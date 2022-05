Mercedes er i full gang med å lansere sin nyeste elbil – sedanen EQE. I bunn og grunn en elektriske utgave av klassikeren E-Klasse – eller en litt mindre versjon av flaggskipet EQS, om du vil.

Det lages jo sportslige AMG-utgaver av de fleste modellene til Mercedes. Nå er ikke de elektriske utgavene noe unntak, heller. EQS var første elbilen signert AMG. Nå er det EQE sin tur. Og den blir det ikke bare én utgave av – men to: AMG EQE 43 og 53.

På Bertel O. Steen sitt hovedkontor på Lørenskog er de to aller første eksemplarene av AMG EQE 43 nettopp avduket.

Startprisen er 909.000 kroner. Dermed blir dette en av de billigste AMG-modellene i sortimentet. Kun A-klasse er lavere priset.

Det åpnes for å bestille 43-utgaven i dag – med forventet leveringstid i august. Den norske importøren sier også at de regner med å få tak i nok biler, slik at det ikke blir lange ventelister.

4x4

Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC, som er modellens offisielle navn, har to elektriske motorer og variabelt firehjulstrekksystem som fordeler kraften under ulike kjøreforhold.

Sammenlignet med et mekanisk firehjulstrekksystem, sørger det elektriske for raskere respons. Effekten er på opptil 476 hestekrefter, og dreiemomentet er på opptil 858 Nm. Det gir bilen en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 4,2 sekunder.

Bilen har luftfjæring kombinert med adaptive, elektronisk justerbare støtdempere for å øke komforten, men også for å gjøre kjøreegenskapene sporty.

Bakakselstyring er standard på EQE 43. Ved hastigheter under 60 km/t, styrer bakhjulene i motsatt retning av forhjulene. Dette gjør bilen mer manøvrerbar og kvikk, i trange områder. Ved hastigheter over 60 km/t styrer bakhjulene i samme retning som forhjulene. Det gir økt stabilitet ved raske filskift eller ved en plutselig unnamanøver.

Rekkevidde

EQE 43 har batteri med en nettokapasitet på 90,6 kWt. I kjøremodusene Sport og Sport+ er fokuset på ytelse, mens i komfortmodus er fokuset på rekkevidde. Den er også tilrettelagt for skybaserte oppdateringer (OTA).

Rekkevidden oppgir Mercedes til mellom 462 og 533 kilometer, mens forbruket oppgis til mellom 19,7 og 22,5 kWt, per 100 km.

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic Effekt: 476 hk / 858 Nm.

0-100 km/t: 4,2 sek.

Toppfart: 210 km/t.

Batterikapasitet: 90,6 kW.

Hurtiglader: 170 kW.

Forbruk: 19,7 – 22,5 kWt.

Rekkevidde: 462 – 533 km.

Bagasjerom: 430 l.

Vekt: 2525 kg.

Tilhengervekt: 750 kg.

Pris fra: 897.000 kr.

Videre kan den hurtiglades med opptil 170 kW, 22 kW via ladeboks gjennom ombordladeren. En rekkevidde på 180 kilometer (WLTP) kan lades opp på ca. 15 minutter under optimale forhold. Batteriet kan forvarmes eller kjøles under kjøring, slik at bilen når det ideelle batteritemperaturen på en hurtigladestasjon. Noe som igjen bidrar til rask lading.

Rekordsalg

I løpet av sommeren kommer også Mercedes-AMG EQE 53. Prisene på denne er ikke klare enda. Men her er det i utgangspunktet 617 hestekrefter. Denne gjør 0-100 km/t på 3,5 sekunder.

Velger du AMG Dynamic Plus-pakken øker imidlertid effekten til 677 hestekrefter.

Da begynner det å bli riktig så heftig. Denne gjør 0-100 km/t på 3,3 sekunder.

Nå forventer Mercedes Norge rekordsalg av AMG-modeller i Norge. Forrige gang det skjedde var i 2017 – det var det i underkant av 200 solgte. Med AMG-utgavene av EQE på plass - er det ikke usannsynlig at det bikker 200 for første gang.

Til sammenligning ble det registrert 81 AMG-modeller i fjor.

PS: De vanlige utgavene av EQE – altså ikke AMG-modellene – er også ventet å komme i løpet av sommeren.

Video: Se vårt litt over middels dramatiske første møte med EQE her:

