Juryen snart klar med skyldspørsmålet – dette overrasker eksperten

Rettssaken mellom Hollywoods superstjerne Johnny Depp og hans ekskone og skuespiller Amber Heard nærmer seg slutten etter over en måned med dramatiske vitnemål.

Juryen forventes å ta sin avgjørelse i løpet av denne uka, og de kan være klare så tidlig som tirsdag.

Unik rettssak

Advokat Mitra Ahouraian har spesialisert seg på tvister i underholdningsbransjen. Ifølge henne er det ingen som går seirende ut av denne rettssaken.

OVERRASKET: Mitra Ahouraian er overrasket over at det ble tillat kameraer i rettssalen. Hun er også bekymret over om juryen klarer å holde seg upåvirket av folkeopinionen. Foto: Reuters

– Jeg tror ikke noen av dem vinner dette basert på ærekrenkelser. For at det skal være ærekrenkende må det være både ondsinnet og usant, sier Ahouraian til Reuters.

Ahouraian sier det er svært sjelden tvister mellom kjente personer som går så langt at det i det hele tatt ender i retten. Vanligvis kommer man til et forlik langt tidligere i prosessen. At det i tillegg tillates kameraer for direkteoverføring av hele rettssaken, gjør den unik.

– Svært få kjendiser ønsker kamera i rettssalen. Men Johnny Depps advokater kjempet for å få det. Amber Heards team ville ikke ha det, forklarer Ahouraian.

All ekteskapelig skittentøyvask gjøres i full offentlighet. Millioner av mennesker følger med daglig og fått detaljerte historier om alt fra mishandling og avføring i sengen til avkuttede fingre.

Klipp går viralt og det lages memes som deles av millioner. I stor grad er det Amber Heard som latterliggjøres i disse klippene.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. LATTERKRAMPE: En video av en mann med ustoppelig latterkrampe gikk viralt i forrige uke

Saken har fått ekstrem oppmerksomhet. Underholdningsverdien overgår de mest spekulative realityshow. Psykologer, ekteskapsrådgivere og kroppspråkanalytikere mesker seg i analyser og intervjuer.

Sympati og antipati

Amber Heards gråtkvalte forklaringer på hvorfor hun ble i det voldelige ekteskapet, hvor redd hun var når «monsteret» i Johnny Depp våknet blir analysert og vurdert.

Folk flest ser ikke ut til å få sympati for henne tross de emosjonelle utbruddene. Tvert imot argumenteres det med at hun nå spiller sitt livs største rolle.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. GRÅTER: Amber Heard har grått mye under vitnemålene. Det ser ikke ut til å vekke sympatien for hennes side av saken.

Heards reaksjoner blir vurdert opp mot Depps reaksjoner. Han ler tidvis, kommer med tørre vitser og forklarer seg flere ganger med henblikk på sin egen vanskelige barndom.

Han legger ikke skjul på rus- og psykiske problemer. Ekspertene tror dette gjør hans side av saken mer troverdig for publikum.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. LER: Johnny Depp smiler og ler i retten. Eksperter mener dette øker hans troverdighet

For blant vanlige folk er det Depp som har desidert mest støtte. Johnny Depp møtes av folkemengder med plakater til støtte for ham, og støtteerklæringene hagler på sosiale medier.

Realityshow

Heard forklarte selv torsdag at hun har blitt trakassert, ydmyket og truet på sosiale medier siden hun beskylte eksmannen for fysisk og seksuell vold.

– Man har en perfekt storm av støttespillere til Johnny Depp, samtidig som at folk som vanligvis hadde hatt sympati for Heard blir forvirret over hva som egentlig skjer.

– Man slutter å se henne som et menneske, man ser bare galskapen på sosiale medier som viser hvordan folk elsker å hate henne, sier Ahouraian.

Ahouraian trekker også fram det at de valgte jury isteden for en dommer til å avgjøre saken.

– En fare for rettssystemet

– Juryer gjør ofte dårligere vurderinger, og i denne saken, med kjendiser i salen, har det hele blitt et realityshow. Jeg tror begge parter var overbevist om at de skulle få juryens sympati utover å vurdere bevisene i saken, sier hun.

Ofte vil juryer i betente saker måtte holde seg isolert på hoteller eller lignende for å sikre at de ikke blir påvirket, men det er ikke tilfelle i denne saken.

– Hvordan kan du unngå å få med deg debatten i sosiale medier? Eller se TV? eller overhøre samtaler på gaten? Hvis de får med seg debatten og lar seg påvirke så går det ut over hele rettssystemet, sier Ahouraian.

Juryen har en vanskelig jobb når de skal avgjøre skyldspørsmålet. En av de sentrale punktene i rettssaken er hvordan avføring havnet i sengen til Depp.

Depp er overbevist om at det var menneskeavføring lagt der av sin daværende kone og en venn som en spøk, mens Heard hevder det var parets hund som var dårlig i magen etter å ha spist cannabis som valp.

Psykiatriske vurderinger

Skal de tro på Heards detaljerte fortellinger om vold, voldtekt, rus og sykelig sjalusi, eller skal de legge vekt på Depp-teamets psykolog som hevder Heard har to personlighetsforstyrrelser etter å ha undersøkt henne i 12 timer?

Flere vitner beskriver voldsomme krangler mellom de to. Det er også avspilt en rekke lydklipp og videoklipp som viser aggressiv krangling. Man har også hørt samtaler mellom de to der Heard innrømmer at hun har slått Depp.

Rettssaken holdes i Fairfax County Circuit Court i Virginia.

Fredag holdt Depps og Heards advokater sine avsluttende argumenter i rettssaken mellom de to skuespillerne, og juryen er nå i gang med å diskutere bevisene i saken. Det er forventet at de kommer til enighet om en beslutning denne uka - tidligst tirsdag.

Ærekrenkelser

58 år gamle Depp har saksøkt ekskona for ærekrengelser etter at Amber Heard skrev et innlegg i Washington Post i 2016 hvor hun omtalte seg selv som offer for vold i nære relasjoner.

Heard nevnte aldri Depp ved navn i innlegget, men det var åpenbart fordi det var kjent at hun nylig hadde sendt inn krav om besøksforbud mot eksmannen.

Depp hevder ryktene har ødelagt karrieren hans, og krever 50 millioner dollar i erstatning. Han vitnet i retten at han aldri har slått Heard eller noen annen kvinne – og sier at det var Heard som var den voldelige i deres relasjon.

Hard har gått til motsøksmål og krever 100 millioner dollar. Hun hevder også hun har tapt roller på grunn av saken.