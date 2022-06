Dave ble terrorisert av en tidligere flørt i årevis - så gjorde politiet en sjokkerende oppdagelse

35 år gamle Dave Kroupa faller pladask for den søte og slanke brunetten som entrer bilverkstedet hans for å fikse SUV-en sin. Det er høsten 2012, og bilmekanikeren har flyttet til Omaha i Nebraska bare måneder tidligere.

Dave merker fort en sterk kjemi med Cari Farver, en 37 år gammel alenemor til en tenåringssønn på 14 år. Fordi han er på jobb og hun er en kunde, føler han at det er upassende å spørre om en date i en slik setting.

– Da vi så på hverandre, så var det en liten gnist der, skulle Dave senere fortelle om sitt første møte med Cari til ABC News.

35-åringen klarer ikke å glemme alenemoren. Han blir derfor overlykkelig da han kort tid senere finner Cari på en datingside.

Dave har ikke vært singel lenge etter bruddet med moren til sine to barn. Etter å ha kommet ut av et langvarig forhold er han klar for useriøse flørter, men ikke noe mer. Det er han fullstendig ærlig om med kvinnene han møter på nettet. Og kvinner skulle det bli mange av. Men Dave er foreløpig kun ute etter litt moro på datingsidene han frekventerer.

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme meg tilbake på datingscenen igjen. Jeg følte meg ganske rusten, så internettdating var tingen som gjaldt, fortalte han til ABC News.

Dave spør Cari om hun vil treffes, og allerede etter første date blir det heftig mellom paret. Han inviterer henne hjem til leiligheten sin etter middagen, der den glødende romansen fortsetter. Innen kvelden er omme er Cari ærlig med Dave: Hun er kun ute etter en flørt, og er ikke klar for noe seriøst.

– Da følte jeg at jeg hadde truffet jackpot, medga bilmekanikeren.

Flyttet inn

Paret fortsetter å møtes og trives så godt i hverandres selskap, at Dave tilbyr Cari å bo hos ham i en kort periode. Cari har nemlig fått et stort oppdrag i jobben som dataprogrammerer, noe som krever lange arbeidsdager. Hun bor en time unna, i delstaten Iowa, mens Daves leilighet ligger et steinkast unna kontoret hennes. Det virker derfor som en grei ordning slik at hun skal slippe den lange pendlingen.

13. november 2012 forlater Dave leiligheten sin på morgenen, etter å ha kysset Cari farvel. Han sier han er hjemme igjen på ettermiddagen.

Rundt lunsjtid får bilmekanikeren en tekstmelding fra Cari som spør om de skal bli samboere. Dave blir overrasket over forespørselen. De har kun datet i to uker, og han trodde de var enige om at dette kun var en flørt. Kan tilbudet om bruk av leiligheten hans i forbindelse med jobboppdraget ha gitt feil signaler?

Dave avviser uansett forslaget om samboerskap med én gang.

«Greit. Jeg hater deg. Jeg dater noen andre. Jeg vil ikke se deg mer. Hold deg unna», er det kjappe svaret fra Cari.

Dave blir sjokkert over den voldsomme reaksjonen fra Cari.

– Det var masse banning. Jeg visste ikke hva jeg skulle tro. Det tok meg fullstendig på senga, fortalte Dave.

ETTBARNSMOR: Cari Farver virket som en sykelig besatt kvinne etter å ha blitt avvist av flørten. Foto: ABC News

Bombardert med tekstmeldinger

Da tobarnsfaren kom hjem samme ettermiddag, hadde Cari allerede pakket sammen tingene sine og flyttet ut. Men etter to dager begynte tekstmeldingene å renne inn på mobilen til Dave.

«Jeg hater deg», «Du har ødelagt livet mitt», «Du er et forferdelig menneske», lød det fra Cari. For Dave ble det tydelig at dataprogrammereren ikke var riktig skrudd sammen, og han var lettet over å ha oppdaget dette såpass tidlig. Nå var han bare glad over å være kvitt henne.

Så enkelt skulle det imidlertid ikke bli. I dagene og ukene som fulgte skulle tekstmeldingene bare øke i omfang. De vekslet mellom å være truende, kjærlige og desperate.

«Jeg skal gjøre alt for å få deg til å lide». «Vi hører sammen, Dave». «Jeg hater deg så mye at jeg har lyst til å stikke en kniv i hjertet ditt». «Jeg skal knuse deg, og ta fra deg gleden», var blant meldingene han fikk. Cari begynte også å trakassere sin eks-flørt via eposter og telefonoppringninger.

– Jevnlig mottok jeg over 60 tekstmeldinger og 100 eposter om dagen. Det var ikke uvanlig. Og hundrevis av telefonoppringninger. Jeg byttet telefonnummeret mitt så mange ganger, det var helt latterlig, fortalte Dave til 20/20.

Bilmekanikeren meddelte at Cari tydeligvis spionerte på ham i tillegg.

– Ved en anledning satt jeg i godstolen min, med bena på bordet og så på TV. Da får jeg en tekstmelding med, «Jeg ser deg, du sitter i stolen din med bena opp i en blå skjorte». Og det stemte, fortsatte han.

Trakasserte eksene

Men det var ikke bare Dave som ble terrorisert av Cari.

Alenemoren Shanna «Liz» Golyar hadde datet bilmekanikeren en kort periode før han møtte Cari. Dave møtte tobarnsmoren på datingsiden, uten at det utviklet seg til noe seriøst.

FLØRT: Dave og Shanna hadde en kort romanse. Foto: Politiet

Cari og Shanna hadde så vidt møtt hverandre tidligere. Da Cari var på vei ut av Daves leilighet etter den første daten, var Shanna på vei inn for å hente noen av tingene sine. De passerte hverandre i noen sekunder, men Cari hadde nå fått for seg at tobarnsmoren var grunnen til at det hadde skåret seg med Dave.

Cari begynte dermed å true og trakassere Shanna like intenst, både direkte og gjennom Dave.

«Hun er en feit ku (…) kanskje hun vil gjøre oss en tjeneste å ta selvmord», skrev hun til Dave.

Shanna kunne på sin side få sms og eposter med advarsler om å holde seg unna Dave om hun ikke ønsket å bli skadet. En falsk dødsannonse om henne dukket også opp. Da tobarnsmoren fikk ordene «Daves h*re» sprayet på garasjen sin, anmeldte hun forholdet til politiet.

Daves ekskone og barnemor, Amy Flora, begynte også å motta truende meldinger fra Cari. Det samme gjorde andre kvinner Dave skal ha hatt affærer med.

– Det var ikke bare Dave og Shanna. Det var alle i Daves liv Cari var ute etter, fortalte Jenn Carpenter, en podcastreporter som fulgte saken tett.

Tente på huset

For Dave begynte trakasseringen å tære på. Både leiligheten og bilverkstedet hans ble vandalisert. Cari sendte også meldinger om at hun pleide å bryte seg inn i Daves leilighet når han ikke var hjemme.

To måneder etter at trakasseringen startet, oppdaget han at Caris bil sto parkert i nærheten av hjemmet hans. Da politiet gjennomsøkte den nyvaskede SUV-en fant de et fingeravtrykk på en tyggegummipakke som verken tilhørte Cari, eller noen i politiets database. Dave hadde anmeldt Cari utallige ganger, men politiet fikk aldri tak i henne.

Forfølgelsen av Shanna begynte også å bli farligere. Dave fikk en epost med et bilde av en fastbundet kvinne i bagasjerommet på en bil. Cari hadde også skrevet at hun skulle drepe Shanna i eposten. Dave ringte sporenstreks til sin eks for å høre om hun var ok. Det var hun, men trusselen satte en støkk i Dave.

I august 2013, ni måneder etter at Cari begynte trakasseringen, ble Shannas hus påtent midt på natten. Tilfeldighetene skulle ha det til at hun og barna ikke var hjemme denne kvelden, men alle kjæledyrene hennes døde under brannen.

«Jeg skal ikke lyve, det var jeg som tente på den h*ras hus. Jeg håper hun, og barna dør i brannen», skrev Cari til Dave.

TRAKASSERT: Dave Kroupa ble terrorisert i mange år av det han trodde var en tilfeldig flørt. Foto: 20/20

Gjenopptok romansen

Trakasseringen de begge ble utsatt for gjorde at Dave og Shanna fant trøst i hverandre. Romansen mellom dem blusset opp igjen, noe som intensiverte trakasseringen fra Cari.

– Det var faktisk veldig vanlig for oss å sitte sammen i sofaen, mens vi så på TV eller noe, så ville begge våre telefoner bli bombardert med tekstmeldinger og eposter fra Cari på samme tid, fortalte Dave.

Etter to og et halvt år med stalking og trakassering fikk Dave nok. Han slet med angst og depresjoner på grunn av Cari, noe som gikk utover arbeidet og livskvaliteten. Bilmekanikeren sa opp jobben som bilverkstedsjef, og flyttet til nabostaten i håp om at forfølgelsen skulle avta. Det gjorde det imidlertid ikke.

Politiet klarte fortsatt ikke å få tak i Cari, til tross for alle anmeldelsene gjennom årene. Det gjorde heller ikke familien hennes.

Cari hadde fortalt moren, Nancy Raney, og sønnen Max, at hun kom til å være borte noen dager i forbindelse med et arbeidsoppdrag. Hun skulle oppholde seg hos sin nye venn, Dave. Men kun få dager senere begynte hun å sende merkelige tekstmeldinger til familien. Cari meddelte at hun hadde sagt opp jobben, og flyttet til delstaten Kansas. Hun ba om å få være i fred, og sa hun ville hente tenåringssønnen når hun følte seg klar.

Uansett hvor mange ganger familien prøvde å ringe Cari, så svarte hun aldri på oppringningene. Men tekstmeldingene og meldinger fra hennes Facebook-konto tikket jevnlig inn til både moren og sønnen. Raney reagerte imidlertid på språket i meldingene. Datteren hadde alltid vært nøye med rettskrivningen, men nå var tekstene fulle av språkfeil og manglende punktum.

SENDTE MELDINGER: Da Cari ikke dukket opp i farens begravelse forstod moren at noe var forferdelig galt. Foto: 20/20

Ble meldt savnet

Da Cari ikke dukket opp i brorens bryllup, sønnens bursdag eller farens begravelse, ble hun meldt savnet av moren Nancy. Hun informerte politiet om at datteren hadde slitt med bipolar lidelse i 20-årene. Politiet mente på sin side at det ikke var ulovlig for en voksen kvinne å bryte all kontakt med familien.

– Politiet hoppet på den forklaringen og sa: «Dette skjer stadig vekk når bipolare slutter å ta medisinen sin. Da kan de bli helt uberegnelige», forteller Leslie Rule, forfatter av boken «A tangled web» som omhandler saken.

Nancy følte at politiet ikke tok datterens merkelige forsvinning seriøst, uansett hvor mange ganger hun ba om hjelp. For hver tekstmelding hun fikk fra Caris telefon, bønnfalt hun datteren om å ringe henne for å høre stemmen hennes. Det skjedde imidlertid aldri.

I 2015, tre år etter at Cari begynte å trakassere Dave og omgangskretsen hans, kom et nytt polititeam inn i bildet. Etterforskerne Ryan Avis og Jim Doty ble satt på saken. Det første de reagerte på var at Cari ikke hadde rørt bankkontoen siden hun forsvant.

– Det er ikke normalt for mennesker å bare forlate alt og aldri bruke penger. Ingen som ser dem eller hører stemmen deres. Det hang ikke på grep. Cari hadde en god inntekt, et fint hus. Jeg konkluderte med at det ikke var mulig å bevise at hun fortsatt var i live, fortalte Avis til ABC News.

SOM SUNKET I JORDEN: Cari forsvant fra Daves leilighet i november 2012. Foto: ABC News

Ny kurs i etterforskningen

Ett navn dukket stadig opp i politirapportene om Cari, nemlig Shanna Golyar. Etterforskerne syntes det var merkelig at en som aldri hadde hatt noe med dataprogrammereren å gjøre, plutselig skulle bli en besettelse for Cari.

– Vi visste at disse meldingene ikke så ut til å komme fra Cari Farver. Cari, eller en som latet til å være henne, hadde sendt Dave 15 000 eposter i løpet av tre år. Og totalt mellom 25 000 og 50 000 tekstmeldinger i samme periode. Vedkommende ble mer og mer sofistikert i å prøve å skjule både IP-adressen og sin identitet, fortalte digitaletterforsker Anthony Kava.

Da politiet gjennomgikk Shannas mobiltelefon gjorde de flere interessante funn. Blant annet bilder av Caris bil. De fant også ut at bildet av den fastbundne kvinnen var blitt tatt med Shannas mobil.

Flere titalls falske epostadresser med forskjellige varianter av Cari Farvers navn var registrert på tobarnsmorens telefon. I tillegg brukte Shanna en app som gjorde det mulig å sende fremtidige tekstmeldinger. Det ga en forklaring på hvordan Shanna og Dave kunne bli bombardert med smser fra «Cari» på samme tid.

– Det ga henne muligheten til å motta tekstmeldinger fra Cari, mens hun satt ved siden av Dave. Fra hans ståsted så kunne ikke Shanna ha sendt dem siden hun satt ved siden av ham hele tiden, sa politietterforskeren.

Politiet kom frem til at Shanna brukte opptil 50 timer i uka på å late som om hun var Cari.

– Dette så ut til å være en fulltidsjobb for henne, trakasseringen av andre, sa politietterforsker Kava.

Fingeravtrykket på tyggegummipakken i Caris bil viste seg senere å være en match med Shanna.

ETTERFORSKNING: Cari Farvers bil ble gjennomsøkt av politiet. Foto: Politiet

Ble skutt i leggen

I desember 2015 politianmeldte Shanna Daves barnemor, Amy Flora. Nå hevdet hun at hun mistenkte det var Amy som sto bak den årelange trakasseringen, og ikke Cari allikevel.

– Som jeg har sagt tidligere, de datet bare i to uker og da forstår jeg ikke hvorfor hun skal trakassere ham i tre år etterpå. Da tenker jeg det er mer logisk at det er moren til barna hans som er den skyldige, påstod Shanna under avhøret.

Shanna klarte også å forsnakke seg under politisamtalen. Hun nevnte at hun visste at Daves pistol, som han hadde kjøpt for å beskytte seg mot Cari, nylig var blitt stjålet. Shanna mente det var Amy som hadde rappet våpenet. Pistoltyveriet var imidlertid en detalj kun politiet visste om på det tidspunktet.

– Hun oppdaget raskt at hun ikke skulle ha visst noe om pistolen. Hun ga uklare svar ved videre spørsmål om våpenet, fortalte Avis.

Utrolig nok ble Shanna utsatt for en alvorlig hendelse allerede dagen etter. Hun var blitt skutt i leggen da hun tok en kveldstur i en lokal park. Til politiet fortalte hun at hun var overbevist om at det var Amy Flora som sto bak angrepet.

– Jeg fant det veldig mistenkelig at hun dagen i forveien følte behovet for å fortelle meg om Daves forsvunne pistol. 24 timer senere blir hun skutt. Det ble raskt fastslått at Shanna mest sannsynlig hadde skutt seg selv, medga Avis.

SJALU: Shanna Golyar fotografert i politiets varetekt. Foto: Politiet

Avslørt i en politifelle

Politiet la en slagplan for å få Shanna til å inkriminere seg selv. Shanna maste stadig på etterforskerne om at de måtte arrestere Amy for alle hendelsene. Politiet latet som om de trodde på alenemoren, og sa de trengte bevis for å kunne dømme Daves ekskone. Kanskje Shanna kunne hjelpe til med å få Amy til å inkriminere seg selv?

Shanna bet umiddelbart på. I dagene som fulgte mottok hun eposter som angivelig var fra Amy. Der «innrømte» hun at hun var ansvarlig for skytingen av Shanna, og at hun hadde knivstukket Cari flere ganger i hennes egen bil før hun kvittet seg med liket i en søppelsekk.

– Detaljene gikk gjennom marg og bein fordi de var så grafiske. Epostene indikerte at drapsåstedet var Caris bil, fortalte politietterforsker Doty.

Da politiet gjennomsøkte 37-åringens bil nok en gang, fant de en bloddråpe som tilhørte Cari.

ARRESTERT: Shanna ble arrestert for drap og trakassering. Foto: Politiet

Da Shanna ble arrestert avviste hun alle anklager. Hun hevdet hun ikke engang hadde internettilgang i boligen sin. Under gjennomsøkningen av Shannas bosted fant politiet flere eiendeler som tilhørte Cari, blant annet digitalkameraet hennes. Der fant de en video av Cari som sa at noen hadde vandalisert bilen hennes. Opptaket var gjort to dager før hun forsvant.

Ikke lenge før rettsaken mot Shanna skulle starte, fortalte Dave at han hadde en gammel iPad som var blitt lagt på et lager. Da politiet gikk gjennom minnekortet, fant de ut at kortet tidligere satt i Shannas telefon. Flere tusen bilder var blitt slettet, men etterforskerne klarte å gjenopprette dem alle.

– Jeg fant et bilde som ingen hadde sett før. Jeg var ikke sikker på hva det var i starten, men det viste seg å være en tatovert fot, fortalte politietterforskeren Kava.

Tatoveringen var et kinesisk symbol som betød «mor». Det var den samme tatoveringen som Cari hadde på foten.

– Det var sjokkerende. Det fikk meg til å innse at Shanna drepte Cari, og hadde tatt bilder av liket hennes, fortsatte han.

FANT BLOD: Først da politiet fjernet setetrekket fant de en bloddråpe som tilhørte Cari. Foto: Politiet

Dømt til livstid

Under rettsaken malte aktor et bilde av Shanna som en «diabolsk og grusom kvinne» som hadde drept Cari, som hun oppfattet som en rival, for deretter å terrorisere andre i årene som fulgte.

Alenemorens forsvarer argumenterte på sin side at politiet ikke hadde fellende bevis mot klienten, og at hun dessuten var et offer i hele sagaen.

Det var det ingen som trodde på.

I 2017 ble Shanna Golyar dømt til livstid for overlagt drap på Cari. Ettbarnsmorens lik er aldri blitt funnet. Politiets teori er at kroppen ble brent etter knivstikkingen, puttet i søppelposer, for deretter å bli kastet i avfallsdeponiet.

BESATT: Shanna Golyar fingerte sin egen trakassering i årevis. Foto: ABC News

De få sekundene der Shanna og Cari passerte hverandre utenfor Daves leilighet etter sistnevntes første date, var oppstarten på Shannas besettelse og ville sjalusi. Cari ble drept allerede samme morgen som hun hadde flyttet inn til Dave. Den årelange trakasseringen, angivelig fra Cari, var en måte å få Dave tilbake på for Shanna.

– Jeg vil at hun skal forsvinne, og aldri få muligheten til å gjøre dette mot andre igjen. Caris mor og sønn er de jeg tenker på. Det er de som dessverre må leve med konsekvensene, har Dave senere sagt. Han innrømmer også at det kunne utviklet seg til noe seriøst med Cari.

– Vi var begeistret for hverandre. Hun var ekstremt intelligent, mye smartere enn meg. Med Cari så var det et potensiale for noe langvarig. Dette kunne ha endt helt annerledes.

