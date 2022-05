Skuespiller Busy Philipps avslører brudd

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ved flere anledninger har hun vært åpen om problemer i forholdet. Men bruddet har hun holdt for seg selv, frem til nå.

Busy Philipps (42), kjent fra «Dawsons Creek», «Cougar Town» og en rekke andre komedier, skal skilles.

I sin egen podkast forteller skuespilleren at hun og ektemannen Marc Silverstein (50) har vært separert siden februar 2021.

De giftet seg i 2007 og har barna Birdie (13) og Cricket (8) sammen.

MANUSFORFATTER: Marc Silverstein under premieren av komedien «I Feel Pretty», som er skrevet av ham. Foto: Jordan Strauss /AP

– I lang tid har jeg og Marc vært separert, og våre barn, familie og venner vet det, sa hun i podkasten «Busy Philipps Is Doing Her Best».

Silverstein jobber som manusforfatter og produsent, og har skrevet «I Feel Pretty» med Amy Schumer i hovedrollen. Philipps hadde også en rolle i filmen.

Ville unngå «Hollywood-protokollen»

I podkastepisoden sier hun at de diskuterte lenge hvordan seperasjonen skulle kommuniseres til offentligheten. Nå, over ett år senere, er hun klar på at de ville unngå den typiske Hollywood-protokollen.

– Det er liksom en konvensjonell idé rundt hva en person i offentlighet skal gjøre når forholdet tar slutt. Du kommer med en uttalelse, sier Philipps, og legger til hvordan den bør lyde:

– «Vi fortsetter som venner, vennligst respekter vårt og familiens privatliv i denne tiden». Men sannheten er, liksom, hvem har laget den regelen, om at det er slik du gjør det?

Hun legger til at bare tanken på å komme med en slik offentlig uttalelse gjorde dem begge kvalme.

I episoden er Philipps klar på at det viktigste er privatlivet til barna, og at det er årsaken til at de holdt bruddet unna offentligheten så lenge.

– Vi elsker hverandre veldig høyt, og vi har disse vakre barna sammen. Og det er også mye som fungerer med vårt forhold.

Parets eldste, Birdie, ser ut til å gå i foreldrenes fotspor, og har allerede blitt eksponert for mediesaker, etter at det ble kjent at de er ikke-binære.

GÅR I MORENS FOTSPOR: Busy Philipps og Birdie Silverstein. Foto: MICHAEL TRAN /AFP

Birdie debuterte allerede som skuespiller i «Cougar Town», da de var rundt syv år gammel. I 2021 fikk de en rolle i Amazon-serien «With Love».

Åpen om tidligere problemer

Busy Philipps, som er kjent for å være svært frittalende, har ikke lagt skjul på tidligere problemer i forholdet med Marc Silverstein.

I sin selvbiografi «This will only hurt a little» åpnet hun opp om at hun ba om en skilsmisse i 2016, fordi hun følte seg alene i forholdet. Deretter startet de med parterapi.

Philipps har også tidligere snakket om at hun følte seg «alene» om foreldreansvaret etter at deres første barn ble født. I et intervju med Harpers Bazaar i 2019, kommenterte Silverstein hva som skjedde.

– Jeg liker å være god til ting. Og jeg følte ikke at jeg var god i hjemmet, så jeg holdt meg unna, sa Silverstein.

Manusforfatteren fortalte også hvordan Philipps forespørsel om skilsmisse fikk forholdet til å snu.

– Jeg innså at ekte lykke kommer fra min familie. Da jeg fant ut hva jeg kunne bidra med forandret det seg, og jeg ville gjøre mer.