Rekdals «gærning» herjet da Rosenborg knuste Vålerenga: – Fullstendig kaos

En uventet helt sto frem for Kjetil Rekdal, mens vondt har blitt til verre for Dag-Eilev Fagermo etter et skrekkelig 0-4-tap mot Rosenborg.

Vålerenga - Rosenborg 0-4 (0-2)

Se sammendraget i videovinduet øverst!

Ole Sæter inn for en utilgjengelig Noah Holm skulle vise seg å bli Rosenborg-trener Kjetil Rekdals aller viktigste endring i bortemøtet med Vålerenga.

To scoringer kvitterte trønderen med i storseieren på bortebane.

– Vi gjør Vålerenga dårlig. Veldig fornøyd, sier Sæter til TV 2 etter kampslutt.



Før kamp galte RBK-trener Kjetil Rekdal spissen for en «gærning».

– Jeg er ukontrollert sinnsyk. Den tar jeg. Jeg er tidvis en idiot, sier Sæter konfrontert med uttalelsene til sin egen sjef.

Allerede etter sju minutter satte spissen sin første scoring for kvelden på et langskudd. Mål nummer to for Sæter kom etter pause.

– Det var mye bra, og noe som var mindre bra. De gode tingene kommer oftere og oftere. Resultatet lyver litt, sier Rosenborg-trener Kjetil Rekdal til Discovery.

Vålerenga på sin side gikk på sitt tredje strake tap.

– Det meste gikk galt, sier VIFs midtbanespiller Fredrik Oldrup Jensen til TV 2.

– Vi skal snu det her sammen. I dag er det noen individuelle feil som ikke skal skje på dette nivået. Dette hadde ikke skjedd i fjerde- eller femtedivisjon, sier sportssjef i Vålerenga, Joachim Jonsson til TV 2.

FIKK SJANSEN - OG LEVERTE: Ole Sæter inntok rampelyset på Intility Arena med scoring både før og etter pause. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Etter derbytapet mot Lillestrøm tidligere denne uken gikk Jonsson ut og fredet hovedtrener i klubben, Dag-Eilev Fagermo.

– Situasjonen har ikke endret seg, sier svensken etter 0-4-tapet søndag kveld.

Drømmestart

Etter kun syv spilte minutter vendte Sæter opp midt på Vålerengas banehalvdel før han fra 30 meters hold hamret til. Skuddets retning gikk midt på hjemmelagets sisteskanse, Kjetil Haug, men spratt i bakken like foran målvakten som ikke klarte å stoppe skuddet.

– Vi kan ikke si annet enn at det er fryktelig keeperspill av Kjetil Haug, oppsummerte ekspertkommentator, Tor Ole Skullerud, på rettighetshaverens sending.

Marerittkvelden for Fagermos menn var så vidt begynt.

Omtrent ved halvspilt første omgang fant Per Ciljan Skjelbred sin lagkamerat Stefano Vecchia inne i Vålerengas sekstenmeter. Svensken vartet opp med en lekker detalj som sendte Brynjar Ingi Bjarnason i pølseboden før han plasserte ballen opp i krysset.

PRESSET ØKER: Fagermo og Vålerenga håpet på en opptur mot Rosenborg, men fikk en gedigen nedtur. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Enda et Sæter-mål

Etter pause slapp ikke Trondheims stolthet foten av pedalen.

Adrian Pereira, som også var blant Rekdals nye i startelleveren, curlet inn et innlegg som Sæter styrte opp i nettaket og forbi Vålerengas sisteskanse. En avslutning selv Erling Braut Haaland, som vitnet kampen fra tribunen, ville vært stolt av.

Fem minutter senere var den VIFs Aron Dønnum som fant veien forbi motstanderens målvakt, men forskjellen var at denne gangen sto Rosenborgs Erlend Dahl Reitan på linjen og reddet.

For dette var på alle måter bortelagets kveld: Tyve minutter før slutt kontret de sorthvite inn kampens siste, og denne gangen var det vingback Pereira som fant veien til nettmaskene.

Resultatet gjør at Reldals menn klatrer til en sjetteplass på tabellen, mens presset blir desto større på trener Fagermo og Vålerenga som ligger på en skuffende ellevteplass - og det med flere spilte kamper enn både HamKam og Sandefjord som ligger like bak på tabellen.