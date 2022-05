Molde-juvelen herjet med Glimt: – Et av Eliteseriens største råmaterialer

Molde - Bodø/Glimt 3-1

TV 2s fotballekspert tror gulltoget har gått for Bodø/Glimt. Se dommen til Yaw Ihle Amankwah i videovinduet øverst!

19-åringen kom til rosenes by med store forventninger hengende over seg i fjor. Han ble snakket om som et av Eliteseriens største talenter noensinne.

Likevel har suksessen latt vente på seg. Inntil nå.

Forrige runde ble ivorianeren matchvinner mot Sarpsborg med sin første scoring i Eliteserien, og i kveldens oppgjør fikk han endelig sjansen fra start.

Den tok han godt vare på.

– Hva skal man si om han da? Det vi ser nå er ting han har gjort på trening i ett og et halvt år. Det er et kjedelig svar, men han kan bli så god som han bare vil, sier Magnus Wolff Eikrem til TV 2 om David Fofana.



– Han har det meste som skal til

Med assist, scoring og en rekke gode involveringer fikk han Kjell Inge Røkke og resten av de fremmøtte på Aker Stadion opp fra setene sine en rekke ganger.

– Han har noe veldig få andre har, sier lagkamerat Magnus Grødem til TV 2 etter kampen.

Molde vant til slutt 3-1 mot Bodø/Glimt.

HET: David Fofana. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Han er et av Eliteseriens største råmaterialer. Han har det meste som skal til, men det har manglet litt på målteften. Om han får den på plass, som han kanskje viste prov på i kveld, så har Molde ekstremt mye positivt i vente. Både på banen, og ikke minst økonomisk, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Skadeskutt Molde-lag

Tre poeng til Molde gjør at Erling Moes menn økte avstanden ned til Glimt til ni poeng.

Molde har slitt tungt med skader den siste tiden og stilte til kamp med ni spillere utilgjengelige.

Likevel har de klart å karre til seg sterke resultater: Fire trepoengere på rad var tallenes klare tale før møte med Glimt – ett Glimt-lag som på sin side kun hadde én seier på sine siste fem kamper.

STANGER: Kjetil Knutsen står nå med kun én seier på de siste seks kampene. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Reduserte

Magnus Grødems scoring ble kampens første i en kamp Molde styrte det meste i innledningsvis, men nordlendingene spilte seg gradvis inn i kampen. Midtveis i førsteomgangen var både Runar Espejord og Ulrik Saltnes farlig frempå for bortelaget.

Glimt-trener Kjetil Knutsen var likevel ikke fornøyd med det han så i førsteomgangen, men fikk ikke se særlige forbedringer tidlig i annenomgang.

Fofana satte inn 2-0 etter 66 minutter med et vakkert hodestøt, men Bodø/Glimts Joel Mvuka kontret inn reduseringen ikke lenge etter.

Ett kvarter før full tid var Glimt-stopper Marius Høibråten uheldig da han styrte ballen i eget nett på klønete vis.

Flere mål ble det ikke på Aker Stadion. Kampen endte 3-1.