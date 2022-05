Først ble moren drept, så døde faren – nå får barna minst 24,6 millioner

Donorene strømmer til for å hjelpe de brått foreldreløse barna til Irma og Joe Garcia.

iSkoleskytingen i Uvalde i Texas i forrige uke har mange ofre. 19 elever og to lærere ved Robb barneskole ble drept.

Den ene læreren som ble drept, var Irma Garcia (46). Hun ble skutt mens hun forsøkte å skjerme barna i klasserommet sitt.

To dager senere døde også mannen hennes, Joe, av et hjerteinfarkt. Han var bare 48 år gammel.

Tror han døde av sorg

Like før han døde, ble han ifølge KHOU-TV observert av journalister da han la ned blomster ved minnesmerket, under korset hvor hans kones navn står skrevet.

– Jeg tror helt oppriktig at Joe døde av sorg etter å ha mistet den store kjærligheten i hans liv.sier Irmas kusine Debra Austin.

MINNES: Et kors er satt opp som minnesmerke for Irma Garcia. Foto: Jae C. Hong / AP

Nå sitter deres fire barn, Cristian, Jose, Lyliana og Alysandra, på henholdsvis 13, 15, 19 og 23 år, igjen uten foreldre.

Debra Austin har opprettet en GoFundMe-innsamling for å hjelpe dem økonomisk. Det samme gjorde Garcias nevø John Martinez. De to innsamlingene er nå slått sammen.

«Irma var en kone, en mor til fire, en kusine, en søster, en datter, en tante og en vidunderlig person. Hun ville gjøre alt for hvem som helst, uten å stille spørsmål. Hun elsket skolebarna sine og døde da hun forsøkte å beskytte dem», skriver Debra Austin på innsamlingssiden.

Målet for innsamlingen var satt til 10.000 dollar.

Nærmer seg 25 millioner

Nå er det samlet inn 2,6 millioner dollar – nesten 25 millioner norske kroner.

Nevøen Martinez sier til Detroit Free Press at han er kjempeglad for støtten.

– På vegne av familien er jeg mer enn takknemlig og opprømt over den overveldende kjærligheten og støtten, enten det er de snille ordene, donasjonene eller bare å spre innsamlingen. Det betyr mye for oss, sier Martinez.

De fire barna var torsdag til stede under en messe i den katolske kirken Sacred Heart i Uvalde, ifølge lokalstasjonen WFAA.

– De var kirkegjengere, alltid villig til å hjelpe, alltid ute etter å bidra i lokalsamfunnet. Jeg håper vi vil huske hvor gode givere de var, sier familiens pastor Eduardo Morales til WFAA.

Flere andre innsamlingsaksjoner er også satt i gang.

Innsamlingen for MIah Cerrillo, som dekket seg selv med blod for å lure massemorderen til å tro at hun var død, er oppe i 434.000 dollar. Familien til Kendall Olivarez (9), som ble skutt, men overlevde, ber om hjelp til å dekke de medisinske kostnadene og har hittil fått 119.000 dollar.