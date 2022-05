Mista fem lam og ein sau då ulv gjekk til angrep

– I 12-tida høyrde eg eit leven rett utanfor soverommet, som berre er 100 meter frå der sauene ligg på natta.

Det seier Eilev Bjørge. På garden i Seljord har han 120 sauer og 250 lam.

Bjørge hadde blitt varsla om at det var observert ulv i området, men forventa ikkje å treffe på det då han gjekk ut for å sjekke kva som var årsaka til bråket.

– Men då eg kom ut, dreiv den og herja i saueflokken, sier Bjørge.

Saka blei først omtalt av Varden.

Stod fire meter unna

Bonden seier han skreik og sprang mot ulven for å prøve å få den til å springe vekk.

– Eg sprang mot den og prøvde å jage den vekk. Då hoppa den litt vekk og ut av flokken. Og då stod den berre fire meter frå meg. Men den var ikkje redd, så den fortsatte å ta lam, seier Bjørge.

SELJORD: På garden har Bjørge om lag 120 sauer og 250 lam. Foto: Eilev Bjørge

Han tenkte at han i verste fall måtte skyte ulven, og ba kona hente børsa.

– Eg hadde ikkje noko lyst til det, for det var såpass mørkt. Og det sit jo langt inne å skyte, men eg hadde ikkje hatt noko val viss den hadde halde fram med å drepe dyra, seier Bjørge.

I det han fekk børsa, sprang ulven vekk frå garden. Til saman drap den fem lam og ein sau før den blei jagd vekk.

Dette er første gong Bjørge har opplevd at ulv har angripe dyra hans. Ifølgje han er gaupe og ørn dei vanlegaste rovdyra i området.

– Eg har aldri opplevd at ulv har tatt sau frå meg, og det skjedde ikkje då faren min dreiv heller. Så det er ganske spesielt, sier Bjørge.

MISTA FLEIRE SAUER: Fem lam og ein sau ble drepne av ulven. Foto: Eilev Bjørge

Ønsker tips

Espen Marker, seniorrådgjevar i Statens Naturoppsyn, stadfestar at det var ein ulv som drap sauene. Han seier at det truleg er den same ulven som blei observert i Hurum for tre-fire veker sidan.

– Det vandrar ulv i områda vest for Oslofjorden omtrent kvart år, så det er ikke unormalt at det er ulv i våre trakter på desse tider, seier Marker.

Han legg til at det likevel kan gå lang tid mellom kvar gong det er ulv i Seljord, sidan det varierer kvar ulven passerer.

– No er det to år sidan det var ulv i våre område sist. Den passerte lenger sør, nærmare Skien, før den vandra vidare sør- og vestover. Uvanleg er det ikkje, men det er litt tilfeldig kvar dei passerer, seier seniorrådgjevaren.

Marker ber folk gje beskjed viss ulven blir observert.

– Vi er ute etter tips, så meld frå til politiet eller SNO ved observasjon av ulv, seier Marker.

Vil ikkje ha sauene ute i natt

Bjørge tok sauene inn i fjøset etter at ulven rømte. Det kjem han til å gjere også i natt.

– Eg er nøydd til å ta dyra inn i kveld, eg tør ikkje noko anna. Ulven kan ha gått vidare, men den kan også vere i området og kome tilbake til kvelden. Så eg tør ikkje noko anna enn å ta dei inn til natta, seier Bjørge.