– Det er det dummeste vi kan gjøre

Bodø/Glimts suksesstrener så laget sitt bli kjempet ned i støvlene av Molde søndag kveld. 3-1-tapet på Aker Stadion forlenget rekken uten seier til fire.

– Akkurat nå er vi et Glimt-lag langt unna det nivået vi ønsker å være på, sier Knutsen til TV 2.

De to siste sesongene har han ledet nordlendingene til seriegull. Nå ligger Bodø/Glimt på 8.-plass, med elleve poeng opp til serieleder Lillestrøm og ni poeng bak Molde på andreplass.

– Røk seriegullet her?

– Helt siden jeg kom til klubben har vi hatt et helt annet språk rundt hvordan vi jobber. Det gjaldt i 2020, det gjaldt i 2021, og det gjelder nå. Det dummeste vi kan gjøre, er å henge oss på slike spørsmål som det, svarer Knutsen.

– Vi er så langt unna å være med i noe som helst nå, og må først og fremt heve prestasjonene våre og «attituden» vi legger ned i hver eneste kamp. Alt annet er irrelevant nå, fortsetter Knutsen.

– Finnes ingen «quick fix»

Eliteserien tar nå en tre uker lang pause.

– Jeg er ikke bekymret, men heller offensiv og sulten på å snu de rette steinene. Dette tåler vi, men det finnes ingen «quick fix». Det er beinhardt arbeid som må til.

SKUFFELSE: Kjetil Knutsen (t.v) var ikke happy med det han så på Aker Stadion søndag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Forrige sesong lå Bodø/Glimt åtte poeng Molde på det meste, men vant likevel serien.

– Det lugget i fjor også. Da fikk vi skader på sentrale spillere, og det har vi nå også, i tillegg til en del sykdom. Framover trenger vi spillere som står fram, og har «x-factoren» og viljen til å jobbe beinhardt for seg selv og laget.

– Det skal vi i hvert fall ikke skylde på

Knutsens mannskap har vært gjennom en heseblesende vinter. Samtidig som flere av lagets største profiler fra fjorårssesongen forsvant, ble nyervervelser innrullert i laget i en svært kort sesongoppkjøring.

I tillegg kom bråket på Aspmyra, der Knutsen og Romas keepertrener ble ilagt tre kampers karantene fra kamper i UEFA-regi.

– Vi skal i hvert fall ikke skylde på utenomsportslige ting for at ting er blitt som det er blitt. Men det er en del spillere her som kom inn i denne kulturen med en veldig kort pre-season som bare varte i tre uker før vi gikk inn i et ekstremt tøft kampprogram, sier Knutsen, og fortsetter:

– Det er mange svar på hvorfor vi ikke er der vi vi vil være, men nå er det tre uker hvor vi kan jobbe godt med å løfte oss. Vi må ikke bruke noen andre unnskyldninger enn at det vi som kan gjøre noe med dette.