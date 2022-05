Haaland: – Det har ikke vært enkelt

Erling Braut Haaland møtte mandag pressen for første gange etter overgangen til Manchester City. Haaland hadde med seg landslagssjef Ståle Solbakken på podiet.

Solbakken gjorde det innledningsvis det klart at Braut Haaland ikke ville snakke om overgangen til Manchester City.

– Nå er fortsatt situasjonen at han er ikke presentert i sin nye klubb. Det vil si, med all respekt for den klubben han skal presenteres for, så er spørsmål om den presentasjonen noe klubben skal få lov til å ta, sa Solbakken.

Braut Haaland innrømmet de siste månedene har vært tøffe med tanke på avgjørelsen om å forlate Dortmund. Angriperen har også slitt med skadeproblemer, men er nå helt skadefri.

– De har vært tøffe. Den fasen jeg er i har ikke vært enkelt. Jeg har prøvd å gjøre alt for Dortmund i to og halvt år. Jeg har prøvd å gjøre det beste jeg kan for klubben, mente han.

Nylig døde Braut Haalands agent Mino Raiola etter lengre tids sykdom. Det ville den kommende Manchester City-spissen ikke snakke om.

– Det har vært veldig tungt, det vil jeg ikke snakke om, sa han.

Han fortalte at han holder motet oppe.

– Først og fremst kan du ta Mino, det er ikke optimalt det. Det har gjort ting litt annerledes. Det har vært litt av hvert, men jeg kan ikke klage. Jeg liker livet mitt og liker der jeg står, så jeg skal ikke klage, sa Haaland da han ble bedt om å utdype.

– Jeg er klar for fire kamper for Norge, og det gleder jeg meg veldig til, sa han videre.

Braut Haaland fikk spørsmål om fotballspillere som fronter politiske budskap. Det understreket han at han ikke hadde noen problemer med.

– Om en har en mening om det eller ikke, så respekterer jeg hver enkelt om det. Det er egentlig fritt frem. Vi har gjort ting med landslaget markeringer og sånt, og det har vært bra. Vi har gjort det som et lag, og vi har gjort ting med Dortmund, poengterte han.

– Må jobbe med å komme på det nivået

Angriperen fikk også spørsmål om skadene han har slitt med denne sesongen.

– Det har vært småting her og der, det har ikke vært optimalt. Vi har funnet ut ting om behandlinger og lært mye om kroppen min. Jeg har fortsatt spilt kamper og scoret et par mål. Normalt ligger jeg på 40-50 kamper i året, det har jeg ikke gjort i år. Derfor må jeg jobbe for å komme opp på det nivået, mente han.

All oppmerksomheten han har fått de siste årene takler han fint.

– Jeg tror jeg må kunne rose av meg selv. Er det en ting veldig god på, det er å fokusere. Fokusere på fotball. Fokus på det jeg må fokusere på, og ikke tenke på noe annet. Jeg stenger ute, alt fra om en rørlegger til huset til ditten og datten, sa Braut Haaland.

Han forklarte hvorfor han ikke har gjort noen intervjuer den siste tiden.

– Jeg føler ikke behov for å uttale meg om noe som helst, jeg har latt føttene snakke og det er en fin måte å uttale seg på. Jeg er god til å ikke lese hva folk skriver og mener om meg. Det viktigste er de som kjenner meg vet hvem jeg er og hva som står for, la han til.

– Jeg har mange gode venner her

Stjerneskuddet lyste opp da han fikk spørsmål om landslaget.

– Ja, det kan jeg! sa Haaland, da han fikk spørsmål om landslagets kommende kamper i Nations League etter å ha nektet å svare på et spørsmål om overgangen til Manchester City.

– Det er alltid kjekt å være med landslaget og jeg har mange gode venner her. Selv om det snart er ferie er jeg veldig motivert og gleder meg til disse kampene, sa Haaland.

Det var først planlagt at Haaland skulle svare på spørsmål tirsdag, men Norges Fotballforbund kastet om på planene mandag morgen. Haaland er i en gruppe norske landsspillere som har fått innbydelse til å møte kong Harald. Dette skal skje mandag ettermiddag/kveld.

Haaland ble nylig enig om en femårskontrakt med Manchester City. Han kom fra stor suksess i Borussia Dortmund. Braut Haaland er imidlertid foreløpig ikke offisielt presentert som Manchester City-spiller.

– Har vært i en ekstrem situasjon

Solbakken understreket at den norske landslagsstjernen har vært i en ekstrem situasjon den siste tiden.

– Det er ikke noe annet et at han skulle ta et valg for de neste fire-fem årene. Og at det trøkket han hadde på seg fra alle involverte utenfra var av en slik art at han gjerne ville slippe mediamøter forrige samling, og konsentrere om det han stod i, poengterte Solbakken.

– Fysisk er Braut nå fin, er glad og gjorde en veldig, veldig fin trening i går. Så håper vi at kan spille mest mulig minutter i de fire neste landskampene nå, la han til.

Norge møter Serbia torsdag og Sverige søndag. Begge kampene går borte.

Neste uke venter hjemmekamper mot Slovenia og Sverige. Disse spilles på Ullevaal stadion.

Haaland ble kjøpt av Borussia Dortmund ved nyttårstider 2019. Han spilte to og en halv sesong der og scoret 86 mål på 89 kamper.

Manchester City utnyttet en utkjøpsklausul tidligere i vår og fikk Haaland for en langt lavere pris enn hva han er verdt i et fritt marked.

Han kostet, ifølge medier i Tyskland og England, et sted mellom 650 og 750 millioner kroner.

Real Madrid skal ha vært Haalands andre alternativ, men den ferske spanske Champions League-vinneren kom til kort. Halvannen ukes tid etter Haalands nei fikk Real også negativt svar fra Kylian Mbappé.

Overgangen er etter alle solemerker i boks, men har ikke blitt kommentert av City siden de meldte at de hadde blitt enige med Borussia Dortmund om en overgang for kraftspissen.

– Hele verdenspressen følger med

Ved forrige landslagssamling snakket ikke Braut Haaland med pressen. Ståle Solbakken valgte å skjerme det norske stjerneskuddet.

TV 2-ekspert Yaw Amankwah skjønner at Braut Haaland til tider skjermes for media.

– Det å ha en stjerne på det nivået gir en helt annen selvtillit inn mot kamp. Spillerne vet de har et monster på topp. Haaland er en vanvittig fin fyr, sprer humør og tilfører gruppen mye positiv energi. Norge har en global superstjerne, og hele verdenspressen vil jo følge med på det han sier, for det er ikke ofte han snakker med pressen, poengterer TV 2-ekspert Yaw Amankwah.