Russlands angrep mot Sievjerdonetsk: – Et tegn på desperasjon

Tankesmien ISW mener russernes forsøk på okkupasjon av Sievjerdonetsk er et tegn på desperasjon. Ifølge norske eksperter er det ikke så svart-hvitt.

Vladimir Putin øser på med mannskap og ammunisjon i byen Sievjerdonetsk, skriver den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW).

Sievjerdonetsk, med sine 100.000 innbyggere, blir sett på som et viktig mål for Russland. Byen er en av de siste i oblastet Luhansk som er under ukrainsk kontroll.

– Den russiske presidenten Vladimir Putin påfører ukrainerne ubeskrivelige lidelser og krever forferdelige ofre av sitt eget folk i et forsøk på å erobre en by som ikke fortjener kostnadene, selv for ham, skriver ISW.

Ukrainske styrker lider store tap i kampen om Sieverjedonetsk, det samme gjør sivile og infrastrukturen, ifølge ISW.

SIEVJERDONETSK: Ukrainske soldater går gatelangs i byen som er et viktig mål for russerne. Foto: ANATOLII STEPANOV/AFP

Skille mellom politikk og militær

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), sier til TV 2 at det kan godt være et tegn på desperasjon, men at man må skille mellom hva som er lurt rent politisk eller militært.

– Man kan stille spørsmål om det er riktig å bruke så mye militære ressurser på en så liten by. Men politisk kan russerne si at de har kontroll. Det kan være nødvendig for den russiske selvfølelse og propaganda.

POLITISK/MILITÆRT: Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener man må skille mellom hva som er politisk og militært strategisk. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmark ved Krigsskolen. Han mener at man må se okkupasjonen i sammenheng med operasjonene Russland har hatt i området i flere uker.

Han tror ikke russernes angrep mot Sievjerdonetsk er et tegn på desperasjon.

– Russiske ledere pleier sjeldent å ta hensyn til andres lidelser, enten det gjelder egne soldater eller motstandernes sivilbefolkning. Jeg tror ikke den type problemstilling ligger hos Russland nå, sier Palle Ydstebø til TV 2.

NULL HENSYN: Russiske ledere viser ikke hensyn til verken soldater eller sivile, ifølge Palle Ydstebø. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– De presser på for å ta byen som en del av okkupasjonen av Luhansk. Hvis det handler om desperasjon, så er det i så fall for å få en suksess å vise til, men rent militærlogisk er dette et av målene de må ha for å sikre hele oblastet.

– Enda vanskeligere

Ukrainske myndigheter beskriver kampene i Sievjerdonetsk som «enda vanskeligere» enn i andre deler av regionen.

– Fienden fortsetter å angripe, sier Serhiy Hayday, lederen for militæradministrasjonen i Luhansk-regionen søndag.

Hayday forteller at 60 hus er ødelagt i området og at to personer ble funnet døde i ruinene.

Ett av ofrene skal ha vært en jente som døde da en russisk rakett traff et høyhus i den nærliggende byen Lysychansk; et angrep som også skadet fire andre. En kino og 22 hus ble også ødelagt i angrepet.