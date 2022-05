Sju personer til sykehus etter ammoniakk-lekkasje

Saken oppdateres!

Syv personer er sendt til sykehus etter at 1000 liter av den giftige gassen ammoniakk kan ha lekket ut fra et industribygg i Nes i Akershus. Det opplyser innsatsleder Christian Børresen i helsevesenet til Romerikes Blad.

– De er behandlingstrengende, men jeg kan ikke si noe om alvorlighetsgrad. Vi har hatt sju enheter på stedet, men noe mer har jeg ikke lov til å si, sier Børresen.

Politiet skriver på Twitter at det er kontroll på situasjonen og at det foregår lufting med vifter. Samt at vindretningen er vurdert til at det ikke er fare for andre.

Ifølge avisen pågår lekkasjen fortsatt.