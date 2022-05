Ruuds drøm i oppfyllelse: – Det føles fantastisk

(Ruud - Hurkacz 6-2, 6-3, 3-6, 6-3)

– Jeg merker at jeg vil revansjere meg bare av å prate om det. Jeg vil komme lengre enn tredje runde i år, slo Ruud fast da TV 2 møtte ham før turneringen.

Og det Ruud da pratet om var tapet mot Alejandro Davidovich Fokina i Roland-Garros i fjor. Ruud har vært klokkeklar over en lengre periode på at en kvartfinale har vært målet i en Grand Slam, og da særlig Roland-Garros.

Og det har han nå nådd for første gang. Ruud møtte polske Hubert Hurkacz (nr. 13 i verden) på Paris-grusen mandag ettermiddag og vant med settsifrene 3-1. Den polske giganten har vist seg å være i kjempeform i Paris hvor han har avgjort sine tre kamper før Ruud-kampen med blanke sett.

– Det føles..., rekker Ruud å svare på Mats Wilanders spørsmål om hvordan det er å nå sin første finale før publikum jubler høyt.

– Takk! Det føles fantastisk. Det har vært et mål for meg i år. Da jeg kom hit i år følte jeg meg mer rutinert på fem-settere. Roland-Garros vil alltid være et mål for meg, sier Ruud med et stort glis.

Men mot Ruud fikk polakken virkelig kjenne på motstand. Snarøya-gutten vartet opp med vanvittig bra tennis i første og andre sett som han vant 6-2 og 6-3. Det til tydelig frustrasjon for polakken som aldri klarte å komme helt inn i flytsonen i de to første settene.

Søndag ettermiddag hadde TV 2 en prat med far og trener Christian Ruud. Der ble praten blant annet om kampen mot Hurkacz. Der var pappa Ruud klokkeklar på hva oppskriften ville være for å vinne kampen.

– Man skal ikke undervurdere ham på grusen. Målet er å få has på serven hans. Han server helt utrolig godt. Vi er forberedt på det og Casper gleder seg, sa pappa Ruud til TV 2.

Og det var nettopp på dette punktet Ruud imponerte mest. Allerede den første serven på det første poenget til Hurkacz klarte Ruud å bryte. Dermed var tonen satt fra start.

Hurkacz feide over server på godt over 200 kilometer i timen, men Ruud klarte å returnere nesten alt. Det bidro til en nervøs åpning for polakken som dermed ikke klarte å levere det helt vanvittige på Suzanne-Lenglen-banen som er den nest største arenaen i Roland-Garros.

Ruud spiller kvartfinale i turneringen på onsdag og der møter han vinneren av kampen mellom danske Holger Rune og greske Stefanos Tsitsipas.

– Nå handler alt om å gjøre meg klar til kvartfinalen på onsdag. Jeg får ikke sett kampen mellom Rune og Tsitsipas for jeg må gjøre alt det kjedelige man må gjøre etter en kamp. Men treneren min vil nok muligens se litt, sier Ruud til Wilander etter kampen.