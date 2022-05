Mann kastet kake på Mona Lisa maleriet: – Folk var lamslått

Søndag sto flere i kø inne i kunstmuseet Louvre for å ta et bilde sammen med det verdenskjente maleriet laget av Leonardo da Vinci: Mona Lisa.

Plutselig hopper en mann, utkledd som en gammel dame, frem og kaster en kake på maleriet skriver CNN.

Maleriet var beskyttet

Flere videoer fra hendelsen går nå viralt på Twitter, og mannen ble ført ut fra rommet av sikkerhetsvakter etterpå.

Mannen skal ha hatt på seg en parykk og caps, og kom seg nærme maleriet ved hjelp av en rullestol. På grunn av rullestolen fikk han oppholde seg nærme maleriet i forkant av hendelsen. Området der hvor han sto var forbeholdt funksjonshemmede.

Han skal også ha kastet flere roser rundt seg inne i museet.

Selv om mannen fikk kastet kaken, ble ikke selve verket ødelagt ettersom det er beskyttet av et stort plexiglass.

Årsaken til hendelsen er fortsatt ikke kjent skriver CNN og flere andre utenlandske medier.

– Et skikkelig sjokk

Til danske B.T. sier skandinaveren Thomas Bonnor at han var der sammen med datteren sin da det skjedde.

De hadde tatt et bilde sammen med maleriet og skulle til å gå:

– I det øyeblikket vi skal snu oss for å gå, begynner folk å rope og skrike. Og vi tenker bare: «Hva skjer?», sier han til B.T.

Bonnor forteller at mannen hopper opp fra rullestolen sin og går så videre over bommen foran maleriet for å gni en kake over maleriet.

– Folk var lamslått. Det ble et skikkelig sjokk gjennom forsamlingen på en slik måte at man ikke aner hva som skjer, forklarer dansken.

Han sier at dette blir en opplevelse han og datteren sent vil glemme, og forklarer at alle på kunstmuseet klappet da maleriet ble tørket rent.

Kunstmuseet Louvre har ikke omtalt hendelsen på sine hjemmesider selv enda.