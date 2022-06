Hongqi E-HS9 heter den og bilen er mildt sagt mektig der den står. Den voldsomme, nesten litt vulgære fronten og de klassiske, men likevel elegante SUV-linjene gir den store bilen en tilstedeværelse som svært få andre biler kan matche.

For denne bilen overser du bare ikke. Den oser overklasse slik vi bare er vant til fra langt dyrere biler, som gjerne kommer fra britiske produsenter med lange tradisjoner og med prislapper som gjør dem mest egnet for de som har et eget slott og som titulerer seg Sir, Madame eller Lord.

Men elbilen Hongqi E-HS9 er ikke bare for de steinrike. Prisene starter på ganske hyggelige 619.000 kroner. Med andre ord i et prisleie som er aktuelt for svært mange familiebil-kjøpere.

Nå kjører vi som første bilnettsted i Norge bilen over noen dager. Nærmere bestemt topputgaven til rundt 800.000 kroner. Det er da også den 70 prosent av de snart 1.000 norske Hongqi-kjøperne har valgt så langt. Halvparten av disse igjen har valgt den i sort.

Vi begynner med andre ord å se noen av den langs veiene. Vi erfarer også, etter hvert, at det er hilseplikt blant de som kjører denne.

SUV-linjene er klassiske, men ulik dekor og vinkling av takstolper gir den likevel et elegant preg. Den massive fronten hersker det ulike meninger om.

Hva er dette?

Hongqi E-HS9 er 5,2 meter og 2,7 tonn med spektakulær og helelektrisk luksus-SUV. Med plass til inntil syv personer. Prisene starter, som nevnt, på drøyt 600.000 kroner.

Bilmerket er relativt nytt i Norge. De første bilene kom rett før nyttår. Hongqi produseres i Kina og de er en del av FAW-gruppen.

De produserer blant annet Audi, VW og Toyota for det kinesiske hjemmemarkedet. I fjor bygde de 3,7 millioner biler. FAW-gruppen er med det en av de største bilprodusentene i verden, selv om de ikke er veldig kjent her hjemme. Det kan kanskje endre seg nå.

Les også: Her gjemmer det seg egentlig en liten elbil

Takstolper med ulike kontrastfarger, gjør at bilen ser noe mindre ut enn det den faktisk er.

Hvordan er den å kjøre?

Det er særlig tre ting som står tydelig fram: Først komforten som er helt enestående. Selvfølgelig godt hjulpet av et moderne, pent interiør med god materialkvalitet og svært raust utstyrsnivå.

Det andre er lydnivået. Doble siderurer foran, tykt glass i siderutene bak og en generelt god jobb med støyisolering gjør at bilen kan sammenlignes med langt dyrere biler. E-HS9 setter en ny standard i klassen her.

Det tredje er plassen. I en bil på mer enn 5,2 meter er den naturligvis god, både foran og i baksetet. Det fremre baksetet i testbilen består forresten av to separate stoler, like forsetene. Her er det godt å være baksetepassasjer, enten man er liten eller stor. Det finnes også to seter til helt bakerst.

Bilen nærmest flyter litt duvende av gårde. Det gir en litt avslappet og laid back kjørestil. Bilen har luftfjæring. Styringen er ikke veldig presis og skarp, men passer bilen godt, nettopp med tanke på komforten. Det fristende å bruke den litt slitte metaforen « flyvende teppe» her. Så lenge veien går forholdvis rett fram, er det bare fryd og glede.

Når svingene kommer og farten er høy, krenger bilen, nesten overraskende mye. Da merkes det godt at øvre del av fjæringsveien er myk. Kanskje litt for myk. Bilen har ulike kjøreprogrammer å velge mellom. Understellet kan dermed strammes opp ved behov, men selv i « Sport » må hastigheten noe ned om ferden skal forbli behagelig. Det er med andre ord ikke noen sportsbil vi her har med å gjøre.

Det selv om ytelsene er friske. De to elmotorene har en samlet effekt på 455 kW / 551 Hk og byr på hele 750 Nm i dreiemoment.

Sprinten fra stillestående til 100 km/t er oppgitt til lynkjappe 4,9 sekunder. Bilen setter seg et par centimeter bak og formelig skyter fart. Det er i alle fall en sportsbil verdig og strengt tatt mye raskere enn hva man ha behov for i en bil som dette. Men det er moro da ... Toppfarten er den samme som på BMW iX 40 og 50, nemlig 200 km/t.

Les også: Mye hjemmekontor? Da kan faktisk bilen få problemer

5,2 meter og 2,7 tonn med familie-SUV ser slik ut fra siden. Se på størrelsen på bakdøra, så skjønner du at dette ikke er noen liten bil.

Batteri, rekkevidde og lading:

Hongqi E-HS9 leveres med to batteristørrelser. Innstegsmodellen «Comfort» har et batteri på 84 kWt, (76,5 netto) mens de ro andre utstyrsgradene, «Premium» og «Exclusive» har batteripakker på 99 kWt. (90 netto).

Dette gir en oppgitt rekkevidde på henholdsvis 396 og 465 kilometer, WLTP.

Hurtigladingen var tidligere på 108 kW. Dette er nå oppgradert til 140 kW. Ikke aller best i klassen, men helt klart et stort skritt i riktig retning. BMW iX har 195 kW, mens Audi e-tron har 150 kW.

E-HS9 har en ombordlader for hjemmelading på 11 kW.

Vår testrute var denne gangen på 7,5 mil og ble kjørt i tørt fint sommervær og temperaturer på 14 – 16 grader. Kjøreruten bestod dels av motorvei og dels av vanlig landevei med en del 60-soner. Med andre ord blandet kjøring. Turen ble startet med kaldt batteri. Strømforbruket ble målt til 22,4 kWt per 100 km. Så å si det samme som produsenten oppgir. Det er innafor.

Interiøret i testbilen er i to-farget skinn. Materialkvaliteten er svært god.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Vi kan begynne med det som er viktig for mange nordmenn, nemlig tilhengerfeste. Dette har blitt spesialtilpasset for nettopp norske kunder. Hjemme i Kina er knapt tilhenger noe tema og i alle fall ikke på en bil av dette kalibret. Men fabrikken har vært lydhør overfor den norske importøren – og bilen kan nå trekke 1.500 kilo på kroken.

Det samme med «frunken». Den finnes heller ikke på hjemmemarkedet, men også her svingte kineserne seg rundt, testet og godkjente den norsk-produserte varianten. Fin til oppbevaring av ladekabler og annet småtteri man ikke vi ha i bagasjerommet. Både hengerfestet og frunken er fint laget og ser ikke typisk ettermontert ut.

Taklast kan den også ha, på inntil 75 kilo. Her har man med andre ord full pakke av det mange nordmenn ønsker seg.

Bilen kan leveres i ulike konfigurasjoner, som seks- eller sjuseter. Setene kan selvfølgelig legges ned (elektrisk i Exclusive) og man kan justere bagasjeromvolum etter behov. Fra «ikke kjempestort» og opp til varebil-stort, når alle setene er nedslått.

Livet i baksetet:

Her er det ikke noen straff å bli henvist til baksetet. Snarere tvert i mot. Mange av de kinesiske kjøperne av denne bilen sitter nettopp her og har privatsjåfør. Det er ikke så vanlig her på berget, men sier vel litt om at fokus på et bra bakseteliv har vært høy. Testbilen er en Exclusive-utgave, det betyr igjen seks sitteplasser. De fremste baksetene byr på mye plass og er lik forsetene. Selvfølgelig er styring av klimaanlegg og alle mulige tilkoblingsmuligheter på plass. Komforten her er upåklagelig. Det finnes vel knapt bedre bakseter i noen bil til samme pris.

De to bakerste setene er noe enklere, men også her er plassen og komforten godkjent, selv det er kanskje ikke er her du plasserer folk på to meter og 150 kilo.

Les også: Nå kan du velge mellom 54 bilmerker i Norge

Bagasjerommet, med ett av de bakre setene nedfelt. Som man ser – plassen er god.

Bak rattet:

Forsetene ser innbydende ut allerede når du åpner døren. Vel på plass bak rattet skuffer de ikke. De tykke setene er nok litt løsere i stoppen enn på på mange andre biler. Det er litt lenestol-faktor over disse, men man sitter godt. Justeringsmulighetene er mange både for ratt og seter. Både ulike massasje-programmer og vare varme / ventilasjons-funksjon er også på plass i topputgaven.

Bilen er utstyrt med fire skjermer innvendig. Tre som dekker hele dashbordet i bredden. Den foran føreren med instrumenter, den i midten til navigasjon, ulike apper og innstillinger, mens den foran passasjeren er mest beregnet for underholdning.

En fjerde skjerm finnes på mitdkonsollen. Sistnevnte er til alt som har med klima og komfort å gjøre. Det er også her man stopper bilen, med en touch-knapp. Starter gjør bilen av seg selv når du trykker på bremsen og setter den i gir.

Samtlige skjermer har god kvalitet, god respons, og er intuitive å betjene.

Selv om bilen er stor, oppleves den som relativt oversiktlig og lett å plassere i veibanen og i trafikken. Her ser vi faktisk panserhjørnene. Om ikke det holder finnes det kameraer nærmest over alt. Både et godt ryggekamera, kamera som viser bilde forover og om det ikke holder er også et 360 graders kamera på plass.

Les også: Dette er den viktigste grunnen til å ikke kjøpe elbil

Testbilen har tre skjermer i bredden. De dekker hele dashbordet.

Design: Utenpå og inni

Giles Taylor heter mannen bak designet og det er ikke noen hvem som helst. Han har nemlig bakgrunn fra selveste Rolls-Royce. Her ligger nok mye av forklaringen til det smått pompøse designet. Særlig fronten med den store grillen med loddrette ribber i kombinasjon med smale høyt plasserte frontlykter vekker reaksjoner.

Meningene er delte, men ingen er likegyldig til en Hongqi. Ut over fronten er bilen lettere å svelge. Designet er klassisk SUV, men elementer som vinklede takstolper i aluminium, og på vår bil, tak i kontrastfarge, gjør den mer elegant og mindre brautende.

Også innvendig kombinerer Hongqi det moderne og klassiske på en fin måte. Dette er den dyreste hjemmeproduserte bilen som selges i Kina og luksus-følelsen er påtagelig. Mykt skinn, god materialkvalitet, innslag av treverk, fargekombinasjonene – ja, det hele understreker at dette skal være nettopp luksusbil. Slik oppleves den også.

Plassen i de to separate baksetene er det ikke noe å utsette på. På hjemmemarkedet i Kina sitter ofte eieren nettopp her, mens bilen kjøres av privatsjåfør.

Tech-faktor:

I vår Exclusive-testbil er det ikke mye å savne. Her finner du alt du kan tenke deg, av sikkerhets- og assistent- og komfortsystemer, og antagelig litt til. Alt i en brukervennlig og fornuftig innpakning. Vi kan kjapt nevne ting som: Automatisk parkering, egen app med mange funksjoner, mulighet for å speile mobilen i skjerm foran passasjeren, varme, kjøling og massasje i seter, varme i ratt, LED Matrix hovedlys, 5 klimasoner, 360 graders kamera, bakkenedstingningskontroll. Inntil 24 ulike sensorer og kameraer overvåker bilen og det som skjer rundt den. For å oppsummere kort: Her er det «full pakke».

Noe elektronikk-bugs har det likevel vært på de aller første bilene. Dette er nå langt på vei ryddet opp i. Det samme med radioen. DAB+ er ikke noen greie i Kina. Det er det bare vi som har.

Det kommer et par store og viktig oppdateringer i august, som blant annet inkluderer Android og Apple CarPlay.

Bilene har ikke mulighet for OTA-oppdateringer, (over nettet) enda, men det er noe som kommer.

Det har vært en utfordring av bilen i utgangspunktet er produsert for det kinesiske hjemmemarkedet. Våre systemer og standarder er annerledes. Men Hongqi både kan og vil, og sammen med innspill fra den norske importøren er utfordringene nå langt på vei en saga blott.

Neste Hongqi, kommer i 2024 og er også elektrisk, men en mindre bil. Den vil være klargjort og tilpasset for Europa. Slik sett kan man si at E-HS9 er litt prøvekanin.

Les også: Disse eierne er mest og minst lojale mot merket sitt

Jo da, en Hongqi ruver godt på parkeringsplassen. Volvoen ved siden av er ikke noen liten bil…

Konklusjon:

Den har et utseende og en attitude som gjør noe med absolutt alle. E-HS9 overser du bare ikke. Den er ny og litt mystisk og den utfordrer på flere områder. Derforhar den også blitt en bil-snakkis.

Norge er ikke bare det første, men også det eneste landet i Europa hvor bilen selges. Hongqis langsiktige mål er å bli en ledende premiumbil produsent – over hele verden.

Starten på den reisen, tross noen små humper underveis, har svart til forventningene, og vel så det. Ikke alt har vært perfekt. Det var det heller ikke hos en annen stor, elbliprodusent fra USA da de kom med sin Model S. Men det gikk seg til.

Etter noen dager bak rattet i E-HS9 sitter vi primært igjen med tre hovedpunkter: Overlegen komfort, suveren plass og at den er svært stillegående.

Ytelsene er klart helt godkjent. I NAFs store rekkeviddetest kom den imidlertid dårlig ut. Les mer om det her.

Vi opplevde under de dagene vi hadde bilen at strømforbruket lå på det fabrikken oppgir, og at Hongqi har sine ord i behold når det gjelder nettopp rekkevidden.

Evne til å takle svingete hastighet kunne vært bedre. Ladingen er ikke like rask som hos de aller beste. Utstyrsnivå og opplevd kvalitet overrasker positivt. Designet med en front som grenser til det vulgære er det delte meninger om. Vi liker den – og her er det nok enten, eller ...

Ser vi bort fra det visuelle, er dette uansett mye familie-SUV til en hyggelig pris. I Kina er den forbeholdt de aller rikeste. Norske elbilregler gjør – i alle fall enn så lenge – at den er tilgjengelig for langt flere her hjemme. Hvis det går som regjeringen vil, blir det moms på elbil fra årsskiftet. Da blir det solid prisøkning på topputgaven. Dermed blir det nok også et rush etter å skaffe seg en ny Hongqi, før det vi kommer så langt.

Bilen for deg hvis: Du egentlig skulle vært steinrik.

Ikke bilen for deg hvis: Du har liten og trang garasjeplass, uten lademulighet.

Les også: Snart er det 1.000 Hongqi på norske veier

Se alle bildene av Hongqi E-HS9 her. Les mer

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn ca. 12.500 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Hongqi E-HS9 er en relativt ny bil, så vi ønsker oss flere anmeldelser av den og setter stor pris på om du kan hjelpe oss med det. Nåværende anmeldelser finner du her:

Legg gjerne inn en vurdering av din bil også, uansett merke.

Les også: Her er noen fun-facts du bør vite om Hongqi

Hongqi E-HS9 Exclusive: Motor: Elektrisk, to motorer. Effekt: 551 hk / 750 Nm. 0-100 km/t: 4,9 sek. Toppfart: 200 km/t. Forbruk (WLTP): 22 kWt/mil. Batteri/lading: Batteripakke: 99 kWt brutto, 90 kWt netto. Rekkevidde: 465 km (WLTP). Hurtiglading: 140 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 502 x 201 x 171 cm. Bagasjerom: ikke oppgitt Vekt: 2.705 kg. Tilhengervekt: 1.500 kg. Taklast: 75 kg. Pris: Startpris: fra 619.000 kroner Pris testbil: Ca. 812.000 kroner. Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 22,4 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

Video: Dette må du vite om nye Hongqi E-HS9