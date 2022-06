Urtegata-brannen: – Tenkte at: «Nå dør jeg»

Fredag 31. desember 2008 klokken 03:42 fikk politiet melding om at det brant i en bygård på Grønland i Oslo.

Siv Anita Haugane var 25 år gammel. Hun bodde i Urtegata 31. Hybelen hennes lå i fjerde etasje mot bakgården, innerst i hovedkorridoren.

Hun våknet av røyklukt.

– Dødskamp mot flammene

Brannen i Urtegata var påsatt, og førte til at seks menneskeliv gikk tapt. Tragedien er omtalt som den verste brannen i Oslo siden krigen.

Saken er ennå uoppklart.

– Jeg ble redd for om det var inne hos meg, så jeg åpnet vinduet for å lufte ut røyken. Da så jeg at det kom flammer fra leiligheten under meg. Jeg åpnet døra ut mot korridoren og ble møtt av svart røyk helt ned til gulvet, sier Siv Anita Haugane til God morgen Norge.

Haugane skjønte at det brant i leiligheten under henne. Hun ringte nødetatene, og beskjeden hun fikk var tydelig:

«Du må komme deg ut av leiligheten».

– Jeg kledde automatisk på meg, åpnet døren og begynte å krabbe, forteller hun.

Røyken var tykk og 25-åringen lukket øynene da hun krabbet langs gulvet. Målet var hovedtrappen.

– Da jeg kom frem slo jeg opp døra, åpnet øynene og så at det brant i hele trappa. Jeg lukket den fort igjen og snudde, sier hun.

Dramatiske minutter

– På vei til Urtegata så vi røyk og det kom meldinger om at det satt folk i vinduene, sier daværende brannmester Bjørn Arnesen til God morgen Norge.

Mens Siv Anita kjempet for livet, ankom Arnesen Urtegata. Han var brannmester den aktuelle natten.

TIDLIGERE BRANNMESTER: Bjørn Arnesen var på vakt den aktuelle natten. Han var en av brannmennene som jobbet med å redde liv, dette ble prioritert ovenfor å slukke brannen. Foto: God morgen Norge

Det tok tre minutter og 27 sekunder fra brannvesenet fikk melding om brannen til de var på stedet.

– Det var mange som stod på gaten da vi kjørte inn. Det satt folk i vinduene. Vi startet livreddende arbeid fremfor slukking, og prioriterte de som satt i vinduene.

Som utrykningsleder var en av oppgavene til Arnesen å få oversikt. Han gikk inn i bakgården.

«Da skjønte jeg at dette var alvor.»

BAKGÅRDEN I URTEGATA: Bjørn Arnesen skjønte at situasjonen var alvorlig da han så det brant fra bakgården i Urtegata 31. Foto: TV 2

Han så at det brant i hele trappeoppgangen fra første- og opp til fjerde etasje, samt ut av vinduet i tredje etasje.

– Jeg så også at det satt to personer på hver sin side av trappeoppgangen. De ropte om hjelp og vi måtte finne en vei inn i bygget for å få dem ned.

«Nå dør jeg»

På innsiden av bygården ble røyken tettere. Siv Anita prøvde å finne en vei ut.

– Jeg lukket øynene og konsentrerte meg om å krabbe mest mulig rett frem for å komme til trappa i den andre enden av korridoren. Da jeg kom frem hadde jeg ikke tid til å reise meg. Jeg rullet ned trappen og landet flatt ut på gulvet i tredje etasje. Jeg klarte ikke å bevege meg, sier Siv Anita til God morgen Norge, og fortsetter;

«Da tenkte jeg at nå dør jeg»

«MORDBRANNEN»: Panikken brer seg blant beboerne når de våkner i et branninferno i bygården i Oslo. Beboerne må kjempe en dødskamp mot flammene og den giftige røyken. Nå er TV 2 ute med dokumentarserie om tragedien. Foto: Scanpix

Reddet ved tilfeldighet

Imens var redningsaksjonen fra vinduene i bygningen avsluttet, og brannmannskaper gikk inn i bygningen.

– Vi sendte inn røykdykkere i oppgangen som brant. Jeg fikk tidlig beskjed om at det var funnet en omkommet, og rett etter tre til, sier Bjørn Arnesen til God morgen Norge.

Tilfeldighetene ville ha det til at det satt to på taket av bygården som ropte etter hjelp. De ble en indirekte årsak til at Haugane ble funnet.

Arnesen sendte røykdykkere inn i bygget for å finne en vei til taket da brannstigen ikke strakk til.

Siv Anita Haugane hadde klart å dra seg ned i andre etasje. Hun beskriver lyden av tunge skritt og en lettelse da hun innså at det kom noen for å redde henne.

– Røykdykkeren gikk inn i oppgangen der Siv Anita lå, primært for å få ned dem fra taket, men jeg fikk beskjed om at de hadde funnet tre personer i trappen. De kom ut og la henne på bakken, forteller Bjørn Arnesen.

Han innrømmer at han trodde Siv Anita var død.

OVERLEVDE: Det Siv Anita husker aller best fra brannen er da hun våknet og så inn i øyene til brannmester Bjørn Andersen. Da skjønte hun at hun levde. Foto: God morgen Norge

– Jeg gikk bort til henne. Da åpnet hun øynene og så på meg. Jeg ble overrasket. Da helsepersonellet tok henne med i ambulansen spurte jeg om de trodde hun kom til å overleve. De ristet på hodet.

Sårene som ikke leges

Den tidligere brannmesteren trodde det var syv som mistet livet i brannen da han kom hjem samme dag, men etter et drøyt døgn kom beskjeden om at Siv Anita Haugane hadde overlevd.

25-åringen var en hårsbredd fra å dø, men ble reddet ut av brannmennene etter at hun hadde falt om med et CO-nivå i blodet på 43 prosent.



Hun ble behandlet to ganger i trykktank med 100 prosent oksygen. Legene trodde respiratorbehandlingen ville foregå helt til midten av januar, men den ble avsluttet allerede ti dager etter brannen.



I dag har hun ingen mén etter røykskadene.

– Jeg trodde at jeg ikke hadde noen sjanse til å overleve. Jeg ble fly forbanna, jeg skulle jo ikke dø. Det var ikke sånn det skulle ende. Jeg hadde så mange planer, dette stemte ikke med noen ting, sier Siv Anita Haugane til TV 2.

For de etterlatte og beboerne som overlevde har brannen skapt sår som aldri vil leges. Fortsatt har de ikke fått svar på hvordan det kunne gå så galt. Nå er «Mordbrannen» blitt dokumentarserie på TV 2 og TV 2 Play.

I serien skildres, foruten de dramatiske og fatale minuttene brannen pågikk, også etterforskingen av en mann som ble avbildet på åstedet selve brannatten, og pyromanfrykten som spredte seg i hovedstaden i kjølvannet av mordbrannen.

– TV 2 håper dokumentarserien «Mordbrannen» kan gi noen svar rundt alle spørsmålene som fortsatt står ubesvarte, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.