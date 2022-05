Kaoset skaper bekymring – slik påvirker det Norge

Allerede før sommerferien og høysesongen er i gang for fullt, har det oppstått kaoslignende tilstander på flere europeiske flyplasser.

Schiphol i Amsterdam er en av Europas aller travleste flyplasser, og de opplever nå nærmest endeløse køer. Reisende må derfor belage seg på flere timers ventetid.

Etter to år med pandemi og Norges-ferie for de aller fleste, er det mange som i sommer skal ut på reise igjen.

Konsekvenser for Norge

Kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn Harald Nygaard Kvam er bekymret for situasjonen.

– Det at det er så store problemer i Europa kan også skape ringvirkninger her i Norge, i form av forsinkelser både på ankomst og avgang. Vi er samtidig glad for at vi er langt unna en liknende situasjon i Norge. Avinor forbereder seg nøye på denne sommeren, og har innført en rekke tiltak.

BEKYMRET: Kommunikasjonssjefen ved Norges største flyplass Harald Nygaard Kvam ser med bekymring på situasjonen ved de europeiske flyplasssene. Foto: Avinor

Nygaard Kvam er tydelig på at en del av problemene man ser nå, ikke er mulig å unngå.

– Et av hovedproblemene er bemanningen på flyplassene og i flyselskapene i Europa. Fordi svært mange mistet jobben under pandemien, sliter selskapene nå med å rekruttere folk raskt nok til å ta unna passasjerveksten.

– Flyplasser sliter

SAS sier at de enorme køene man ser nå, er et resultat av et globalt problem.

– Problemer rundt opptrapping før sommeren berører langt fra bare SAS og andre flyselskaper. Det påvirker hele bransjen. Flyplasser sliter med hele logistikkjeden. Alle parter i bransjen sliter med å få opplæring av personalet og alle tillatelser som lover og forskrifter krever, sier pressesjef i SAS John Eckhoff til TV 2.

GOD TID: Skal du ut å reise i sommer, må du beregne god tid. Her fra Schipol i Amsterdam. Foto: Hilde Gran / TV 2

SAS varslet tidligere i vår at de kansellerer 4000 flighter denne sommeren. Dette er en direkte konsekvens av problemene Eckhoff peker på.

– Det er altså et globalt problem som berører hele bransjen og kanselleringene vi gjør nå er for å skape mer stabilitet og robusthet i sommerprogrammet for våre passasjerer i en utfordrende sommer, sier han.

SAS er ikke alene om å kansellere flyvninger. Før helgen ga det nederlandske flyselskapet KLM beskjed om at de midlertidig stanset billettsalget for alle Amsterdam-flyvninger.

Årsaken skal ha vært mangel på sikkerhetspersonell på flyplassen, ifølge Reuters.

Senior kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari i Norwegian sier at de følger utviklingen med utfordringene på europeiske flyplasser svært nøye.

– Vi skal gjøre vårt ytterste for at kundene våre får en så god reiseopplevelse som mulig. I tiden fremover vil vi blant annet øke kommunikasjonen til kundene i forkant av reisen for å minne dem på viktigheten av å komme til flyplassen i god tid.

– Tar tid

Å kansellere flyvninger er derimot ikke aktuelt for Norwegian.

– Vi vurderer ikke å kansellere noen flygninger grunnet personellmangel. Det som ligger ute til salgs er det vi planlegger å fly, sier Hyggen Skari.

De siste månedene har de rekruttert og trent nærmere 300 piloter og rundt 550 kabinpersonale.

KONSEKVENS: Problemene flere europeiske flyplasser opplever nå er en direkte konsekvens av pandemien, og etterdønningene av den. Foto: AFP

Leder i SAS Kabin, Martinus Røkkum, tror også norske flyplasser vil komme bedre ut enn resten av Europa. Årsaken er hovedsakelig fordi mange av de ansatte på flyplassene ble permittert, og ikke sagt opp.

– Men det er en generell oppfordring om å være ute i god tid når man skal reise, spesielt i ferien. Det er ofte sikkerhetskontrollen som tar tid, så folk må sjekke inn mest mulig bagasje og minst mulig håndbagasje, fordi da tar det minst mulig tid.

– Må være tålmodig

Den utfordringen kjenner Avarn Security på. De har blant annet ansvaret for sikkerhetskontrollen på Oslo lufthavn samt flere andre norske flyplasser.

– Det er selvfølgelig vanskelig å garantere at det ikke blir noen køer i sikkerhetskontrollen, men vi opplever at vi har klart å følge med kraftige trafikkøkningen etter pandemien på en veldig god måte så langt, sier direktør Geir Espen Johansen.

De har forberedt seg på sommeren siden høsten i fjor.

– De norske permitteringsreglene har helt klart vært til hjelp under Covid-perioden, men uten storstilt innsats med rekruttering av cirka 200 nye ansatte de siste tre kvartalene hadde vi ikke klart oss så bra som vi har i denne vekstperioden, og sommeren hadde sett betydelig mer utfordrende ut.

LANGE KØER: Det er som oftest køen i sikkerhetskontrollen som kan bli den lengste. Her fra Gardermoen. Foto: Erlend Aas / NTB

Røkkum i SAS Kabin maner norske reisende til å ha mer tålmodighet.

– Vi må være litt mer tålmodig i år enn tidligere, og ikke la frustrasjonen gå utover de ansatte på flyplassen. Fordi de er like berørt som alle andre, sier Røkkum.

– Ikke kom for tidlig!

Nygaard Kvam på Oslo lufthavn har en tydelig oppfordring til reisende i sommer.

– Vårt klare råd er å møte når flyselskapet sier du skal møte. Det er ikke ønskelig at mange møter alt for tidlig, da dette bare vil skape mer ventetid og lengre køer.

Kommunikasjonssjefen sier folk er nødt til å belage seg på noe ventetid.

– Vi har bemannet opp med mål om at det ikke skal bli lange køer, men noe ventetid må folk påregne i de travleste periodene og på utfartsdagene. Det er også normalt, da det sjelden er slik som på de stilleste dagene med kun et par minutters venting i sikkerhetskontrollen. Men, vi forventer ikke store problemer relatert til kø, slik det ser ut nå.