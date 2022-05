TIX om sin nye rolle: – Jeg får vite alle hemmelighetene

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Mandag er det duket for sesongpremiere av «Paradise», tidligere kjent som «Paradise Hotel». Programmet har valgt å gå for et nytt konsept, med rom for et mer mangfoldig paradis, hvor vi blant annet får se den første kjønnsopererte deltakeren i Paradise sin historie.

Andreas Haukeland, bedre kjent under artistnavnet TIX, er «Paradise» sin nye programleder. Han fikk en mildt sagt hektisk start i den nye jobben, hvor han dro rett fra fjorårets Melodi Grand Prix i Norge til Mexico.

– Det var nesten sånn at jeg måtte få manuset på flyet. Når vi kom frem fikk jeg klærne jeg skulle ha på meg og beskjed om å ta de på, for nå skulle jeg på TV, sier den ferske programlederen til God morgen Norge.

NY PROGRAMLEDER: Andreas Haukeland tar over programlederrollen i Paradise. Foto: Viaplay

Jobben som programleder ga mersmak. Han var selv deltaker på «Paradise Hotel» i 2019, og synes derfor det var noe nostalgisk over det å vende tilbake til hotellet.

– Det var litt rart å være på andre siden av kameraene. Plutselig får jeg vite alle hemmelighetene til produksjonen. Det å være programleder gir meg et voldsomt ansvar over ting jeg skal holde hemmelig og ting jeg skal passe på, sier han og fortsetter:

– Det fineste med det er kanskje det at siden jeg har vært deltaker selv, så sitter jeg på veldig mye kunnskap og erfaringer som ikke så mange andre sitter på. Disse erfaringen har kommet godt til nytte da vi lagde programmet.

Første kjønnsopererte deltaker

For første gang i prorgrammets historie har de med seg en deltaker som har gjennomført kjønnskorrigerende operasjon. Eleah Sophie Winther gjennomførte sin siste operasjon i 2019, og nå blir hun snart å se på TV-skjermen sammen med de andre deltakerne på «Paradise».

Selve TV-opplevelsen har vært veldig god.

– Det var aldri noe tema at det liksom var noe feil med meg eller noe sånt, så jeg synes det har gått veldig fint. Det var gøy å bli kjent med nye folk, og jeg kjente jo faktisk et par fra før. Jeg tenkte overraskende lite på kameraene, sier Eleah.

Siden hun ble lansert som deltaker, har folk allerede begynt å ta kontakt med henne.

– To eller tre stykker har kommet til meg eller sendt meg melding og sagt at de har turt å komme ut til for eksempel foreldre, fordi jeg var på TV. Det er slike ting jeg brenner for, og jeg håper at jeg kan bidra til å gjøre en endring, sier Eleah.

Nytt konsept

«Paradise Hotell» har vært kjent for å inneholde mye intriger, drama, nakenhet, sex og alkohol. Nå har produksjonen valgt å satse på et nytt konsept.

– Produksjonen har prøvd etter beste evne å dyrke frem sunne forbilder, og vi er opptatt av å ha deltakere som speiler samfunnet vi lever i, sier Andreas Haukeland og fortsetter:

– Tidligere har deltakerene blitt fordelt i par, bestående av gutt og jente, hvor det er om å gjøre å komme lengst mulig parvis. Nå kan man stå med hvem man vil, uavhengig av kjønn. Gutt kan stå med gutt, jente med jente og gutt med jente. Det er en del fokus på trivselen til deltakeren, for eksempel så er det ikke lengre sånn at folk må sove i samme seng. Det er nemlig plassert to senger på hvert rom og deltakerne kan dermed velge om de vil sove sammen eller hver for seg.

Eleah synes det er bra at det et større bredde blant deltakerne i år, sammenlignet med tidligere sesonger.

– Det er langt mer mangfold, både når det kommer til kropp og legning. Jeg la merke til at folk gjerne hadde en kampsak som de brente for, noe jeg ikke har hørt mye snakk om i tidligere sesonger, sier Eleah.

Selv om programmet har gått for et nytt konsept, vil det fortsatt være stappfullt med både intriger og drama, lover programlederen.

– Det vil bli naturlig drama og intriger som oppstår som følge av nye relasjoner som dannes. Likevel vil fokuset være på relasjonene og spillet, ikke bare fylle-tv og sex. Jeg tenker at man ikke kommer til å savne så veldig mye. Det er såpass mange spesielle personligheter og veldig tydelige karakterer denne sesongen her, noe jeg tror kommer til å bli veldig gøy, sier Andreas.