Carlsen: – Garanterer ikke suksess

31-åringen er tilbake foran sjakkbrettet i Norway Chess 2022. Verdensmesteren har vunnet den prestisjetunge turneringen tre år på rad, og sikter seg nå inn på sin femte seier totalt.

Det er en rolig og avslappet Carlsen som møter TV 2 til intervju før turneringsstart.

– Jeg kommer kanskje inn med litt lavere skuldre denne gangen siden jeg har vunnet de tre siste, innrømmer han.

Brøt barriere

Carlsen slet nemlig lenge med å vinne på hjemmebane. Det skulle ta fire forsøk før han vant sin første Norway Chess i 2016.

– I 2015 gikk det så dårlig at det nesten var komisk, og i 2017 følte jeg at jeg slet med å få til noe som helst. Det var tunge tider, forteller verdensmesteren.

Etter braksuksessen de siste årene, ser Carlsen annerledes på turneringen enn tidligere:

– Jeg garanterer ikke noen suksess i år, men uansett hvordan det går, har jeg brutt en barriere og er ikke noe bekymret lenger, kommenterer han.

So: – Litt flaut for oss

Det er en deltakerliste i verdensklasse som har møtt opp til årets turnering. Syv av de ti deltakerne har verdensmestertitler i sjakk.

En av disse er Wesley So. Amerikaneren, rangert som nummer fem på live-ratingen, slo Carlsen i VM i fischersjakk i 2019 og er regnet som en av nordmannens argeste konkurrenter.

De to har ikke møttes i et fysisk parti siden tidlig 2020.

KAMPKLAR: Wesley So gleder seg til å møte Magnus Carlsen over brettet for første gang på over to år. Foto: Oskar Hammer Garrod

– Jeg gleder meg til å møte ham igjen. Jeg mener klassisk sjakk fortsatt er viktigst, sier So før turneringsstart.

Sjakkesset viser tydelig respekt for verdensmesteren.

– Magnus har vært best i ti år nå, ingen kommer i nærheten. Det er litt flaut for oss andre sjakkspillere at ratingen hans er så langt over alle oss andre, fortsetter han og smiler.

Gjensyn med forrige verdensmester

Også på listen over deltakere finner man Carlsens første VM-motstander, Viswanathan Anand. Den indiske sjakklegenden imponerte stort i en hurtig- og lynsjakkturnering for en uke siden, og virker å være i storform før turneringsstart.

52-åringen har vært forholdsvis inaktiv i klassisk sjakk de siste årene. Han har likevel ikke holdt seg unna sjakken.

– Jeg følger fortsatt sjakk siden jeg jobber med de unge indiske spillerne. Vi kommer til å finne ut om det er god forberedelse for praktisk spill, sier Anand til TV 2.

Carlsen fremmer inderen som en av spillerne som kan overraske.

– Hvis du lurte på om Anand fortsatt har holdt nivået, så kan du bare se på turneringen i forrige uke i Warszawa hvor han holdt på å slå hele verdenseliten, kommenterer Carlsen.

