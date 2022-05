WHO advarer: Utbruddet av apekopper kan være toppen av isfjellet

Sylvie Briand, som er epidemi- og pandemiberedskapssjef i Verdens helseorganisasjon (WHO), har uttrykt bekymring over de stadig nye tilfellene av apekopper de siste ukene, skriver The Guardian.

– Vi vet ikke om vi ser toppen av isfjellet eller om det er finnes flere uoppdagede tilfeller i lokalsamfunnet, sier Briand.

Verdens helseorganisasjon skriver at utbruddene, som er endemisk i noen vest- og sentralafrikanske land, er utypisk siden utbruddet nå skjer i ikke-endemiske land.

RAMMET: Bildet viser håndflaten til en pasient med apekopper. Dette tilfellet er fra 1997. Foto: CDC

Endemisk sykdom er en sykdom som til stadighet opptrer innen et begrenset, større eller mindre, geografisk område. Og hyppigere her enn andre steder.

– Vi er fortsatt helt i begynnelsen av denne sykdommen. Vi vet at det vil komme flere tilfeller i løpet av de kommende dagene, sier Briand, men understreker at det ikke skal være grunn til panikk.

– Dette er ikke en sykdom som allmennheten burde være bekymret for. Det er ikke som korona eller andre sykdommer som sprer seg raskt.

– Ikke veldig bekymret

Forrige lørdag var Oslo kommune i gang med smittesporing etter at en utenlandsk person, som besøkte Oslo i mai, hadde fått bekreftet apekopper i sitt hjemland.

– Spredningsmønsteret vi har sett hittil tyder på at apekoppviruset har spredd seg i flere uker i Europa. Det har skjedd mellom personer som har hatt tett kontakt med hverandre, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet til TV 2.

På spørsmål om hva Nakstad tenker om Verdens helseorganisasjon sin kommentar, svarer han:

– Verdens helseorganisasjon har rett i at mye fortsatt tyder på at vi har mange uoppdagede tilfeller. Hovedårsaken til bekymring er at det kan være en risiko for spredning til dyr. Og at ingen ønsker at dette skal bli et virus som sirkulerer blant dyr og mennesker i Europa.

HELSEDIREKTORATET: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier at de ikke er veldig bekymret for en storstilt smittespredning. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Nakstad legger imidlertid til at de ikke er veldig bekymret.

– Vi er ikke veldig bekymret for at dette skal medføre en storstilt smittespredning, men vi er som andre helsemyndigheter opptatt av at ikke apekopper skal bli en sykdom som spres blant smågnagere eller mennesker i Europa.

– Det er en situasjon som krever kontinuerlig overvåkning, vaksinasjon og smittesporingstiltak i land der dette viruset eksisterer. Apekopper er for noen så alvorlig at vi ikke ønsker det som en sykdom som spres i Europa. Det samme gjelder andre infeksjonssykdommer, som for eksempel malaria.

Dette vet vi om apekopper

Apekopper, eller «monkeypox», er en mild variant av det alvorlige koppeviruset som man antar tok livet av 45 millioner mennesker bare i Europa. Viruset ble ansett som utslettet i 1980.

Nå har det altså gjort retur.

Se videoen under om apekopper:

Men sykdommen er betydelig mindre smittsom og har langt lavere dødelighet, ifølge FHI. For de fleste er dette en sykdom med feber, hovne lymfeknuter og utslett.

Apekopper har vanligvis holdt til i en rekke vest- og sentralafrikanske land, men nå har sykdommen blitt oppdaget i mer enn 20 andre land rundt om i verden.