– Sier mer om Putins virkelighets-oppfatning enn realismen

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har vanskelig for å se at Russland igjen skal prøve å ta Kyiv.

Det uavhengige russiske nettstedet Meduza meldte nylig at Vladimir Putin og Russland ønsker å gjøre et nytt forsøk på å ta Ukrainas hovedstad Kyiv.

General og sjefforsker Sverre Diesen i Forsvarets forskningsinstitutt mener dette fremstår som helt urealistisk.

GENERAL: Sverre Diesen er er tidligere forsvarssjef, og jobber nå med operasjonsanalyse for Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Tatt i betraktning at russerne nå strever voldsomt med selv det å innta en enkelt by i Donbas, at dette legger beslag på store ressurser, og at fremgangen bare er måtelig, at de i den situasjonen skal ha kapasitet og mulighet til for å åpne et helt nytt frontavsnitt igjen hvor de tidligere har gått på et ganske ydmykende tilbakeslag, i en situasjon hvor de må hente ut fra arsenalene sine, femti-seksti år gamle stridsvogner, det virker ikke sannsynlig i det hele tatt, sier Diesen til TV 2.

– Kan det likevel være noe han vurderer?

– Det kan godt være. I så fall sier det mer om Putins virkelighetsoppfatning enn realismen i en slik plan, konstaterer den tidligere forsvarssjefen.

Får viktig våpenhjelp fra USA

Ukraina får nå også en solid forsterkning fra USA, i form av rakettartillerisystemet MLRS. Flere andre våpensystemer vurderes også.

Denne utviklingen innebærer en markant opptrapping av USAs engasjement, og kan få betydelige ringvirkninger for utviklingen i krigen mellom Russland og Ukraina.

MLRS: M270 Multiple Launch Rocket System i aksjon under en sommerøvelse i Latvia, 27. mai 2022. Foto: Ints Kalnins / Reuters

– Det er et veldig viktig skritt, som vil bety veldig mye for ukrainerne i forhold til det som nå er ett av deres største problemer i bakkekrigen, nemlig det faktum at russisk artilleri, som er det som påfører ukrainerne kanskje størst tap, har stort sett overlegen rekkevidde i forhold til det ukrainske artilleriet, forteller Sverre Diesen.

Russerne har altså kunnet angripe fra utenfor Ukrainas rekkevidde – frem til nå.

– MLRS er et rakettartillerisystem som skyter raketter med en rekkevidde på inntil 70 kilometer, med ulike ammunisjonstyper, som kan være meget effektive i forhold til å jevne ut denne ubalansen og gjøre ukrainerne i stand til å kontrabeskyte, som vi sier på fagspråket.

KONTRABESKYTNING: MLRS-systemet vil hjelpe Ukraina med å kontrabeskyte, mener Diesen. Dette bildet er fra en Sør-Koreansk øvelse i 2012. Foto: Jung Yeon-Je / AFP

– Det vil kunne bidra til at kampen på bakken i Donbas jevner seg ut, at russerne mister fortrinnet, og det påvirker i seg selv den russiske muligheten for videre fremgang i Donbas, tror Diesen.

Etterforsker sikkerhetssjef

Mandag ble det også kjent at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sparket sikkerhetssjefen i Kharkiv. Det er også startet etterforskning.

– Det er litt vanskelig å tolke denne ene begivenheten, men det er åpenbart at igjen, vi konstaterer at russerne tar tap og har beskjeden fremgang, men dette tærer åpenbart også på ukrainerne. Og ukrainerne har ikke russernes evne til å erstatte tapene i samme grad. Så at det er slitasje, både fysisk og psykisk, det er helt sikkert, konstaterer Diesen.