Mats Trygg nyter sommersola på Aker Brygge før han skal gjøre noe han ikke kan huske å ha gjort på veldig mange år. Ha sommerferie.

– Det har jeg aldri hatt. Jeg husker da jeg var liten, så var jeg på hockeyskoler. Sommeren har alltid vært hockey.

Men nå er tiden der. Etter en tretti år lang karriere på toppnivå tok han beslutningen om å gi seg. Det var en avgjørelse med mye vemod.

– Det har vært vanskelig for meg. Jeg har tynet den karrieren så langt jeg kunne. Jeg har lett etter det tidspunktet som har føltes helt rett å slutte, men det har ikke kommet.

Men sesongen han nettopp har lagt bak seg med Manglerud Star ble preget av skader. Da fant han sitt vindu.

– Jeg har hatt glede av å spille hele veien. Kroppen og hodet har vært pigg. Nå var det en sesong med småproblemer med kroppen, og jeg fikk en hjernerystelse. Jeg har vært litt redd for det som skulle komme, men nå som avgjørelsen er tatt, og nye muligheter jeg tror passer meg bra er der, kjennes det også som en lettelse, sier 46-åringen.

Over 1400 kamper på toppnivå

Han startet i nettopp MS og fikk muligheten på A-laget med tvillingbroren Marius allerede som 16-åring. Nå, over tretti år seinere, kan han skilte med over 1400 kamper på toppnivå i Norge, Sverige, Tyskland og på landslaget. En vanvittig karriere det tar litt tid å reflektere over.

Over 1400 kamper på toppnivå Hockeylandslaget: 136 offisielle kamper. 18 VM og 2 OL mellom 1998 og Norsk eliteserie: Over 550 kamper -Manglerud Star: 1992-1994, 1996-1999, 2020-2022 -Spektrum Flyers 1994-1996 -Lørenskog 2013-2018 -Vålerenga 2018-2020 Svensk SHL: 425 kamper -Färjestad 1999-2005 -HV71 2011-2013 Tyske DEL 318 kamper -Iselohn Roosters 2005-2006 -Kölner Haie 2006-2010 -Hambug Freezers 2010-2011

– Det er så mange år og det er vanskelig å trekke frem bare en eller to ting. Men en ting som stikker seg ut er da jeg kom til Färjestad og fikk min første skikkelige kontrakt. Jeg husker mitt første møte med Håkan Loeb og ble tilbudt en kontrakt med en lønn. En lønn som på den tiden var god i mine øyne. Da jeg kjørte hjem i bilen den dagen, kjente jeg en så stor lykke. Jeg hadde lykkes.

Mats og Marius Trygg sammen med lillebror, Mathias.

For Mats og Marius vokste det frem en ambisjon om å bli proffe hockeyspillere da de nærmet seg 16-årsalderen. Det ble lagt ned mye hard jobb for å nå det målet. I 1999 gikk de sammen til Färjestad. Mats startet på U20-laget før han fikk mer og mer tillit i A-stallen. Høydepunktet var da de ble seriemestere og vant klubbens sjette SM-gull i 2002.

– Etter å ha sikret tittelen i 2002, uttalte jeg på kvelden det at det var den lykkeligste dagen i mitt liv. Det var riktignok før barn, ler han.

– Det er noe du alltid vil ha med deg. Men tross en lang karriere har jeg ikke vunnet mer enn det. Jeg har vært med i en del finaler, så det sier en del om hvor vanskelig det er å vinne.

20 mesterskap for Norge

Etter seks år i Sverige satset Trygg på et hockeyliv i Tyskland. Samtidig fikk han ta del i reisen til hockey-landslaget fra B-VM til opprykket i 2005 og til kvartfinaler i 2008, 2011 og 2012

– Jeg må trekke frem hele reisen med landslaget som et stort høydepunkt. Det har alltid vært en stor glede og ære. Det ble 18 VM og to OL, og det er stort å få være med på. Fra vi slet i B-VM, til høydepunkter i A-VM og OL. Det er de tre tingene jeg sitter igjen med.

Mats Trygg har spilt 18 VM og 2 OL for Norge

Han stoppet på 136 offisielle landskamper. Tallet er mye høyere enn det siden hockeyforbundet bare teller VM- og OL kamper, men der har han mistet oversikten.

Etter en så lang og begivenhetsrik karriere var det vanskelig å si stopp. Fordi han ikke visste hva han skulle gå til, men også fordi han fortsatt mener han hadde hatt noen gode år til.

– Hockey er min store kjærlighet ved siden av barna og fruen. Jeg får vel si det, smiler han.

– Jeg har tatt litt utdannelse ved siden av, men ikke funnet helt ut hva jeg vil. Jeg var usikker på treneryrket også faktisk, men jo eldre man blir og mer erfaring man får, så har jeg kjent suget etter å bidra på en annen måte.

Blir trener i Vålerenga etter mye turbulens

Da han fikk tilbudet om å bli Vålerengas assistenttrener, var han ikke sen om å takke ja.

– Jeg kjenner miljøet og gutta og har fått gode tilbakemeldinger på at de ønsker meg inn. Så det føles midt i blinken. Da har det også blitt en glede å gi seg.

Det har stormet rundt Oslo-klubben de siste månedene. Kenneth Larsen fikk sparken etter bare 21 kamper som hovedtrener i november. Etter det har profiler som Espen Shampo Knutsen og Jan Tore Kjær med flere forsvunnet ut av klubben. Mange ble mildt sagt overrasket da Alexander Bonsaksen valgte bort moderklubben til fordel for Frisk Asker da han kom hjem etter en lang proffkarriere. Men Trygg hadde ingen betenkeligheter med å ta fatt på Vålerenga-jobben.

Alexander Bonsaksen ble presentert som Frisk Asker spiller i mai

– For meg er det kanskje en fordel. Man har mye å vinne å komme inn nå. Turbulensen er kanskje litt overdrevet også. Stallen er god, og vi skal ha inn et par spillere til også. Jeg har ikke hatt noen betenkeligheter med det i det hele tatt. Vålerenga trenger kanskje fornyelse, og der kommer jo jeg inn, sier den tidligere Vålerenga-spilleren.

Han er tydelig på hva som bør og må være målsettingen for de kongeblå kommende sesong.

– Vålerenga skal være på toppen og helst helt på topp. Vi har en høy målsetting til vinteren. Vi har ikke tatt en prat om det, men det er der vi bør være. Klubben er et topplag. Målet er å fylle arenaen og skape entusiasme, sier han engasjert.

Fredrik Andersson blir presentert på mandag

En svenske blir presentert på mandag

Vålerenga har lenge vært uten en hovedtrener, men etter det TV 2 erfarer presenterer Oslo-klubben svenske Fredrik Andersson på mandag. 54-åringen fikk i mars sparken i Timrå. Der var han hovedtrener i nesten fem år. Klubben har innkalt til pressekonferanse kl. 14.00.

– Hva kan du si om Vålerengas kommende trener?

– Det er ikke så langt fra sannheten. Jeg kan ikke bekrefte noe som helst, men det er ikke så langt unna. Vålerenga er i meget gode hender sånn jeg ser det, smiler han. Før han legger til.

– Jeg gleder meg til å bidra. Jeg føler jeg har noe å tilføre for å være med å stabilisere.

Mats Trygg gleder seg til å ta fatt på jobben som assistenttrener for Vålerenga.

Men for de som lurer, blir altså Trygg værende i boksen. Selv om han føler at han kunne klart et par sesonger, til er en tretti års lang proffkarriere over.

– Kroppen hadde tålt noen år til. På det beste forrige sesong kjente jeg meg pigg og hadde glede av å spille. Men nå fylte jeg 46 år her om dagen, så det er nok nå. Nå har jeg fått med meg mer enn jeg kunne ønske meg så det blir greit å se videre, smiler 46-åringen.