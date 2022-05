Pressede Fagermo stempler VIF som bunnlag: – Nå skal jeg ta grep

På sesongens ti første seriekamper har Vålerenga sluppet inn hele 19 baklengsmål.

Det er nest flest i hele ligaen for de kongeblå fra hovedstaden som etter ti spilte kamper kun er tre poeng over direkte nedrykksplass - og fire av de fem lagene bak på tabellen har minst én kamp mindre spilt.

– Jeg har vært med som trener i mange år, men har aldri opplevd å ha så tøff motgang som det vi har nå.

Det forteller Fagermo til TV 2 i kjølvannet av 0-4-nederlaget mot Rosenborg som utspilte seg slik:

– Du sier du aldri har vært i en slik situasjon før: Vet du likevel hvordan du skal snu det?, spør TV 2.

– Ja. Slik som situasjonen er nå, så er er vi et bunnlag. Det må vi innse og bli mer kyniske, svarer han, og utdyper:

– Den fotballen som jeg ønsker å spille, og som jeg mener at et topplag bør spille, den behersker ikke vi per dags dato. Det gjør at vi blir straffet for hardt - slik som i dag.

Fagermo uenig med Jonsson og Oldrup

Etter 0-4-ydmykelsen på eget gress søndag kveld var det en nedslått Vålerenga-gjeng som møtte i pressesonen etter kamp.

På spørsmål fra TV 2 om Oslo-klubben kan rykke ned var både sportssjef Joacim Jonsson og midtbanespiller Fredrik Oldrup Jensen klare på at «alle kan rykke ned», inkludert Vålerenga.

Det er trener Fagermo uenig i:

– Nei. Vålerenga kan ikke rykke ned, fastslår han.

– Jonsson og Oldrup Jensen mener dere kan det: Hvorfor mener ikke du det?

– Fordi vi har et for godt lag, og jeg kommer til å ta grep nå. Vi kan ikke fortsette å spille slik vi gjør, og med et mer kynisk Vålerenga-lag kommer vi til å slippe inn færre mål.

Skal endre fokus

Siden spillerne i Eliteserien nå skal ut i en slags mini-sommerferie, er det hele tre uker til neste Vålerenga-kamp; borte mot nyopprykkede Ålesund.

Allerede da skal man kunne se Fagermos nyeste grep ute på matten.

– Nøyaktig hva mener du med mer kynisk fotball?

– Det trenger jeg ikke å forklare deg. Du får se neste kamp.

– Men det vil altså være en annen spillestil?

– Ja. Vi må være mindre åpne og tenke mer forsvarsspill. Nå tenker vi for mye angrepsspill og derfor blir vi for lette å kontre på.

BLIR TROLIG VIKTIG: Midtstopper Jonatan Tollås kan bli viktig når Fagermo skal fokusere på mer forsvarsspill. Foto: Berit Roald

TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, tror Fagermo gjør lurt i å endre fokuset:

– Jeg skjønner at han sier det. Når vi ser på antall innslupne mål så sier det seg selv at noe må gjøres.

– Det er ikke lengre vits å snakke om ambisjoner hva angår tabellen for VIF sin del. Det er viktigere å konsentrere seg om prestasjoner.