Reality-kjendis så bilen kjøre inn i restauranten: – Trodde jeg skulle dø

Even Kvam (23) var nær å bli påkjørt da han satt på uteservering med familien. Nå har han et råd til andre som skal på ferie i sommer.

Even Kvam, som er kjent som både Paradise Hotel-deltaker og artist, fikk seg en dramatisk avslutning på søndagskvelden.

Han er for tiden på ferie ved Costa Blanca i Spania, hvor han og to familiemedlemmer hadde en skummel opplevelse.

– En mann i 30-årene kom kjørende i ruspåvirket tilstand og maltrakterte hele uteplassen på «Cafe Moon» hvor vi satt og tok noen drinker. Jeg anslår at farten han kom i var nærmere 100 km/t, sier Kvam til God kveld Norge.

Kvam tok opp mobilen og filmet dramatikken som oppstod rett etter ulykken. Se videoen under:

Tre ble påkjørt

SpaniaAvisen har snakket med politiet på stedet, som bekrefter at det er snakk om ruskjøring. Avisen skriver også at tre personer ble kjørt ned og at to av disse måtte på sykehus etter hendelsen.

Kvam sier at han og familien slapp å dra til sykehus, men at menneskene avisen skriver om satt i nærheten av ham. Han forteller at bordet familien satt på var på siden av uteplassen, rett ved kantsteinene til veien.

– Jeg og min søster satt med ryggen mot veien og svogeren min satt ovenfor meg. Jeg hørte lyder av at det kvein i dekk, og at noen ropte fra uteplassen ved siden av da den ruspåvirket sjåføren kom i mot oss, sier han, og fortsetter:

– Jeg reagerte heldigvis med et kjapt blikk til siden og handlet raskt. Jeg tok tak i min søster og kastet oss begge fremover, før bilen traff stolene våre. Jeg husker at jeg kjente pisket fra stolene som kom flyvende mot føttene mine og at det kom ei luftbølge med masse glasskår. Hadde jeg ikke reagert så raskt, hadde vi mest sannsynlig blitt med under bilen.

Fryktet fatalt utfall

– Idet jeg så bilen kom mot bordet vårt, trodde jeg et sekund at jeg kom til å dø. Det var som å være med i en film – helt surrealistisk!

Selv om Kvam rakk å tenke på at han kunne dø, rakk han ikke bli redd før etter hendelsen var over, fordi alt skjedde så raskt.

– Hele situasjonen var helt dramatisk. Vi ble veldig bekymret alle tre, for at noen av oss ble med under bilen. Jeg tenkte også en tanke på at dette kunne være terror, siden det var så veldig rart at denne bilen skulle treffe akkurat i restaurantrekken der vi satt. Det var ingen andre personer rundt, bortsett fra de to naboresturantene der vi satt.

Til slutt ønsker Kvam å komme med en oppfordring:

– Jeg oppfordrer også alle som skal på ferie i sommer til å være påpasselige når det gjelder utebord på restaurantrekker langs veien der det ferdes biler, spesielt på nattestider. Det skal så lite til før det kan gå galt.