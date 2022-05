Analytiker: Bensinprisene blir «definitivt» dyrere

Medlemslandene i EU forhandler fortsatt om den sjette sanksjonspakken mot Russland. Denne pakken har det vist seg vanskelig å oppnå enighet om, fordi den inkluderer forbud mot å kjøpe energi fra Russland.

Mange land i Europa er avhengig av Russland her. Likevel antas det at en enighet kan bli oppnådd allerede denne uka.

Flere faktorer spiller inn

Mandag lå bensinprisen på 22,18 kroner for en liter bensin hos Circle K på Risløkka i Oslo. Én liter diesel koster 20,25 kroner.

Hvis oljeembargoen vedtas, kommer bensinprisene til å stige enda mer.

– Så fort prisen på olje går opp, betyr det at raffineriene må betale mer for råoljen, og da skal de selvfølgelig ha mer betalt for produktet de selger, så det vil du definitivt komme til å se, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til TV 2.

Hun legger til at forbrukere også må regne med at dieselprisene vil stige.

– Kanskje spesielt dieselprisene. De har gått opp mer enn bensin. Russland er også en stor eksportør av diesel.

I tillegg er det enda en faktor som taler får ytterligere prisøkning.

– Sommeren er en periode hvor det brukes mye drivstoff, både i Europa og i USA. Det er «Memorial Day» i USA i dag, og da sparkes sommersesongen, også kjent som «driving season», i gang der. Samtidig går vi inn i orkansesong. August er gjerne den måneden i året hvor man bruker mest olje, sier Saltvedt.

Hvor dyre priser kan det bli snakk om?

– Det tør jeg ikke si noe om. Det er ikke et én-til-én-forhold. Det avhenger også av valutakursen, for norske kroner mot dollar har også en stor betydning for hva vi betaler på pumpen.

TROR PRISENE KAN STIGE: Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, mener at nordmenn må regne med høyere drivstoffpriser hvis EU vedtar embargo av russisk olje og energi. Foto: Frode Sunde / TV 2

Selv om Norge er en stor oljeprodusent, handler vi også bensin og diesel i de internasjonale markedene. Og der innebærer en styrket kronekurs at vi får mer ut av dollaren.

– Det er ofte sånn at når prisene på råolje øker, så styrker kronen seg. Det motvirker ofte prisstigningen noe, selv om det ikke er gitt at det gjør det, sier Saltvedt.

Vesentlig dyrere siden desember

I tillegg vil jo ikke en eventuell oljeembargo mot Russland komme overraskende.

Mens prisen på et fat Brent-olje 1. desember i fjor lå på 68,84 dollar, ligger den mandag på rundt 120 dollar per fat. Så sent som i januar lå den under 90 dollar.

– Jeg vil tro at mye er priset inn i forkant, for man vet hvor store volumer det er snakk om og man vet problemstillingen. I starten av krigen gikk prisen opp i nesten 140 dollar fatet. Overraskelsesmomentet var en stor forklaring på det, fordi det var lite olje som forsvant fra markedet. Nå tror jeg mye vil være tatt ut i forkant.