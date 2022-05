Mann hadde sex med kona – mistet hukommelsen

En irsk pensjonert 66-åring hadde sex med sin kone da det plutselig skjedde noe underlig.

Bare ti minutter etter at han hadde vært i sengen med sin kone, opplevde mannen et tap av korttidshukommelsen sin.

Det kommer frem i en rapport fra Irish Medical Journal (IMJ), skriver irske Independent.

Trodde han hadde glemt bryllupsdagen

Først en time etter at han hadde fått hukommelsestapet, dro mannen til sykehuset.

Iren hadde nemlig sett datoen på mobiltelefonen sin, og blitt bekymret for at han kunne ha glemt bryllupsdagen sin som var dagen før.

Men pensjonisten hadde faktisk feiret bryllupsdagen med sin kone og familie dagen før. Det husket han ingenting av.

66-åringen kunne ikke huske hva han hadde gjort hele to dager i forkant av sengeøkten med kona si.

Ved flere anledninger spurte han også sin kone og datter om hva han faktisk hadde gjort dagene før.

Ifølge rapporten fra IMJ hevder flere leger ved den nevrologiske avdelingen på University Hospital Limerick (UHL) at hendelsene kan brukes som et eksempel på at sex kan utløse tilbakevendende forbigående global amnesi.

Har skjedd en gang før

Independent skriver at det ikke ble rapportert om noen andre nevrologiske symptomer da 66-åringen kom til sykehuset i Irland.

Hans nevrologiske undersøkelser var også normale.

Dette var derimot ikke første gangen iren opplevde å få hukommelsestap, kort tid etter samleie.

Syv år tidligere hadde han et lignende tilfelle der hukommelsestapet også slo inn omtrent ti minutter etter han hadde hatt sex med kona si.

Ifølge IMJ-rapporten er TGA, Transient Global Amnesia, et syndrom med plutselig innsettende amnesi som kan vare opp til 24 timer.

Det kan være knyttet til blant annet fysisk anstrengelse, følelsesmessig stress, smerte og samleie.

TGA forekommer som regel hos personer mellom 50-70 år som en engangshendelse, men flere kan oppleve et tilbakefall.