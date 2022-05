Hjerteknust Djokovic om eks-treneren: – Han er som familie for meg

29. april 2022 ble tidligere verdensener i tennis Boris Becker dømt til fengsel i to og et halvt år. Det på grunn av kriminelle forhold etter å ha gått personlig konkurs.

Tyskeren, som har vunnet seks Grand Slam-titler, ble tidligere i april funnet skyldig blant annet for å ha unndratt verdier for flere titalls millioner kroner etter en personlig konkurs i 2017. Becker gikk fri fra 20 tiltalepunkter, men kom seg ikke unna andre forhold.

RETTEN: Dette er fra dagen da Boris Becker ankom retten hvor han ble dømt til fengsel i to og et halvt år. Foto: Frank Augstein

Becker ble egentlig plassert i Wandsworth fengsel som er klassifisert som et kategori B-fengsel. For fire dager siden ble han transportert til HMP Huntercombe som er i kategorien C-fengsel. Disse blir ofte kalt «lav-sikkerhetsfengsel».

– Det knuser hjertet mitt å se ham gå gjennom dette. Jeg ønsker imidlertid ikke å gå inn på prosessen eller hva som er rettferdig eller ikke, sier Novak Djokovic (35) på spørsmål på en pressekonferanse i Roland-Garros.

Årsaken til at verdensenere i tennis fikk spørsmål om Becker er på grunn av at tyskeren tidligere trente Djokovic. Det i perioden 2013 til 2016.

Becker har bodd i Storbritannia siden 2012. Flere medier skriver imidlertid at han ikke skal ha oppholdstillatelse. Det betyr at tyskeren står i fare for å bli deportert fra landet ettersom fengselsstraffen er på over tolv måneder.

– Jeg betrakter Boris som en ordentlig venn og han er som familie for meg faktisk. Han har alltid vært fin overfor meg og min familie. Vi hadde et veldig godt forhold, særlig da vi jobbet sammen i tre år, sier Djokovic.

I STORFORM: Novak Djokovic har vært strålende i Roland-Garros. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Han beskriver også en god relasjon som fortsatte å vare etter at samarbeidet mellom de to tok slutt. Djokovic forteller at han har vært i kontakt med en av tyskerens sønner for å tilby hjelp og omsorg i en tøff tid.

Nå krysser Djokovic fingrene for at Becker holder seg sterk og frisk i fengsel.

– Det er forferdelig. Det er trist at en jeg kjenner så godt, og en virkelig legende i sporten vår, går gjennom dette. Nå har han kun vært der i litt mindre enn en måned og vi vet alle hvor lenge han må være der, sier Djokovic avslutningsvis om Becker.