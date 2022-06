Dette er årets Farmen kjendis-deltakere: – Allerede mye taktikkprat

Da TV 2 møter deltakerne som skal være med i den syvende sesongen av Farmen kjendis, har de knapt vært et døgn på gården. De som kommer seg lengst vil leve hele seks uker i det som vil være året 1923.

Innspillingen er godt i gang på Steinsjøen gård, som også er hvor fjorårets Farmen-sesong ble spilt inn. Derfor vil flere av TV-seerne kjenne igjen den idylliske gården.

Tiril Sjåstad Christiansen, som nå venter sitt andre barn, leder også denne sesongen av Farmen kjendis.

Se hva kjendisene tenker om gårdslivet, da TV 2 møtte dem i videoen øverst i saken.

Dette er årets Farmen kjendis-deltakere

Trond Moi (52), kokk og restauranteier

Trond Moi (52) Foto: Espen Solli/TV 2

Moi er en av grunnleggerne bak den Oslo-baserte restaurantkjeden Bølgen og Moi. Han har også skrevet flere kokebøker, og vært med i en rekke TV-innspillinger, senest Fangene på fortet i 2021.

At han er kokk har naturlig nok vist seg å være svært positivt inne på gården.

– Jeg tror, foreløpig, at det er en fordel å være kokk. Jeg har forsøkt å gjøre meg uvurderlig, og laget masse god mat til de – slik at ingen vil ha meg som førstekjempe foreløpig, sier Moi og ler.

I tenårene bodde Moi på gård, samme med familien sin. Det har han derimot valgt å holde hemmelig for de andre deltakerne.

Aleksander Sæterstøl (26), TV-personlighet og influenser

Aleksander Sæterstøl (26) Foto: Espen Solli/TV 2

Sæterstøl ble rikskjendis da han var med på Paradise Hotel i 2017. 26-åringen har vært med i en rekke TV-innspillinger, blant annet Bloggerne og Sofa på TV 2. I år har han også vært gjesteprogramleder hos God kveld Norge.

Sæterstøl er ikke særlig begeistret for oppholdet etter de første 24 timene på gården, og innrømmer at han allerede har lyst å reise hjem. Lite mat og søvn har påvirket psyken.

– Jeg sliter med søvn. Da jeg skulle legge meg til å sove visste jeg ikke om jeg kom til å få et angstanfall eller bare måtte gå meg en tur. Jeg lå bare og ristet og kjedet meg. Jeg lå sikkert i 2-3 timer og bare stirret i taket, forteller han.

Aslak Maurstad (30), skuespiller og manusforfatter

Aslak Maurstad (30). Foto: Espen Solli/TV 2

Maurstad er kjent fra flere populære TV-serier som blant annet Hvite gutter, Basic Bitch, og Sigurd Fåkke Pult. Han er også sønnen til skuespillerlegenden Mari Maurstad (65), og har vært med i TV 2-serien Sofa, sammen med moren.

Selv om skuespilleren mener han er en person som det pleier å være lite drama rundt, er det én ting han ikke har klart å komme seg unna inne på gården – taktikkprat.

– Jeg er overrasket over hvor mye taktikk som ble utført på dag én. Det som overrasket meg mest er hvor lite det har gått i min favør. Det er bare foreløpig, og det har bare gått ett døgn. Alt kan fortsatt skje, men det skal mye til for å vinne dette, sier han og humrer.

– Det er kamuflert, og det var kalkulert – det er helt tydelig at de er her for å spille spillet. Det er en sterk gjeng, spesielt på mannssiden, fortsetter han.

Ørnulf Høyer (65), gründer

Ørnulf Høyer (65) Foto: Espen Solli/TV 2

Høyer er gründeren bak den norske klesbutikkjeden under samme navn, som befinner seg i de fleste storbyer i Norge.

I 2021 var han med i Fire stjerners middag, men reality-landskapet er nokså ukjent for forretningsmannen.

– Det er flere jeg ikke kjenner til av de som er her. Men det er som jeg sa til kona mi, før jeg reiste inn: «Jeg gruer meg – det er sikkert mange jeg ikke kjenner til». Så svarte hun: «Slapp av, det er mange som ikke vet hvem du er», sier han og ler.

Det var nemlig ikke navnet på programmet som gjorde at 65-åringen takket ja.

– Jeg tenkte ikke over ordet «kjendis», jeg tenkte bare på konseptet Farmen. Dette er jo fantastisk! Jeg har gledet meg vilt til å leve slik som dette. Det er seks uker hvor du er borte fra alt.

Elin Tvedt (48), programleder

Elin Tvedt (48) Foto: Espen Solli/TV 2

Tvedt har vært et kjent fjes for norske seere i flere år, og har blant annet vært programleder for 71 grader nord, Frokost-TV på NRK, og væranker i TV 2. Etter noen år borte fra rampelyset, vender hun nå tilbake.

Selv er hun overrasket over hvor godt hun trives med livet på gården, da hun trodde hun ville ha vanskeligheter for å tilpasse seg.

– Jeg var sikker på at jeg skulle få en tomhetsfølelse, savne hjem og føle meg litt utenfor. Det var litt krisemaksimering, for jeg var redd at det skulle skje. Men jeg ble veldig overrasket over hvor fint jeg har det her, og har lyst å være her, sier hun, og fortsetter:

– Akkurat nå er vi bare en gjeng som har det veldig fint sammen, men vi vet jo at det snur. Det er jo en psykisk studie i seg selv – å putte 12 så forskjellige mennesker inn i et hus med lite mat og søvn.

Sofie Karlstad (25), realityprofil og influenser

Sofie Karlstad (25) Foto: Espen Solli/TV 2

Karlstad er ikke fremmed for reality-TV, både i Norge og utlandet. Hun ble for alvor kjent i Norge etter Paradise Hotel-deltakelsen i 2019, men har også vært med på Love Island Sverige i 2018, og den engelske versjonen av Celebrity Ex On The Beach tidligere i år.

En av grunnene til at influenseren takket ja til Farmen kjendis, var for å utfordre seg selv i nye omgivelser.

– Det er alltid bra å være litt utenfor komfortsonen sin, for når du kommer hjem igjen så er det så herlig med livet man lever. Jeg har det veldig behagelig til vanlig, så jeg har ikke vondt av å slite litt, sier hun.

Selv mener Karlstad hun er over middels «handy», og vil derfor ikke ha noe problem med diverse ukesoppdrag.

– Jeg klarer å lære meg det jeg har lyst til å lære meg. En av styrkene mine er at jeg har lyst til å være her, og at jeg kommer fra Finnmark. Jeg er vant til regn og kaldt vær, så jeg tror jeg er bedre anlagt enn de som bare har bodd i en blokkleilighet i Oslo, sier hun og smiler.

Espen PA Lervaag (43), komiker, skuespiller og manusforfatter

Espen PA Lervaag (43) Foto: Espen Solli/TV 2

Lervaag er en kjent norsk komiker og skuespiller. Tidligere i år imponerte han på TV-skjermen i Kompani Lauritzen.

Da TV 2 spør hva han vil ta med seg fra Kompani Lauritzen, inn på gården, nøler han ikke med svaret.

– Jeg tar med meg at det alltid kan bli verre, sier han og ler.

– Dette er et annet spill. Det merket jeg ganske kjapt. Her handler det ikke om å skape resultater, her handler det om å komme seg gjennom tvekampene. Det gruer jeg meg til, sier komikeren.

Selv om noen av de andre deltakerne allerede har begynt å prate taktikk, er dette noe han velger å ikke engasjere seg i, ettersom han ikke ser på seg selv om en spiller.

– Jeg kommer til å satse på at enten så gjør det meg vel og jeg kommer langt, eller så blir jeg dunket på hodet og ræva ut. Jeg har ikke tenkt å gå inn i noen allianser, det blir for dumt syns jeg, sier han og ler.

Ingrid Vik Lysne (31), influenser

Ingrid Vik Lysne (31) Foto: Espen Solli/TV 2

Vik Lysne er en av dem som står bak Instagram-suksessen Fæbrik, sammen med blant annet TV-personlighet og skuespiller Jenny Skavlan (35). Fæbrik er opptatt av bærekraft. En av overraskelsene hun har fått inne på gården er hvor bærekraftig det er å leve 100 år tilbake i tid.

– Det som er veldig rart er vi har ikke produsert noe søppel her inne! Alt av matavfall går til grisene. Bare det å se at det går an å leve på en måte som ikke produserer søppel er veldig fascinerende.

31-åringen innrømmer hun har vært nervøs for slakting av dyr. Det har hun derimot bestemt seg for å stå i.

– Jeg syns det er litt ekkelt, men jeg vil ta meg litt sammen. Dette har alle mine forfedre gjort – slaktet dyr for å leve, så jeg står i det. Vi fikk noen høns i går som vi måtte slakte og plukke, så det var litt ekkelt... Men jeg står i det, det må jeg.

Lina Adampour (37), TV-personlighet og lege

Lina Adampour (37) Foto: Espen Solli/TV 2

Adampour er kjent fra NRK-serien Familien Adampour. Hun er fembarnsmor og utdannet lege. For henne kommer Farmen kjendis til å bli en annerledes opplevelse. Hun er nemlig en av deltakerne som ikke har noe forhold til gård.

– Det morsomme er at jeg har en mor som vokste opp på gård. Så flyttet hun til Norge, og fikk livet snudd på hodet med å flytte i en blokk. Nå er det jeg som skal få livet snudd på hodet– og det er både en glede og motiverende.

Adampour tror at hun vil ta en lederrolle på gården. Hun ønsker å sette de andre deltakerne på gården først, og spillet etterpå.

– Jeg må kunne se hver og en. Det verste som kunne skjedd, gud forby, er at én hadde endt opp ensom eller alene. Det hadde vært det absolutt verste, sier hun.

Christopher Mørch Husby (33), frisør og gründer

Christopher Mørch Husby (33) Foto: Espen Solli/TV 2

Mørch Husby er frisør og medeier i frisørkjeden Jan Thomas Studio sammen med TV-personligheten Jan Thomas. Mørch Husby og Jan Thomas var også gift fra 2008 til 2015.

33-åringen er overrasket over ansvaret deltakerne har fått inne på gården.

– Det er helt galskap! Og ikke minst livsfarlig at de overlater alt dette til oss.

Han har derimot overrasket seg selv med deltakelsen, og tror det er flere som vil syns det er overraskende å se han inne på gården.

– Jeg er overrasket over at jeg er her, men jeg tror jeg har så sinnsykt godt av det. Jeg har godt av å få litt møkk under neglene, godt av å lukte litt dritt. Og hvem vet, kanskje jeg liker det. Kanskje det er den nye meg, sier han og smiler.

Malin Nesvoll (32), influenser

Malin Nesvoll (32) Foto: Espen Solli/TV 2

Nesvoll er bedre kjent under YouTube-navnet MakeUpMalin, hvor hun har over 40.000 abonnenter. Hun har også vært med på Fire stjerners middag, og i 2016 var hun med i serien Jeg mot meg, hvor hun snakket åpent om hennes psykiske helse.

For Nesvoll har Farmen kjendis-tilværelsen vært noe hun har drømt om lenge, og innrømmer at hun har hatt en drøm om å bo på gård siden hun var liten. Derfor var det ingen tvil om å takke «ja», da hun fikk spørsmål om å være med.

– Det er veldig, veldig gøy, men litt skummelt. Det gikk raskt opp for meg at det er helt sykt mye å gjøre. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal klare ukesoppdragene, og holde denne gården gående. Vi må jo stå på fra morgen til kveld.

Hun har raskt funnet sin plass inne på gården. Hun har nemlig havnet i det hun kaller «prompegjengen», sammen med Lervaag og Moi.

– Hva er prompegjengen?

– Vi bor i «snorkebua». Det er vel egentlig mer snorkegjeng enn prompegjeng, men vi er alle enig om at det er lov å prompe der. Så vi er plassert i den bua, sier hun og ler.

Marit Adeleide Andreassen (55), skuespiller

Marit Adeleide Andreassen (55) Foto: Espen Solli/TV 2

Andreassen er en anerkjent skuespiller innen både norsk teater og TV. Hun har medvirket i flere kjente teaterstykker på Nationaltheatret, og spilt i flere norske TV-serier. Så langt har hun opplevd litt av hvert inne på gården.

– Det har så vidt gått ett døgn, og jeg har grått, ledd, og grått litt mer fordi jeg ikke fikk sove i natt. Så jeg har mye jeg skal gjennom, sier hun og ler.

Skuespilleren forteller at hun ikke er særlig taktisk av seg, noe andre deltakere på gården har vist seg å være.

– Det er folk som allerede har begynt å spille, så jeg kommer sikkert til å bæsje på leggen ganske fort.

Farmen kjendis har premiere på TV 2 i 2023.