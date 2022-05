Sønnen ble angrepet i Paris: – Minutter unna katastrofe

Det skulle være en fest. Tage Herstad lot sønnen William skulke skolen for at de samme skulle dra fra Liverpool til Paris for å se sitt kjære favorittlag i Champions League-finalen.

Men festen ble i stedet erstattet av et mareritt.

Mens begge lag gjorde unna sin vante oppvarming før kampstart var det kaotiske tilstander utenfor stadion.

Tusenvis av Liverpool-supportere kom seg ikke inn, og det oppsto lite hyggelige bilder, hvor tilskuere sto tett i tett utenfor portene. Trøbbelet førte til at kampen ble utsatt i over en halvtime.

TV 2s reporter midt i kaoset

– Da begynte galskapen

UEFA (Det europeiske fotballforbundet) og fransk politi gir Liverpool-fansen skylden for at Champions League-finalen måtte utsettes.

Mandag skylder også Frankrikes sportsminister Amelie Oudea-Castera på Liverpool-fans med falske billetter, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Det som skjedde skyldes at et stort antall britiske supportere møtte opp uten, eller med falske billetter, sa Oudea-Castera til radiokanalen RTL mandag morgen.



Tage Herstad er av en helt annen oppfatning.

– Vi hadde en fantastisk dag fram til vi ankom stadion. Da begynte galskapen. Det var vanvittig med folk som ikke kom inn. Inngangene var stengt.

Herstad og følget hans begynte å se seg om etter innganger som var åpne. Det fant de, men så skjedde det som satte en ordentlig støkk i den ihuga Liverpool-supporteren.

– William ble skubbet bakfra gjennom en handikap-åpning. Da kom det en sikkerhetsvakt, som var stor og kraftig, og angrep William.

Vakten slo sønnen i brystkassa før han skubbet 14-åringen og tok tak i halsen.

– Når en voksen sikkerhetsvakt angriper en 14-åring blir det kaos. Da kunne det fort gått galt. En annen vakt kom inn og reddet hele situasjonen, forklarer Herstad dagen derpå.

Men det stoppet ikke der. Etter at den reddende vakten hadde trøstet sønnen, og sluppet han inn gjennom portene, kom den aggressive vakten tilbake på ny, ifølge Herstad.

– Da kom han sammen med politi og skubbet William opp i et hjørne, forteller faren.

14-åringen skrek etter sin far, som var handlingslammet på utsiden av gjerdet. Heldigvis kom samme vakt til unnsetning igjen. William gikk fri, og faren ble omsider sluppet inn i området.

– Dette er en skandale. Jeg er fulgt Liverpool hjemme og borte i 20 år. Dette topper alt. Aldri opplevd noe lignende. Et sirkus, hvor politi og vakter hadde null kontroll. De mistet hodet, sier Herstad.

Liverpool-profilens fetter: – Det var livsfarlig

Heldigvis gikk det fint med sønnen etter angrepet. Duoen kom seg inn akkurat før kampstart, selv om de vurderte å droppe kampen.

– En merket hvor dårlig stemningen var i Liverpool-svingen. Ingen brydde seg om hvordan kampen gikk.

Robertson ble bekymret

Flere ble personlig rammet av de uhyggelige scenene som utspilte seg i timene før avspark.

Liverpool-spiller Andy Robertson hadde familiemedlemmer på tribunen.

– Jeg var bekymret for familien og vennene mine. Det som skjedde utenfor var ikke bra. Slike ting skal ikke skje, sa han etter kampen.

Robbie Fowler var TV 2s gjest under Champions League-finalen. Han hadde familiemedlemmer på utsiden av arenaen.

– Jeg var nødt til å sjekke om sønnen og brødrene mine hadde det bra.

Her prøver de å ta seg inn på stadion

Folk i rullestol ble gasset

Liverpool gikk ut med en pressemelding etter kampen hvor de uttrykte skuffelse over hva klubbens supportere ble utsatt for.

UEFA har sagt at finalekaoset skal granskes.

Herstad er ikke overrasket over at at Liverpool-tilhengerne får skylden for kaoset, men han håper UEFA innrømmer feil, uten at han har troa på at det vil skje med det første.

– Hvis UEFA ikke innrømmer feil, så blir det ikke bedre, bare verre og verre.

Herstad opplevde at eldre folk og mennesker i rullestol ble utsatt for tåregassbruken til politiet.

– Mister du lysten til å dra på fotballkamper etter dette?

– Nei, det gjør jeg ikke. Der og da når vi kom inn ville jeg ikke gå på kamp. Da ville jeg ikke inn. Men så kom politiet med batong og pepperspray, så da tenkte jeg at «det hjelper ikke å stå her».

– Det var minutter unna katastrofe. Det er flaks, og helt tilfeldig at det gikk så bra som det gikk, mener Herstad.