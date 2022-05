Nærmer seg enighet i EU om oljeembargo mot Russland

Oppdateres.

Ursula von der Leyen, lederen for Europakommisjonen, sier at alle spørsmål nå er løst utenom dilemmaet med råolje via rørledninger, ifølge Reuters.

Frankrikes president Emmanuel Macron bekrefter også mandag ettermiddag at det går mot enighet.

– Jeg tror vi beveger oss mot en avtale om en sjette sanksjonspakke, sier Macron.

Tysklands statsminister Olaf Scholz forventer også at det snart kan være snakk om en enighet, uten å ville gi et direkte tidsestimat for når et forslag kan foreligge.

– For alt jeg vet, så høres det ut som det kan være en konsensus - og før eller siden vil det bli det, sier Scholz, ifølge Reuters.

Selv om mange av EU-lederne nå ser ut til å nærme seg en enighet, så sier Ungarns president Viktor Orbán at det ikke ser bra ut.

Den sjette sanksjonspakken

Eu-lederne er mandag og tirsdag samlet for bli enige om en sjette sanksjonspakke mot Russland, hvor ett av spørsmålene er om det skal innføres oljeembargo.

Et slikt forbud vil føre til at næringsliv i EU ikke vil få kunne kjøpe olje fra landet.

Radiojournalisten David Carretta melder via Twitter at EU-ambassadørene er enige om en oljeembargo mot Russland, som gjør unntak for rørledninger.

Carretta skriver videre at avtalen trolig blir bekreftet i Europarådet mandag ettermiddag, og at den juridiske lovteksten kan godkjennes onsdag denne uka.

EU-landene har forhandlet om denne boikotten en måneds tid nå. Den inngår i den sjette sanksjonspakken mot Russland og er som de foregående sanksjonene en økonomisk reaksjon på Russlands angrep på Ukraina.

Ungarn har strittet imot. Ifølge Georg Riekeles i tankesmien European Policy Center, kommer 60 prosent av landets oljeimport og 80 prosent av landets gassimport fra Russland.