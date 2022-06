Aleksander og Sofie har inngått pakt for å unngå romanserykter

Akuratt nå spilles «Farmen kjendis» inn på en gård i Hurdal, og blant deltagerne som kommer på skjermen i 2023 finner vi realitykjendisene Aleksander Sæterstøl og Sofie Karlstad.

– Jeg har det helt jævlig. Sånn helt oppriktig. Jeg har frøset i hele dag, jeg har ikke spist mat, og jeg er på avrusning fra snus, sier Sæterstøl når God kveld Norge møter han 24 timer inn i oppholdet.

Vil unngå romanserykter

Det er normalt at det oppstår romanserykter mellom deltagere på gården, og i fjor ble det et par ut av Isak Dreyer og Sophie Elise Isachsen. Sæterstøl, som er sammen med Martine Lunde, kan fortelle at han og Karlstad har tatt grep for å unngå slike rykter.

– Sofie ligger på et annet rom. Vi har faktisk tenkt på at vi skal holde oss unna hverandre så det ikke oppstår rykter, forteller han.

Sæterstøl er bevisst på at rykter kan komme ut av ingenting.

– Vi kan være sammen og gjøre ting, men vi skal ikke sove sammen. Altså, det hadde jo gått fint men det er for å unngå rykter.

– For å unngå en Sophie Elise og Isak situasjon?

– Ja, enkelt og greit! ler han.

Får kjærestespørsmål

Karlstad forteller at de gjør det ut av respekt for Sæterstøls kjæreste.

– Når to folk i samme alder henger sammen så er det fort at det oppstår rykter. Med respekt for hans partner, som jeg også kjenner godt, så har vi ikke lyst på de spekulasjonene, sier hun, og fortsetter:

– Vi var nok jenter og nok gutter, så da sover guttene sammen og jentene sammen. Så blir det nok litt løsere etter hvert, men da er det bedre at jeg sover med Høyer i stedet for Aleks, forklarer Karlstad og tenker på Høyer-gründer Ørnulf Høyer.

På spørsmål om hun selv har kjæreste svarer hun kryptisk.

– Kanskje, hvem vet? Jeg vet, men privatlivet er privat, sier hun lurt.

Tidligere i år så vi henne på Paramount + og «Celebrity Ex on the beach», dette er en helt annen opplevelse.

– Jeg hadde lyst til å gjøre noe annet. Jobbe litt og kjenne litt på sult. Jeg tenkte det var en gylden mulighet til å sette mer pris på hverdagen hjemme, sier Karlstad.

Martine har trua

God kveld Norge slår på tråden til Sæterstøls kjæreste Martine Lunde, som ligger på en solseng i Spania når hun tar telefonen. Kontrastene til regntunge Hurdal er store.

– Jeg tror Aleksander kommer til å gjøre det veldig bra. Jeg håper han koser seg og får masse venner og lærer seg nye ting, sier Lunde, som er redd kjæresten kan miste motivasjonen dersom én ting skjer.

PAR: Martine og Aleks har vært sammen siden de møttes på Paradise hotel. Her på Farmen kjendis-finalefesten da Martine deltok i 2019. Foto: Espen Solli / Tv2

– Det verste som kan skje er at han begynner å kjede seg, men jeg tror at så lenge han har motivasjon så går det bra.

Hun blir litt betenkt når God kveld Norge forteller at kjæresten sliter med motivasjonen på dag to.

- Det er en dårlig start. Men da har han nettopp kommet inn. Det er så mye å sette seg inn i . Så fort de er igang ordenltig så tror jeg det skal gå bra, sier Lunde som selv har deltatt på Farmen kjendis.

Glad Sofie er der

Hun ga Sæterstøl noen beskjeder før han dro inn.

– Jeg sa at han må bare være seg selv, være en ressurs og ikke powernappe hele tiden, sier Lunde, som ikke liker tanken på at kjæresten kan bli borte i seks uker.

– Jeg synes det er helt grusomt. Skikkelig kjipt, men det er tredje runden hvor vi skal være fra hverandre uten å kunne ha kontakt, så forholdet vårt tåler det, forsikrer hun.

Lunde ler litt når hun hører om pakten til Sæterstøl og Karlstad på gården.

– Jeg tenker at romanserykter kommer det alltid uansett, og Sofie er en vennine av meg, så jeg er ikke bekymret. Jeg synes det er skikkelig gøy at de er der sammen. De kan sikkert lage en allianse, sier Lunde.