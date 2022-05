Kjøper 50 nye fly – tror på milliardgevinst

Norwegian opplyser i en pressemelding mandag morgen at flyselskapet har inngått en intensjonsavtale med Boeing om kjøp av 50 Boeing 737 MAX 8.

De 50 flyene planlegges levert i perioden 2025 til 2028, som sammenfaller med utløp av eksisterende leasingavtaler og dermed innebærer en begrenset økning av selskapets flyflåte.

Partene har som mål å ferdigstille og signere den endelige avtalen innen utgangen av juni 2022.

STYRKES: Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian sier i pressemeldingen at avtalen styrker selskapets egenkapital. Foto: Stian Lysberg Solum

– En milepæl

En betydelig andel av flyene vil eies direkte av selskapet, noe som sikrer en optimalisert og balansert finansieringsstruktur.

Som et resultat av en endelig inngåelse av denne avtalen anslår Norwegian å bokføre en netto gevinst på omtrent 2 milliarder norske kroner.

– Denne avtalen er en milepæl som åpner for at Norwegian selv vil eie en stor del av flyflåten. Totalkostnadene går ned og den finansielle robustheten går opp, og dette gjør at vi vil styrke og befeste vår ledende posisjon i Norden, sier styreleder Svein Harald Øygard i Norwegian.

Egenkapitalen styrkes

Ifølge pressemeldingen er Boeing 737 MAX 8 omtrent 14 prosent mer drivstoffeffektiv, sammenlignet med forrige generasjons fly.



Det blir en viktig bidragsyter til at selskapet vil nå forpliktelse sin om å redusere utslipp med 45 prosent innen 2030.

– De overordnede vilkårene i avtalen er attraktive for Norwegian, og de passer godt med vår langsiktige flåtestrategi og ruteprogram, sier konsernsjef Geir Karlsen.

Han legger til:

– Avtalen styrker også selskapets egenkapital, med det resultat at Norwegians soliditet forsterkes.

Etter to ulykker der til sammen 346 mennesker døde, ble flyene satt på bakken verden rundt i mars 2019.

Etter en granskning ble det selskapet mente var feilen, fikset, og flyene fikk klarsignal til å gå på vingene igjen i november året etter.