Jakter navngitt person etter at mann ble funnet skutt

Politiet bekrefter at de jakter en navngitt person i forbindelse med at en person ble skutt i Oslo søndag.

Saken oppdateres!

Per Thomas Omholt i politiets enhet øst bekrefter til VG at de jakter etter en navngitt person etter at en mann ble skutt på Mortensrud i Oslo søndag.

– Etterforskningen så langt har gitt oss navnet, men jeg kan ikke si noe om hvorfor vi mener det er denne personen som er involvert, sier Omholt til avisen.

Overfor NTB ønsker han ikke å utdype hva som gjør at politiet har fått dette navnet, og politiet vil foreløpig ikke gå ut med noen offentlig etterlysning.

– Vi jobber hardt med å finne denne personen, sier Omholt.

Det var like før klokken 20 søndag kveld at politiet meldte om at de er på Mortensrud i Oslo etter at en person ble funnet skutt.

– Vitner meldte fra til politiet om at de hadde funnet en mann skutt. Det er snakk om en mann i 20-årene, som vi har bekreftet er skutt. Han er alvorlig, men ikke kritisk, skadd, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.