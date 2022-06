De siste årene har vært mildt sagt omveltende for bilbransjen. Ikke minst i Norge. Her har vi hatt en revolusjon – av typen elektrisk – som ingen andre land i verden er i nærheten av. Vi ligger årevis foran resten. Mer enn åtte av ti nybiler er elektriske. Og utvalget øker stadig.

Tallene ville vært enda høyere, også, om bilprodusentene hadde klart å levere flere biler.

«Det er i tilfelle et luksusproblem». Slik tipper vi bilbransjen ville reagert om vi for noen år siden sa at dere største problem i 2022 ville bli å få tak i nok biler til kjøpekåte, utålmodige kunder.

Men det er ikke et luksusproblem. Det er et høyst reelt problem.

Nå har VW enda en modell på vei ut. I utgangspunktet gode nyheter. som kundene trolig vil måtte vente lenge på. For oppskriften ser på papiret besnærende ut for norske bilkjøpere. Se hei til ID.5 – endelig på norske skilter.

Tesla-konkurrent

Nykommeren går på mange måter midt i strupen på det som er Norges mest solgte bil akkurat nå – Tesla Model Y.

Teslaen er raskere og går lenger – men koster også mer. ID.5 GTX sniker seg akkurat under 500.000 kroner.

Den koster omtrent 65.000 kroner mindre enn Model Y Long Range – men du må ut med 20.000 kroner mer enn en vanlig ID.4.

Gjør dette den til det perfekt kompromisset? Vi har testet den – for å sjekke det.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Forsinket – men her er den i Norge

Det er bakenden som skiller ID.5 fra ID.4. Her er det en mer coupeaktig taklinje.

Hva er nytt?

ID.5 høres kanskje ut som en helt egen modell. Men i praksis er det bare deler av karosseriformen som er endret. ID.4 – som vi allerede er blitt godt kjent med – er en tradisjonell SUV. ID.5 har en fallende og mer coupeaktig taklinje.

Akkurat den trenden er ikke noe nytt. Men med elektrifiseringen har det gått fra å handle utelukkende om å få en bil til å se mer sporty og linjelekker ut – til å dreie seg litt om rekkevidde, også.

ID.5 har et mer aerodynamisk design – og sånt gir seg utslag i rekkevidde. ID.5 GTX skal klare 487 kilometer. ID.4 må gi seg på 478. Begge tallene er basert på WLTP-målinger. Det betyr at begge er urealistiske på annet enn en fin sommerdag. Akkurat som de fleste elbiler.

Men batteripakken er den samme i begge bilene. Den er på 77 kWt.

Takket være en softwareoppdatering skal ID.5 (og ID.4) klare å lade raskere enn ID.4 gjorde i starten. Tidligere stoppet kapasiteten på 100 kW. Nå er den 135 kW. Under ideelle forhold. Det betyr, i alle fall i teorien, at du skal kunne lade en god del raskere.

Høsten 2017 – her fikk vi se den for første gang

Hvordan fungerer det?

Kjøreegenskapene på ID.5 er akkurat som man forventer – så lenge man ikke forventer at de skal være mer sporty enn ID.4. For det kan vi ikke si at vi merker noe til.

Det betyr at forskjellen handler om det visuelle. Sportssetene (ekstrautstyr vi anbefaler), 21" felger (mer om disse siden) og den mer sportylinjeføringen til tross.

Hekken ser ganske høy ut – dette er ikke den beste vinkelen å se bilen fra.

Når det er sagt, er dette en bil som vi tror svært mange vil bli tilfreds med. Komfort er nok det viktigste i dette segmentet. Du har tilgang til en del justeringsmuligheter, som lar bilen stramme seg opp litt når du ønsker det. Styringen er lett og behagelig når du kjører i komfort – litt mer vektet når du setter bilen i Sport-modus.

Vi har så vidt nevnt de 21" store felgene. De ser riktig så bra ut på bilen. De gir heller ikke store problemer med komforten, selv om det er litt lite gummi. Men vi merker oss at det blir en god del dekkstøy, i en ellers stille bil. Store felger har sin pris – både på støy og rekkevidde.

Interiøret i GTX-utgaven ser betydelig mer påkostet ut, enn på innstegsmodellene. Setene har vi alt nevnt. Men vi kan legge til skinntrukket dashbord og dører, stemningsbelysning og sort taktrekk. Joda, du får litt hardplast nederst på dører og midtkonsoll, men neppe mer enn at du kan overse det.

Et veldig bra head up display er også på plass. Her har du til og med virtuell virkelighet. Akkurat det synes jeg riktignok ikke er så viktig. De gule og blå stripene og pilene er egentlig ikke noe mer brukervennlig enn de «vanlige» pilene.

Men head up display er viktig i en bil som har veldig små digitale instrumenter. Disse instrumentene har også begrenset visning. Vi skulle gjerne hatt muligheten til å se telefonlisten og media enten her eller i head up display (eller begge steder!) – så vi ble mindre avhengig av å se bort på hovedskjermen.

De såkalte haptiske knappene – både på rattet og under skjermen på dashbordet – er vi fortsatt ikke fortrolig med. Og nå har vi kjørt ganske mange VW-modeller med dette. Så jeg lurer på om jeg rett og slett har bestemt meg for at det er en utvikling som har gått i feil retning.

Èn ting som nordmenn bør merke seg med denne bilen, er at den ikke har mulighet for taklast. For noen er det en dealbreaker. Skal du ha med deg ski, får du pent ha dem inne i bilen.

Eventuelt ta dem med deg på en henger. For hengerfeste kan du få. GTX kan trekke opptil 1.200 kilo.

Plassen er fortsatt god. Baksetet fungerer fint og er overraskende lite berørt av formen på karosseriet. Bagasjerommet er på 549 liter. Det øker til 1.561 liter om du legger ned baksetene. Men å bygge like mye i høyden slik som i ID.4, kan du ikke.

Hverken ID.4 eller ID.5 har bagasjerom foran.

Nå kommer hippiebussen tilbake

Interiøret er betydelig mer påkostet i GTX-utgavene. Men de blå detaljene i dørene og på dashbordet bryter litt med resten.

Konklusjon:

1. januar blir det en ny hverdag for de som skal selge og kjøpe elbil. Det ligger an til moms på alle elbiler – og kontantstøtten som opprettes skal kun dekke opptil 500.000 kroner.

ID.5 er således en interessant bil. Vi snakker tross alt om en fullverdig familiebil med firehjulsdrift – hvor startprisen sniker seg rett under 500.000 kroner.

Vi tipper de fleste likevel vil gå for IDI.4 (eller Tesla Model Y). Mest av praktiske hensyn. Du taper litt rekkevidde, men ikke nok til at det veier opp for ulempene (plass/taklast) og høyere pris.

ID.5: Her er prisene

VW ID.5 GTX Motor og ytelser: Motor: to, elektrisk Effekt: 299 hk / 460 0-100 km/t: 6,3 sek. Toppfart: 180 km/t Forbruk: 18 kWt / 100 km Batteri/lading: Batteripakke: kWt brutto, kWt netto Rekkevidde: 487 km (WLTP) Hurtiglading: 135 kW Ombordlader: 11 kW Mål og vekt: Lengde x bredde x høyde: 459 x 185 x 161 cm Egenvekt: 2.242 kg Hengervekt: 1.200 kg Taklast: 75 kg Priser: Fra 493.000 kroner Testbil: 624.700 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 20,3 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

Video: Her er produksjonen av ID.5 i gang:

En stor bilsuksess har blitt helt ny