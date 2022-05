Fyrer løs mot Enga: – Det er sånn vi ser på 10-års lag

Etter Vålerengas ydmykende 0-4 tap på hjemmebane mot Rosenborg søndag, begynner misnøyen i hovedstadsklubben virkelig å spre seg.

Den siste tiden har Dag-Eilev Fagermo fått det glatte lag i media, og nå tar også gamle klubbhelter til orde.

Den tidligere stopperkjempen Erik «Panzer» Hagen var ikke spesielt imponert over det han så Vålerenga utrette mot trønderne.

– I utgangspunktet synes jeg man tenker riktig når det kommer til fotballfilosofi. Å holde på ball og tenke mindre på motstanderen, men det jeg så i går var 11 mann som stod og spilte ball og utgjorde ingen trussel. Forsvarsspillet var også under enhver kritikk. Det er sånn vi ser på 10-års lag, men disse har dette som jobb. Det var en skandale å se på, sier Hagen til TV 2.

Hagen var heller ikke fremmed for å innrømme spillelyst når han så laget slite utpå gresset.

– Jeg ble spurt om jeg hadde med fotballsko, forteller han.

– Hadde du lyst til å spille?

– Det klødde i beina, ler den tidligere forsvarsbautaen.

– Ser ikke ut som de bryr seg

«Panzer» Hagen var kjent for sitt tøffe og kompromissløse spill med hjertet utenpå drakta og var en favoritt blant Klanen. Nå savner 46-åringen litt ekte lidenskap blant nåværende spillertropp.

– Jeg savner den spilleren som tar det gule og kanskje det røde kortet også. Vise at det er nok og sette en standard. Jeg savner den "passion" som vi hadde i VIF. Vi var en familie. Alt fra materialforvaltere, til de som jobbet i kantina gjorde det de kunne for at vi skulle prestere og da var det opp til oss spillerne å vise vei på banen. Nå ser det ikke ut som de bryr seg, forteller han.

I KJENT STIL: Erik "Panzer" Hagen var ofte nede å taklet. Her mot Odd i cupfinalen 2002. Foto: Morten Holm

Det er tydelig at lite har stemt for Fagermos menn så langt denne sesongen. Hagen er klar på hva som skal til for å lykkes, og det har han ikke sett av denne Vålerenga-utgaven enda.

– Jeg vet ikke hva Fagermo gjør i garderoben eller på feltet, men mye av grunnlaget er å ha en samlet gjeng. En som blør for hverandre. Vi var en samlet gjeng som gjorde alt for hverandre. Det kan vi ikke si om det vi så i går. Det var halvveis hele veien, sier "Panzer" Hagen.

Rolex og tatoveringer

Forrige sesong fikk Rolex-klokkene til Vålerenga-guttene mye oppmerksomhet i media, og spesielt profilen Aron Dønnum harselerte med kritikken. I mars ble klart at Dønnum skulle tilbake til VIF på lån fra belgiske Standard Liège, noe som knyttet store forventninger. Men 24-åringen har vært langt fra nivået han holdt før overgangen til Belgia.

– Du kan ikke kalle deg profil og løpe rundt med Rolex og tatoveringer og prestere på det nivået, sier Hagen.

FORTVILER: Lite har gått Aron Dønnums vei denne sesongen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kritikken gjelder ikke Dønnum spesielt, men en spillergruppe som «ikke presterer som de skal, og har utviklet seg i helt feil retning».

Det er Tom Henning Hovi sine ord. 50-åringen, som har spilt over 200 kamper for Enga, er enig med sin tidligere forsvarskollega Hagen. Han mener kvaliteten på dette Vålerenga-laget har dalt, men at nye spillere inn dørene på Intility ikke nødvendigvis er løsningen.

– Det handler kanskje først og fremst om kvalitet på spillere. Dette er et lag og spillere man skulle tro hadde vært med og hevdet seg mer enn det de gjør nå. De leverer ikke på det nivået som de burde. Noen virker ikke i form og burde kanskje heller vært og trent fremfor å være utpå der, sier Hovi.

– Hvilke spillere tenker du på da?

– Først og fremst de fremover på banen.

– Trenger de å handle nye spillere?

– De har hentet mer enn nok spillere, og noen har kommet tilbake i en annen utgave enn da de drog, men de har kanskje ikke truffet på de de har hentet eller så er ikke de de har hentet gode nok, svarer eks-lagkapteinen.

Ett steg frem og to tilbake

Det var nok en gang knyttet forventninger til Vålerenga før årets sesong, men de kongeblå har skuffet og bare tatt ti poeng på ti kamper så langt. Spesielt den siste måneden, med blant annet tap mot erkerivalen Lillestrøm, har vært knalltøff for alle med et hjerte for Vålerenga.

– Det er ikke noen god årgang det vi har sett de siste seks-sju kampene. Det har vært en nedadgående kurve, det har ikke vært noen utvikling og det topper seg når de går på fortjente smeller mot både Lillestrøm og Rosenborg, som kanskje svir litt ekstra for klubben, slår Hovi fast.

MESTERE: Kaptein Tom Henning Hovi løfter kongepokalen etter cupfinaletriumfen mot Odd i 2002. Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: Cornelius Poppe

Fagermo har møtt massiv motstand og presset øker, blant annet fra supporterne, som også skal ønske treneren bort fra klubben. Hovi poengterer at det er viktig å bygge opp optimismen igjen.

– Vi må få engasjementet tilbake. Klanen er jo flinke, men det er lettere å fylle opp de andre plassene med gode prestasjoner. Akkurat nå er det ett steg frem og to tilbake, sier den tidligere forsvarsspilleren.

På lørdagens trening inviterte klubben og Klanen til møte mellom supporterne og Fagermo for å ta en prat etter mye murring. Den praten så ikke ut tvil å hjelpe da det ble et stygt 0-4 tap for RBK. TV 2 har vært i kontakt med Klanen, som forholdt seg relativt tause.

– Det blir nok skriverier som det er nå. Jeg føler ikke det er vår oppgave å fyre oppunder og ha masse meninger om hva som må gjøres. Det blir feil av supporterne, sier talsmann for Klanen, Trond Larsen.

Nå eller aldri

Nå ligger Vålerenga bare tre poeng unna direkte nedrykksplass, og det er lite som minner om "Oslos stolthet", men det er lenge igjen av sesongen. Likevel sier Fagermo allerede at Vålerenga nå er et bunnlag. TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah mener at klubben må ta et valg nå.

– Klubben må snakke med spilleren og spørre: Har dere fortsatt troen på det vi holder på med her? For det ser ikke sånn ut, sier Amankwah.

– Hvis de finner ut med ærlige svar at spillerne har mistet troen på opplegget, så er det ingen vei utenom. Uansett hvor flink Fagermo er og hva han prøver å få til, så har han mistet gruppen og da er det ingen vei videre, fortsetter han.

SLITER: Dag-Eilev Fagermo er under hardt press etter å ha slitt med å få sving på Vålerenga denne sesongen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nå skal klubbene i Eliteserien ha en liten sommerferie og Vålerengas neste kamp er først om tre uker, 19. juni mot Aalesund.

– Skal de gjøre noe så må de gjøre det nå, eller så må de stå last og brast med Fagermo ut sesongen. Det er nå eller aldri i forhold til det å ta et veivalg for resten av sesongen, forklarer Amankwah.

– Er ledelsen i Vålerenga modige nå, så tar de et veivalg og ser at Fagermo sitt prosjekt er dødt, avslutter han.