepolitikken, som SV måtte akseptere, før de kunne sette seg ned til reelle forhandlinger. Da en skuffet SV-leder Audun Lysbakken trillet kofferten sin ut av resepsjonen på konferansehotellet ved Hurdalssjøen, slo han fast at SV ville komme tilbake til forhandlingsbordet hvis Ap og Sp ville forhandle med blanke ark.

Nå, et drøyt halvår etterpå, er det lite som tyder på at de tre partiene er noe nærmere en flertallsregjering, snarere tvert imot. Det var Senterpartiet som klarte å utmanøvrere SV fra regjeringsforhandlignene. De krevde

På pressekonferansen etter SVs exit, innrømmet Støre at det var Senterpartiet som ønsket å stille slike krav til SV, ikke Ap. Han forsvarte deretter strategien ved å si at han ikke ville hatt noen å snakke med, hvis de ikke ble med på Senterpartiets krav. Støre mente altså at Senterpartiet ville ha forlatt forhandlingene om de ikke fikk sitt krav innfridd.

Det er med andre ord Senterpartiet som har fått nøkkelen her. De gikk til valg på en regjering uten SV og har ikke endret standpunkt etter å ha regjering i et drøyt halvår og mistet oppslutning fra omtrent halvparten av velgerne sine.

Det er også verdt å merke seg at fungerende SV-leder Kirsti Bergstø var raskt ute med å legge ballen stein død etter Vedums avvisning av en potensiell SV-inntreden.

Det mest interessante med dagens utspill fra LO-lederen er hverken utspillet i seg selv, SVs respons eller Senterpartets klare avvisning, men Jonas Gahr Støres uttalelser i etterkant.

På gangen utenfor kongressalen til LO åpnet han opp for at regjeringen kunne ta initiativ overfor SV. Han bekreftet at Ap fortsatt ønsket en flertallsregjering. Greit nok. Men på spørsmål om hva som skulle til for at SV eventuelt kan bli med i regjeringen, svarte Støre at det er opp til alle tre partier å nærme seg hverandre.

Skal vi ta Støre på ordet, kan SV nå vente seg et initiativ fra Ap for å nærme seg SV, stikk i strid med den klare avvisningen fra regjeringspartner Sp. Det kan fort være en klassisk «størsk» forsnakkelse, mer enn et gjennomtenkt budskap.

For jeg tror ikke SV er nærmere regjeringsdeltakelse etter LO-lederens tale til kongressen. Men velgerne ble i hvert fall minnet om Støres første store nederlag.