Tydelig Haaland-beskjed fra RBK-helten: – Jeg kan utfordre hvem som helst

Ole Sæter er ikke redd for å by på seg selv. Helten fra RBKs storseier mot Vålerenga søndag fornekter seg heller ikke dagen derpå.

Tilbake i Trondheim tar Ole Sæter seg tid til noen minutter med TV 2 før han går ut i ferie. Med to scoringer mot Vålerenga søndag kveld, er heltestatusen til trøndernes aller største favoritt på vei til å vokse inn i himmelen.

– Det er kult, men jeg må bare prøve å se på det som mest kødd og tull, for om jeg skal begynne å ta inn alle inntrykk som kommer av å spille i Rosenborg så blir jeg nok mer sliten av den biten der enn jeg blir av å spille kamper. Jeg prøver å ikke legge så mye i det, men det er ekstremt kult i ettertid når man ser tilbake på hva folk faktisk ofrer, sier og vedder og sånt. Det er veldig stilig, ler Sæter.

På trønderske Twitter-kontoer er det stort sett 26-åringens navn som går igjen. På rekordtid har han fått både heltestatus på Lerkendal og egen sang fra Kjernen. Søndag kveld startet spissen nedbetalingen da han nettet to ganger i RBKs 4-0 seier mot Vålerenga.

– Jeg er veldig fornøyd med det og at jeg får vist fram hva jeg har innabords. Jeg har vært høyt og lavt både med munn og med bein, så det er deilig å vise at det ikke bare er kjeften som kan prate og at det finnes litt hold i det, smiler han.

– En «idiot»

Den rappkjefta trønderen er ikke redd for å si hva han mener, noe som trolig er en av årsakene til hans posisjon blant RBK-supporterne. Lysten etter å levere for Rosenborg er nemlig større enn noe annet for søndagens tomålsscorer.

– Det betyr ekstremt mye. Det er så mye historie i denne klubben og så mye som ligger bak. Det her har fulgt meg opp igjennom hele barndommen og det er laget mitt, på en måte. Det er jo en drøm å kunne gi noe tilbake til alle de som kommer til Oslo for å støtte oss. Jeg er jo på en måte en av dem og det er sykt kult at jeg klarer det. Det er ingen selvfølge at bare for at man spiller her, så skal man klare sånt. Det er noe jeg har trent ekstremt hardt for og noe som betyr ekstremt mye. Det ligger mye bak akkurat det her, forklarer Sæter.

Og med to scoringer i sin første Eliteserie-kamp fra start denne sesongen, blir selvtilliten neppe noe mindre for spissen.

– Det er som de har sagt, jeg er en idiot og en gærning. Jeg har mye jeg har lyst til å vise fram, og noen ganger så kommer det i alle mulige former. I går var det positivt. Jeg skal ikke utelukke at det er negativt noen ganger også, men jeg må prøve å balansere det på et høyt nivå, det er det som er det vanskelige. Men at jeg kommer til å være en idiot og en gærning for alltid, det kan jeg garantere, sier han.

– Om du fortsetter å starte kamper i Rosenborg, hvor god kommer du til å bli?

– He-he, nei, jeg skal prøve å gjøre mitt beste hver eneste dag. Hvor god jeg kan bli... der tror jeg det er ingenting som kan stoppe meg. Jeg tror jeg kan bli så god som ingen har vært, men da må jeg selvsagt fortsette å gjøre det her hver eneste dag. Det er jo der utfordringen kommer.

– Så om du fortsetter å starte kamper, så kan du for eksempel utfordre Haaland om landslagsplassen?

– Jeg kan utfordre hvem som helst, det vil jeg si. Men han er noen milesteg foran meg enda, sier Sæter med et lurt smil om munnen.

Ferie med godfølelse

Etter seieren i hovedstaden går Sæter og resten av Rosenborg-laget ut i en ukes ferie. Tidspunktet for litt fritid kunne neppe vært bedre.

– Først og fremst tror jeg det er veldig viktig for omgivelsene, at de ser at vi faktisk kan. Så er det også en bekreftelse for oss innad, at den veien vi har staket ut er den riktige. Det var veldig artig og så blir det spennende å se om vi klarer å holde det oppe, sier Erlend Dahl Reitan.

Innledningsvis har han vært en av Kjetil Rekdals mest betrodde menn. Nå tror høyrebacken ting er i ferd med å løsne i Trondheim.

– Ja. Jeg tror vi forstår det veldig godt på papiret, og så har det vært noen kamper der vi har fått det ut og noen kamper der vi ikke har fått det ut i det hele tatt. I går fikk vi ut veldig mye. Om man skal oppsummere så har det vært et høyt toppnivå og et lavt bunnivå, egentlig. Så håper jeg at vi klarer å stabilisere oss tett oppunder toppnivået vårt. Da blir vi vanskelig å stoppe, sier Reitan og får støtte av Sæter:

– Sesongstarten har vært litt opp og ned. Det er kamper man helst skulle ha tatt tre poeng i og kamper man har vært heldige i. Vi må på en måte prøve å balansere oss på et høyt nivå. Om vi klarer å gjenskape det vi gjorde i går hver eneste dag, så kommer vi til å ta ekstremt mange steg. Det er jo det vi prøver å peile oss inn på nå. Den følelsen vi går inn i ferien med nå er veldig god og slår vi Lillestrøm nå og vinner den hengekampen, så er det plutselig bare fire poeng. Da er det ikke så mye igjen. Det er veldig gøy, sier han.

Helland-stikk

Ni kamper inn i sesongen ligger Rosenborg på en 6. plass, ti poeng bak serieleder Lillestrøm som har spilt én kamp mer. Etter ferien venter nettopp serielederen på Åråsen.

– Det blir veldig spennende. Vi har noe å revansjere fra i fjor, det var to dårlige opplevelser mot Lillestrøm. Jeg observerer at Pål har gjemt seg i noen uker nå, så han kommer vel til den 19., ler Reitan.

– Tror du han er nervøs?

– Nei, svarer backen kontant, med et stort smil om munnen.

Før den tid venter uansett noen fridager. Der skal Reitan ta med seg familien og bilen å prøve å finne godværet. For Sæter er planen imidlertid en litt annen.

– Nå er det Tingvoll, Tingvoll-ost, kraftkar og det som er. Det blir en ekstremt deilig ferie. Så får resten av guttene kose seg i Cannes, Nice og Toscana, så skal jeg kose meg på Tingvoll.

– Du har ikke råd til annet enda, eller?

Nei, jeg har ikke råd til sånt. Jeg holder meg på bakkenivå enda, humrer Sæter.