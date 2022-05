Hevder Sadio Mané forlater Liverpool

Ifølge journalist og overgangsguru Fabrizio Romano har Sadio Mané bestemt seg for å forlate Liverpool.

I en nyere tweet skriver Romano at det er 100 prosent sikkert at Mané forlater den engelske storklubben.

Ifølge den britiske avisen Mirror ga Mané lagkameratene beskjed om avskjeden etter lørdagens finaletap mot Real Madrid.

En av journalistene som følger Liverpool tettest, Dominic King, skriver på Twitter at Mirrors opplysninger er feil.

King skriver at Mané ikke har gitt beskjed om at han vil dra. Han skriver også at Liverpool kommer til å kreve over 350 millioner kroner for Mané.

– Det ser likevel ut til at dette er starten på slutten for denne alliansen, skriver King.

Neil Jones i Goal skriver også at Mané fortsatt ikke har gitt beskjed, men at det bare er et spørsmål om tid. Jones skriver at Bayern München er favorittene til å sikre seg stjernespilleren.

Det samme skriver James Pearce i The Athletic.

Senegaleserens kontrakt går ut sommeren 2023, noe som betyr at denne sommeren trolig er siste mulighet for Liverpool til å dra inn en betydelig sum for angriperen.