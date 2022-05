Rabarbrakake med vaniljekrem og smuldretopp

Sesongen for rabarbra er her! Denne smakfulle kaken bør bakes dagen før servering.

Kaken bør bakes dagen før servering, avkjøl og oppbevar kaldt. Ta kaken ut av kjøleskapet 1-2 timer før servering. Egner seg til frysing. Lager du kaken i en langpanne dobler du denne oppskriften.

Begynn med å lage vaniljekrem, du kan eventuelt også bruke ferdig vaniljekrem fra boks/pakke.

Vaniljekrem - dette trenger du:

2 eggeplommer

20 g maisennamel

40 g sukker

Frø fra ½ splittet vaniljestang (skrap ut med en teskje eller en spiss kniv) eller ¾ ts vaniljesukker

2 ½ dl melk og fløte (like deler melk og fløte) eller bruk matfløte

Slik gjør du:

Pisk sammen eggeplommer, maisennamel, sukker og ca. 1 dl av melk og fløteblandingen/matfløten i en bolle.

Hell resten av melk og fløteblandingen, splittet vaniljestang og frø en tykkbunnet kasserolle, gjerne med teflonbelegg. Kok opp under omrøring, ikke fosskoke, kun til kokepunktet.

Hell så den varme melk og fløteblandingen i bollen med eggeblanding visp godt hele tiden. Tips, sett bollen med eggeplommeblandingen på en fuktig klut, da holder den seg i ro når du visper inn fløteblandingen. Hell blandingen tilbake i kasserollen og kok opp under omrøring. Rør godt så det ikke legger seg ved i bunnen. Rør godt til du får en tykk krem. Dekk med plastfilm (hindrer snerk).

Rabarbrakake - dette trenger du:

(24 cm springform, bunnen dekket med bakepapir)

180 g mykt smør

180 g sukker

200 g hvetemel

1 ts vaniljesukker

1 ½ ts bakepulver

3 store egg

3 ss kaldt vann

3-4 stilker rabarbra (4-5 dl rabarbra ferdig kuttet)

Smuldretopp:

45 g sukker, gjerne brunt

1 ts kanel

1 ts vaniljesukker

75 g hakkede nøtter, tåles ikke nøtter bruk store havregryn

1 ss maisennamel

50 g kaldt smør

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 180 grader. Skjær rabarbra i biter.

Smuldretopp: Bruk fingrene og smuldre sammen sukker, kanel, vaniljesukker og hakkede valnøtter.

Rør smør og sukker hvitt og luftig. Rør inn hvetemel, bakepulver og egg. Kaldt vann røres inn helt til slutt. Hell røren i smurt form. Fordel over halvparten av rabarbra bitene, trykk de litt ned i deigen. Fordel over vaniljekremen og fordel over resten av rabarbrabitene og dryss over smuldredeigen.

Stek på nest nederste rille, eventuelt midt i ovnen i 50-55 minutter. Avkjøl kakken i formen før den tas ut.