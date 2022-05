Denne detaljen har Ruud jobbet mye med: – Kan ikke la seg knekke

Tennis er en idrett hvor man ikke helt vet hva som kommer på neste slag. Det har Casper Ruud så til de grader fått erfare i de tre første kampene i Roland-Garros, som alle har endt med seier.

I første kamp møtte han den franske legenden Jo-Wilfried Tsonga som nesten hadde et fullstappet Philippe-Chatrier, med plass til 15.000 tilskuere, i ryggen. Ruud vant og pensjonerte Tsonga.

I andre kamp var det finske Emil Ruusuvuori som sto på motsatt halvdel. Der hadde Ruud god kontroll fra start til slutt og vant komfortabelt. I tredje kamp skjedde det imidlertid mer. Italienske Lorenzo Sonego måtte bruke et sett på å våkne, og da våknet han også. Sonego vant andre og tredje sett med settsifrene 7-6 og 6-1. Ruud snudde 1-2 til 3-2 og vant kampen.

– Det er frustrerende å stå der. Når man blir blåst av banen i tredje sett så begynner man selvfølgelig å tenke litt. Men vi har sett mange svingninger opp gjennom årene, sier far og trener Christian Ruud til TV 2 om kampen.

23-åringen fra Snarøya forteller selv til TV 2 at han aldri følte seg særlig stresset i løpet av det tredje settet. Det uten at han helt vet hvorfor.

– Taper man så taper man, det er ikke gøy. Men han spilte noe av den beste tennisen jeg har møtt i år i det tredje settet. Han slo bedre enn de fleste spillerne i verden. Da kan man nok fort bli stresset, men jeg klarte å holde roen. Jeg hadde en god følelse på at jeg kunne snu det, sier 23-åringen til TV 2.

Men hvor kommer denne roen fra? Christian Ruud sier til TV 2 at de nå er såpass rutinerte på turen at de vet at slikt motspill sjeldent varer over tid.

I januar valgte Ruud å splitte lag med sin mentale trener Erik Bertrand Larssen. Siden den gang har ikke Ruud hatt en mental trener. Pappa Ruud er klar på at hjelpen fra Bertrand Larssen var god og at han var en viktig støttespiller for sønnen.

– IKKE STRESSET, MEN BEKYMRET: Christian Ruud forteller at han var bekymret da Sonego hamret inn vinner etter vinner mot Casper Ruud i Paris. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2.

Likevel ser ikke Team Ruud på nåværende tidspunkt for seg å hente inn en ny mental trener.

– Akkurat nå har vi ikke det, men vi føler at vi er små mentalcoacher alle sammen i teamet. Det er de små tingene vi prater om hver dag. Vi er komfortable med at det ikke er mental trener i teamet, sier Christian Ruud.

– Hva er det dere prater om hver dag?

– Casper er ganske flink på banen, men det vi prater mest om er å unngå frustrasjon på banen når det butter litt i mot. Man må akseptere at alle er gode og at man kan bli blåst av banen. Da er det viktig at brystkassa kommer frem. Fighten må tas og man må slå tilbake. Man kan ikke la seg knekke, sier han og legger til:

– Den mentale biten jobber man med hver dag uten at man helt vet det. Man går på jobb og trener for å gjøre de riktige tingene. Har man gjort «leksene» hver dag er sjansen for seier større.

PS: Casper Ruud møter polske Hubert Hurkacz mandag. Det er kamp nummer to på Suzanne-Lenglen og den første kampen starter klokken 11.