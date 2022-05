Fenomenet om spesielt grep til TV 2: – Bestefar lærte meg det

I en lengre periode har det til de grader handlet om de tre store i tennisverden. Roger Federer (40), Rafael Nadal (35) og Novak Djokovic (35) har herjet med alt som kan krype og gå i mer enn 15 år.

Men som alderen tilsier nærmer det seg slutten for de tre store. Federer har i en lengre tid slitt med skader og Nadal sier han er usikker på om den neste kampen i Roland-Garros blir hans siste i turneringen noen gang.

Men da er en 19-åring fra Murcia som gir spanjolene håp.

Carlos Alcaraz har allerede rukket å bli nummer seks på verdensrankingen i idretten. Spillet hans her i Roland-Garros har også forsvart stempelet han har fått som en av favorittene til å vinne hele turneringen.

Gutten som så vidt bikker 180 centimeter over bakken er en kraftpakke av de sjeldne. I spillet til Alcaraz er det svært få svakheter og det har imponert sjefsredaktøren for tennis i den spanske storavisen Marca, Joan Solsona.

– Jeg mener Alcaraz kan vinner mer enn Nadal, Federer og Djokovic har gjort. De tre har alltid kjempet mot hverandre og tatt titler fra hverandre. Slik jeg ser det har ikke Alcaraz like gode rivaler. Teknologien og kunnskapen gjør også at Alcaraz fort kan spille lengre, sier Solsona til TV 2 før han skyter inn:

Dette er Carlos Alcaraz Fullt navn: Carlos Alcaraz Garfia Alder: 19 (født 5. mai 2003) Fødested: Murcia, Spania ATP-titler: Umag 250, Next Gen ATP-finalene, Rio 500, Miami Masters 1000, Barcelona 500 og Madrid Masters 1000. Ranking-historikk: 4. januar 2021: 141 24. mai 2021: 94 13. september 2021: 38 21. februar 2022: 20 25. april 2022: 9 9. mai 2022: 6

– Jeg tror han kan bli nummer én allerede i sommer. Djokovic mister 2000 poeng i Wimbledon i år ettersom det ikke deles ut poeng. Om Alcaraz vinner i Roland-Garros kan han fort bli nummer én. Og jeg tror så fort han blir nummer én kan han bli værende der i en million uker, smiler spanjolen.

Alcaraz har tatt noen vanvittige hopp på rankingen det siste året. For ganske nøyaktig ett år siden var han for første gang inne blant de hundre beste tennisspillerne i verden. Nå er han nummer seks i verden, en ranking blant annet Casper Ruud aldri har vært på.

En spesiell ting som Alcaraz har trukket frem som et grep han gjør for å prestere bedre på tennisbanen er et noe utradisjonelt grep. Nemlig det å spille sjakk.

ERFAREN: Joan Solsona i Marca har jobbet med tennis i 22 år og er tett på de spanske stjernene Rafael Nadal og Carlos Alcaraz. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2.

Til Marca fortalte spanjolen at han gjør det på grunn av at det hjelper ham å tenke raskere, lese spill og strategi. Men særlig det å være fokusert fra start til slutt var det viktigste.

– I sjakk, som i tennis, går man seg vill i noen øyeblikk og da blir spillet snudd litt på hodet. Akkurat rundt dette aspektet ser jeg mange likheter mellom de to disiplinene, sa Alcaraz til Marca.

Solsona forteller til TV 2 at han er ganske sikker på at nivået til Alcaraz på sjakkbrettet er høyt. Da TV 2 møtte Alcaraz søndag kveld gliste han bredt da han fikk spørsmål om sjakken.

– Jeg startet å spille for lenge siden. Bestefar lærte meg det å spille sjakk, sier han til TV 2 og smiler før han svarer på hvor god han anser seg selv om:

– Jeg vil beskrive meg selv som en normal sjakkspiller. En normal gutt som spiller normal sjakk, sier han før han begynner å le.

POPULÆR MANN: Her blir Carlos Alcaraz intervjuet av spansk presse etter å ha pratet med blant annet TV 2. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2.

At 19-åringen det siste året har blitt en superstjerne med blant annet forside i Vanity Fair og store turneringsseire overrasker ikke tennissjefen i Marca.

Han forteller at tennis-Spania fikk øynene opp for talentet allerede som 11/12-åring. Da hadde Alcaraz allerede spilt tennis med sin far, Carlos Alcaraz Gonzalez. Som 11-åring vant han både lokale og nasjonale turneringer.

Etter hvert dro han til Juan Carlos Ferrero - Equelite Sport Academy. Et akademi drevet av tidligere verdensener Juan Carlos Ferrero.

– Talentet var der, men man må bygge på det. Man kan være sterk uten å ha peiling på taktikk. Han jobbet mye med bevegelse, fysikk siden han var veldig liten. Siden har det bare gått én vei, sier Solsona.

Han beskriver Alcaraz som en familiekjær 19-åring. En som ikke har tatt av til tross for den vanvittige oppmerksomheten. Alcaraz tilbringer mye tid på både akademiet og i hjembyen Murcia i Spania i løpet av et år.

– Når Alcaraz er i Spania er han gutten i nabolaget. Han lever som en vanlig gutt som liker vanlige ting. Han har tatt førerkortet, han spiller Playstation og alt det der.

Spanjolen har i sin korte proffkarriere tatt idretten med storm og har vunnet kamper mot blant annet Novak Djokovic, Rafael Nadal og Alexander Zverev.

Spanjolen slo også Casper Ruud tidligere i år da de møtte hverandre i finalen i Masters 1000-turneringen i Miami. Alcaraz vant kampen 7-5, 6-4 og tok dermed sin første tittel på Masters 1000-nivå. Det var også den første finalen Ruud hadde i sin karriere på samme nivå.

PS: Carlos Alcaraz møter Alexander Zverev i kvartfinale i Roland-Garros tirsdag ettermiddag.