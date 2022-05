Besøker Moldova

To-dagersbesøket skjer sammen med parlamentspresidentene i alle de nordiske og baltiske landene, de såkalte NB8-landene.

Stortingspresidenten skal blant annet møte Moldovas parlamentspresident Igor Grosu, og lederne for de ulike partigruppene i parlamentet. Han skal også møte landets statsminister, Natalia Gavrilita.

På programmet står også et besøk til et mottakssenteret for ukrainske flyktninger, der Gharahkhani blant andre møter FNs høykommissær for flyktninger i landet.

Vanskelig situasjon

Etter Russlands invasjon av Ukraina har over 460 000 flyktninger, de fleste kvinner, barn og eldre, krysset grensen til Moldova. Mange har senere reist videre til andre europeiske land, men rundt 100 000 flyktninger har valgt å bli værende i det minste av de ukrainske nabolandene.

Moldova er ikke fullverdig EU-medlem, men inngikk i 2014 en samarbeidsavtale med EU.

Utbryterregion

På samme måte som øst i Ukraina, har Moldova også sin egen utbryterrepublikk, Transnistria, øst i landet.

Her erklærte pro-russiske separatister sin egen stat allerede i 1990 i forbindelse med oppløsningen av Sovjetunionen, men området er ikke internasjonalt anerkjent som stat.

Flere internasjonale eksperter mener at president Putins opprinnelige plan for krigen i Ukraina inkluderte en landkorridor som strakte seg langs hele den nordlige svartehavskysten og inn i Moldova. Det ville kunne blokkere for et mulig framtidig NATO-medlemskap.

Et uttalt mål for besøket i Moldova i dag er at parlamentspresidentene i alle de nordiske og baltiske landene, de såkalte NB8-landene, støtter landets demokratiutvikling.