LO-lederen: – SV må inn i regjeringen

I sin åpningstale på LO-kongressen mandag tok LO-leder Peggy Hessen Følsvik til orde for at SV går inn i Støre-regjeringen, helst så snart som mulig.

– Ekstraordinære tider krever mer av oss alle. Krigen i Ukraina, energikrisen og matkrisen skaper uro i Norge og i verden. Vi må bekjempe økende ulikhet, og vi må ikke miste klimamålene av syne. Mer enn noen gang trenger Norge en flertallsregjering som kan ta ansvar, sa LO-lederen.

Hun viste til at stortingsvalget viste at flertallet ønsker en rødere og grønnere politikk, og at regjeringen har levert på mange saker. Men nå mener hun situasjonen er ekstraordinær og at utfordringene blir lettere å løse med en flertallsregjering.

– Jeg er helt sikker på at jeg har det store flertallet av LOs medlemmer bak meg når jeg sier: Nå må Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV finne sammen. Ikke bare fra sak til sak i Stortinget, men i regjering! Det er så lite som skiller oss. Det er så mye som forener, og alle må ta ansvar, sa Følsvik.

Men drømmen om en flertallsregjering ble torpedert under forhandlingene på Hurdalsjøen. Senterpartiet kreve at de tre partiene måtte være enige i mange sentrale saker før forhandlingene kunne begynne for alvor. Dette fikk SV til å kaste kortene og forlate forhandlingene. Etterpå, og hele tiden senere, har Jonas Gahr Støre understreket at døren står åpen for SV. Men SV har på sin side krevd at forhandlingene da må begynne med blanke ark. Senterpartiet har ikke ønsket noe slikt.

Dermed blir det ingen enkel sak for statsminister Støre å innfri LOs ønske om en slik flertallsregjering, til tross for at Senterpartiets oppslutning er halvert siden valget.