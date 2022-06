Dette gleder prinsesse Märtha Louise seg ekstra til som programleder

24. juni blir det folkefest i Telemark. Da skal prinsesse Märtha Louise (50) og idrettsutøver Birgit Skarstein (33) lede «Sommerfest fra Telemark» på TV 2.

Prinsessen og Skarstein har tidligere stått på samme scene sammen da prinsessen delte ut pris til parautøveren på Idrettsgallaen i 2019.

Dette er dog første gang damene jobber sammen som programledere, noe de synes er stor stas.

– Jeg opplever at vi er veldig like energimessig. Vi har det veldig hyggelig og gøy sammen, og det håper jeg smitter over på de som ser på, sier Märtha når TV 2 møter duoen under promoinnspilling på Sognsvann i Oslo.

– Jeg synes det er viktig at man tør å kaste seg utpå. Det er veldig gøy å jobbe med nye folk, og lære nye ting. Det tror jeg blir kjempemorsomt, sier Skarstein.

PROGRAMLEDERE: Birgit Skarstein og prinsesse Märtha Louise er programleder for Sommerfest i Telemark på TV 2. Foto: Erik Edland / TV 2

Folkefest

De to foregående årene har sommerfesten fra Telemark blitt nedskalert på grunn av pandemien. Dette året lover programlederduoen folkefest og show fra vakre omgivelser i Lunde slusepark.

ENDELIG SAMMEN: Birgit Skarstein synes det er stor stas at folk endelig kan være sammen igjen, etter pandemien. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg synes det er skikkelig hyggelig at vi kan være sammen igjen, og ha en sommerfest. Det er masse forventninger, spenning og glede, sier Skarstein.

På scenen dukker det opp kjente og kjære artister, samt flere idrettsutøvere som har deltatt under TelemarksVeka.

– Det blir et helt fantastisk show. Det blir ekstra gøy når vi endelig kan være sammen igjen, medgir Märtha.

Har plan klar

Sol og deilig sommervær er ikke gitt når Sommerfest i Telemark går av stabelen 24. juni. Dersom værgudene viser seg å ikke være på damenes side, skal ikke det legge noen demper på festaftenen.

– Jeg er hvert fall vanntett, sier prinsessen og humrer.

– Jeg er vokst opp i Trøndelag, sier Skarstein og ler.

LØSNING: Duoen frykter ikke at noe skal gå galt på scenen, og planen er klar dersom værgudene uteblir deres favør. Foto: Erik Edland / TV 2

Skulle kvelden vise seg å bli en våt affære, står det ikke på klesvalget for å holde humøret oppe, skal vi tro damene.

– Det er norsk sommer, så det er bare sjarmerende om det blir litt regn og vind. Også er det så mange flinke artister som kommer til å lage god stemning. Vi må glede oss over det vi har, synge med og kose oss, sier Skarstein.

Gleder seg ekstra

Sommerfest i Telemark er et av arrangementene som foregår under TelemarksVeka. Dette er dog første gang det arrangeres TelemarksVeka Para. Landslaget, parautøvere og rulleskiløpere fra hele verden skal hylles.

Det gleder prinsessen seg ekstra stort til.

– Vi skal hylle parautøverne. Det gleder jeg meg spesielt til. Og selvfølgelig skistjernene våre. Det blir kjempegøy.

Sommerferieplaner

Nylig ble det kjent at prinsessen og kjæresten Durek Verrett (47) forlovet seg. TV 2 møtte de kommende programlederne før paret delte nyheten om forlovelse.

Én uke før prinsessen står på scenen i Lunde slusepark som programleder, arrangerte hun og forloveden en privat forlovelsesfeiring. Datoen for bryllupet er enda ikke satt, og paret kommer fortsatt til å bo på ulike kontinenter i tiden framover.

FEIRING: Prinsesse Märtha Louise og hennes forlovede Durek Verrett ankom prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag som ble avholdt på Deichman bibliotek i Oslo. Foto: Lise Åserud/Scanpix

– Ha tålmodighet med oss. Vi kommer til å meddele alt når tiden er inne, men til da vil vi fortsette å feire kjærligheten. Maud, Leah og Emma gleder seg på våre vegne, og det er en spennende tid for hele familien. Vi ber likevel om forståelse for at barna i denne perioden fremover får nyte sommeren i fred og ro, skrev paret i en pressemelding.

Ved siden av å lede TV 2-programmet, har damene lagt noen få planer for sommeren.

– Jeg er idrettsmamma, så jeg følger datteren min rundt på hesteryggen. Det skal jeg stort sett gjøre i sommer, sier Märtha.

– Hva tenker familien din om at du skal være programleder?

– Det må du spørre dem om, men barna mine synes det er veldig gøy, sier hun.

Som parautøver er sommeren preget av mesterskap for Skarstein. «Heldigvis» har hun fått noe fri i sommer.

– Jeg har faktisk fått litt sommerferie. Det er en helg i juli, så jeg må utnytte disse to dagene jeg har fått, sier hun og ler.

– Slik er det når man har EM i august og VM i september. Derfor tar jeg sommerferie i oktober.

Tross to knappe dager med sommerfri, er Skarstein takknemlig for at hun får tilbringe mye av tiden sin utendørs.

– Det å få lov til å drive med idrett gjør man på lånt tid, så det kommer en dag hvor jeg vil savne de somrene også. Jeg må bare nyte det. Når den tiden kommer, setter man mer pris på det.

«Sommerfest fra Telemark» sendes på TV 2 og TV 2 Play fredag 24. juni klokken 20.00.