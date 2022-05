Mann i 20-årene skutt i Oslo – fraktet til funnstedet i bil

Det var like før klokken 20 søndag kveld at politiet melder at de er på Mortensrud i Oslo etter at en person ble funnet skutt.

– Vitner meldte fra til politiet om at de hadde funnet en mann skutt. Det er snakk om en mann i 20-årene, som vi har bekreftet er skutt. Han er alvorlig, men ikke kritisk, skadd, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

Politiet opplyser videre at de er på stedet med politihelikopter og flere patruljer.

SPERRET AV: Politiet har sperret av en parkeringsplass på Mortensrud. Parkeringsplassen ligger omtrent 500 meter i luftlinje unna stedet der mannen ble funnet skutt. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Sperret av parkeringsplass

Politiet har også sperret av en parkeringsplass rundt 500 meter i luftlinje unna funnstedet. Det er stor politiaktivitet ved sperringene, kan TV 2s fotograf på stedet melde.

– Klokken 19.23 ble politiet oppringt av et vitne som sa at en person var skutt. Vi jobber med å finne åstedet. Åstedet og funnstedet er to forskjellige steder. Vi vet at personen er kjørt til funnstedet i en bil, opplyser innsatsleder Gunhild Finne Nilsen til TV 2.

#Oslo #Mortensrud Vi er med flere patruljer og politihelikopter på Mortensrud etter at en person er funnet skutt. Personen får behandling av ambulanse på stedet og kjøres sykehus. Vi søker etter en eller flere personer som har stukket fra stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 29, 2022

INNSATSLEDER: Gunhild Finne Nilsen i Oslo politidistrikt, lot seg intervjue av pressen søndag kveld. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Vitner

Da TV 2 var på funnstedet ble en bil fraktet vekk. Politiet mistenker at bilen er relatert til hendelsen.

Politiet vet ikke om det er en eller flere gjerningspersoner involvert, så de søker bredt i området.

– Vi har ikke fått melding i forkant av at mannen ble funnet om at noen har hørt skudd. Vi har kontroll på vitnene som fant ham, og har store styrker i området. Vi etterforsker bredt, sier Stokkli.