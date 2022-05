Ukraina venter fortsatt på russisk oljeboikott

Medlemslandene i EU forsøker å bli enige om den sjette sanksjonspakken mot Russland, som skal inneholde embargo på oljeimport fra stormakten i øst. Etter en måneds forhandlinger, er det ennå ikke enighet i EU.

– De ble ikke enige i går. EUs toppdiplomater, altså ambassadørene fra hvert medlemsland, skal møtes nå i morges før stabssjefene skal ha et todagersmøte, forteller Riekeles.

Han tror at EU klarer å lande pakken.

– Selv om det ikke skulle skje i dag eller i morgen, vil man nok finne en løsning, fordi man er helt avhengig av dette på EU-plan, mener Riekeles.

Ungarn er det største hinderet som gjenstår. Ifølge Riekeles kommer 60 prosent av Ungarns oljeimport og 80 prosent av landets gassimport fra Russland.

TROR PÅ LØSNING: Georg Riekeles i tankesmien Europe Policy Center tror at EU-landene finner en løsning. Foto: Nyhetskanalen

– Poenget med sanksjoner, eller den form for økonomisk krigføring vi er inne i nå, er at de skal ramme asymmetrisk, altså at de skal treffe Russlands økonomiske interesser hardt og skåne våre egne. De er ikke lett, spesielt ikke på energifronten, hvor europeisk avhengighet er stor, konstaterer Riekeles.

Ifølge Politico er det flere andre medlemsland som i det stille er glad for at Ungarn nøler. Viktor Orban ønsker at embargoen skal fases inn over tid, og krever i tillegg økonomisk kompensasjon for å hjelpe Ungarn med innkjøp av energi fra andre kilder.

– Ungarn er ikke det eneste landet som er avhengig av russisk energi. Tyskland er også et av de fremste landene, som før Russland angrep Ukraina var avhengig av Russland for opp mot 55 prosent av sin gassimport. Slovakia og Tsjekkia er andre land som er landlåste og også er avhengig av tilkobling via oljerørsystemet.

PUTIN-VENN: Viktor Orban håndhilser på Vladimir Putin under en pressekonferanse i Budapest i 2019. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP / NTB

Diskusjonene har blant annet gått på at embargoen kanskje ikke skal tre i kraft før i slutten av 2022, og innføres for fullt først i 2024, og at enkelte land skal få økonomisk kompensasjon. Et av de siste temaene, har vært hvorvidt man skal differensiere mellom import gjennom rør og import gjennom oljetankere.

Hvis Ungarn til slutt sier ja, blir det sannsynligvis enighet i hele EU.

– Ungarn er i en særsituasjon. Viktor Orban er en Putin-venn. Orban har vært med på sanksjoner så langt, men han forsøker å leve i to verdener, hvor han både kan være venn med verdens autokrater og samtidig EU-systemet. Det er selvfølgelig vanskelig og alvorlig for Europa, hvor man må stå samlet i en ekstremt vanskelig situasjon.